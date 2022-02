"La ley deja claro que un centro de salud no puede ser dirigido por una profesión que no sean los médicos"

Los tres Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana han mostrado su rechazo a que el nuevo marco normativo de Atención Primaria contemple la posibilidad de que los enfermeros puedan dirigir los centros de salud, un cargo que hasta el momento ocupan los médicos.

¿Por qué se oponen a este cambio normativo?

Hay unanimidad en la decisión por parte de los tres colegios profesionales. No es cosa de opiniones subjetivas sino de legislación. Está bien establecido en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y otras leyes, así como en el desarrollo de las profesiones sanitarias, que no puede haber una dirección de un centro de salud que la ejerza una profesión que no sean los médicos. Hay jurisprudencia previa. Un ejemplo son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de Andalucia porque se ha intentado hacer este tipo de cambios en estas comunidades y eso se ha llevado a tribunales y los jueces han fallado a favor de la profesión médica. Una frase literal de la sentencia del TSJ de Navarra de 2017 establece que “las funciones de los directores de Atención Primaria son competencia de licenciados en Medicina, por mucho que se nos pretenda convencer de que es mera gestión y que por fuerza de confundir no han de ser realizadas por los médicos” Por tanto, está bien establecido. Como es un punto que incluye el marco presentado por la Conselleria de Sanidad, los tres colegios se avienen a decir que eso no puede darse como válido.

Pero los enfermeros alegan que están sobradamente preparados para dirigir un centro de salud.

No lo están porque su categoría profesional no les faculta. Es una cuestión de competencias profesionales y de responsabilidad profesional. Aquí no se opina de las otras profesiones. Nosotros hacemos nuestro trabajo y tenemos nuestra responsabilidad, que ante la asistencia sanitaria es del cien por cien y, por tanto, el centro de la atención sanitaria tiene que ser el médico. Estamos a favor del trabajo en equipo. Siempre hay que considerar que todas las profesiones sanitarias son importantes, pero la del medico es imprescindible tal y como están las legislaciones sanitarias dictadas.

¿Por qué esa necesidad de que sea un médico quien dirija un centro de salud? ¿Qué puede aportar un médico que no aporte un enfermero?

Por su categoría profesional y las competencias profesionales. No se entiende que categorías menores en la clasificación de las profesiones sanitarias ordenen el trabajo de una categoría superior. Otra cosa muy relevante para nosotros en relación a este marco estratégico es que no se ha consultado con los colegios de médicos previamente a su presentación y otra cosa muy llamativa es que no se indican los autores e la propuesta del documento. Tampoco tenemos claro si es una propuesta, porque fue se celebró la presentación de un plan. A posteriori y de manera oral se da un plazo para pedir la opinión sobre este plan, aunque de manera directa no se han dirigido a nosotros para pedirnos opinión. Oficialmente no hemos recibido requerimiento de opinión.

¿Hay precedentes de otros conflictos de estas características en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana?

En un centro de salud no, y que yo sepa en una jefatura de servicio de un hospital tampoco.

¿Cómo actuarán en caso de que la Conselleria de Sanidad persista en su intención de mantener el marco estratégico tal y como está planteado?

Como colegios profesionales lo tendríamos que considerar como intrusismo y derivará en lo que nuestro servicio jurídico aconseje. Pero, como he citado antes, ya hay jurisprudencia, por lo que otros ya han ido contra eso y lo han ganado.

Aparte de este punto de discordia, ¿van a presentar otras alegaciones al marco estratégico planteado por la Conselleria de Sanidad?

En el Colegio de Médicos vamos a repasarlo y a trabajar en las alegaciones al documento. Haremos partícipes al consejo científico de esta cuestión, recogeremos opiniones y trasladaremos todo lo necesario que consideremos.

¿Cuáles son sus recetas para solucionar el colapso que sufre en estos momentos la Atención Primaria?

Hay una serie de líneas rojas que hacen que se rechace la opción que plantea la Conselleria, porque si se mejoran 50 puntos y se mantiene este, el plan desde luego no es aceptable. Podremos hacer hacer alegaciones y podremos sugerir mejoras, pero hay puntos que no pueden estar, que invalidarían el plan.

¿Se ha puesto la conselleria en contacto con ustedes tras manifestar su rechazo a este punto del plan?

El Colegio de Médicos de Alicante no lleva la secretaría del Consejo de Colegios Valencianos, la lleva Castellón. A mí no se me tiene que dirigir la conselleria, en todo caso sería con Castellón.