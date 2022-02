MINILAND

Juguetera de Onil que fabrica muñecas integradoras

Medalla de oro al mejor juguete inclusivo europeo, las muñecas con síndrome de Down de diferentes razas y otras con implantes auditivos de Miniland traspasan fronteras. Una línea que no es nueva pero que se visibiliza gracias a que la sociedad es ahora, señala su director general, mucho más sensible a los juguetes integradores. En EE UU han arrasado con muñecas afroamericanas al hilo del Black Lives Matter.