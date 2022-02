El adolescente que se siente sin lugar en el mundo y sin futuro vuelve la agresión hacia sí mismo

Especialista en psicología clínica para niños y adolecentes, Beatriz Janín imparte este sábado un seminario online sobre "niños desafiantes", y el próximo lunes día 28, una nueva sesión organizada por la Asociación Infancias sobre "adolescentes en riesgo, adicciones y conductas autolesivas". Sostiene que el futuro de incertidumbre que se abre ante los jóvenes les invita a evadirse con el alcohol y a autolesionarse poque no tienen recursos para afrontar el mundo actual que es un continuo terremoto.

Hasta 2.000 alumnos han pensado en el suicidio o se han autolesionado los últimos cursos, ¿qué está pasando?

Las conductas autolesivas han aumentado durante la pandemia entre los adolescentes, incluso llegando al suicidio. Es el grupo de población que más ha sufrido el tema de la pandemia. Están en un momento de su vida en que necesitan el contacto con sus amigos y además con otros nuevos para ampliar su grupo. Para ellos es fundamental su grupo pero necesitan ir conociendo gente nueva. Muchas veces se piensa que como se manejan tan bien con la tecnología les basta, pero está demostrado que en un momento tan difícil en sus vidas necesitan que otro les toque, abrazarse con otros, los primeros escarceos sexuales. Es importantísimo y aunque se hablen por WhatsApp estando uno al lado del otro, necesitan abrazarse.

¿Pero hasta el punto de autolesionarse?

La adolescencia es una especie de terremoto en la vida porque de pronto cambia todo y uno debe tomar una nueva identidad. Cambia el cuerpo y la visión de sí y de los demás.Y en medio de estas cosas novedosas, si además el terremoto no es solo interno sino que es elmundo el que es un terremoto, les deja mucho mas desprotegidos. Uno tiene que tener muchos recursos para soportarlo y no hay tantos recusos para niños y adolescentes. Es importante tenerlo en cuenta, acompañarles y escucharles.

En la adolescencia todos de alguna manera deseamos la muerte simbólica de los padres, pero una cosa es fantasear con esto y otra vivir el momento histórico en que se pueden morir de verdad

¿Qué les pasa por la cabeza para intentar suicidarse?

En la adolescencia todos de alguna manera deseamos la muerte simbólica de los padres, pero una cosa es fantasear con esto y otra vivir el momento histórico en que se pueden morir de verdad padres y abuelos. Los adolescentes han sufrido todo eso y les ha llevado a volver sobre sí la agresión que no podían tener hacia afuera. Intentaron acomodarse a la situación pero después estallaron, es importante analizarlo.Un socioanalista muy significado dice que de alguna manera para el adolescente crecer implica matar a otro, por eso dice que los padres tienen que sobrevivir a la adolescencia de los hijos y me parece una definicion perfecta. Otro problema que surgió en todo esto que no se vislumbra futuro.

¿No hay salida en este túnel?

Tendría una solución social, más allá de tratamientos individuales. Habría que darles voz a los adolescentes. Por un lado plantear esperanzas e ideas de futuro, y ayudarles a armar proyectos que es fundamental.Y darles voz, tenerlos en cuenta a la hora de las cuestiones escolares y sociales, que puedan opinar, darles un lugar en el mundo, porque al sentirse sin lugar en un mundo como este y sin futuro donde nada queda claro por lo impredecible que es todo, no saben que puede pasar y en medio de esta situación les cuesta armarse.

Con la guerra aumentan sus temores y es como que el pasado les cae encima y a la vez no pueden armar su futuro

¿La guerra que acaba de estallar cómo les afecta?

Todo lo que implica temor hacia el futuro es malo para ellos, evindentemente. Lo hace todo más difícil en un momento de aprendizaje y de hacer elecciones. Con la guerra veo que la gente mayor esta muy asustada porque le trae recuerdos pasados, pero en los adolescentes el problema es que hace más difícil tener proyectos y esperanza de crecimiento. Aumentan sus temores y es como que el pasado les cae encima y a la vez no pueden armar su futuro, y se quedan atrapados en una repetición.

Pierden la seguridad que da la infancia

Mientras un niño es pequeño los padres le consideran maravilloso y ya está, pero a los adolescentes ya no les sirven los eogios de los padres y tampoco pueden quererse a sí mismos. En general se sienten tontos y mal, y es fundamental que sientan reconocidos sus logros por el entorno, la escuela, el club de deportes, para que no se les caiga todo. Hay que darles la oportunidad de que escriban todo esto, que piensen que todo eso lo van a poder transmitir, darles idea de futuro.

Los cortes son una forma de sacudirse, de sentir, porque se sienten anestesiados.También la droga les puede servir para eso

¿Por qué los cortes?

Muchas veces es una forma de sacudirse, de sentir, porque se sienten anestesiados.También la droga les puede servir para eso, sienten que no sienten nada, que tienen tanto dolor que se han anestesiado, no lo soportan y se lo provocan.

También se vuelcan en el botellón

El gran consumo de alcohol venía de antes y se ha aumentado, dicen que de esa manera se pueden divertir o desinhibir, como un estímulo externo que les sacude para estar en un mundo que resulta difícil y al que tienen miedo. Con todo esto lo que hacen es aturdirse y sienten que de esa manera pueden enfrentar situaciones, iniciar relaciones y estar con otros, pero acaban autodestruyéndose y encerrados.

¿Qué se entiende por un niño desafiante?

Habría que ver qué niño no es desafiante hoy día. Al diagnosticarle así, se les termina medicando de forma absurda, cuando habría que analizar qué les ocurre para no tolerar normas. En lugar de pensar que son niños que nos cuentan algo se les trata como un trastorno negativista desafiante.

¿Có0mo actuar con ellos?

Hay que escuchar a los niños cuando se portan mal en lugar de sancionar, ver qué les está pasando y rescatarles, porque tienen posibilidades creativas, son curiosos. La rebeldía puede ser buena si se les ayuda en el recorrido de poder ser curiosos y creativos, y aunque no lo sigan todo, que hagan cuestiones creativas y no autodestructivas.