El sector turístico de la Costa Blanca clama contra el traslado de Atocha a Chamartín de los AVE con Madrid

El sector turístico de la Costa Blanca considera un mazazo, por las consecuencias, que no serán buenas, la decisión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de trasladar todas la operaciones del AVE que conecta Madrid y Alicante de Atocha a la estación de Chamartín, en el norte de Madrid, porque golpea al principal granero de visitantes madrileños que, precisamente, se genera en el sur del municipio y la propia Comunidad. El 60% del total del mercado nacional de la Costa Blanca es madrileño y de este porcentaje, el 80% reside en el sur/suroeste.

En total, unas 700.000 personas al año, que a partir de la apertura del túnel Atocha-Chamartín tendrán que desplazarse al norte de la capital de España para coger el tren con el que desplazarse a Alicante, lo que encarece y hace el desplazamiento más incómodo al generar un desplazamiento extra a Chamartín, tanto a la llegada como a la salida. El volumen de negocio anual del turismo madrileño en la Comunidad Valenciana es de mil millones de euros al año, de los que más de la mitad, unos 550 millones de euros, se facturan en la provincia de Alicante.

La Comunidad Valenciana es el primer destino nacional de los madrileños con 1,4 millones de viajes al año, seguida de Andalucía (1,1 millones), Castilla-León, Galicia y Asturias. Un turista que, además, no solo se mueve en verano, sino que también aprovecha los fines de semana y los puentes festivos para llegar a Alicante, tanto a la provincia como la propia capital gracias, precisamente, al AVE.

“Indudablemente, nuestro turista nacional por excelencia es el madrileño y, sobre todo del sur. Nos parece muy bien que nos digan que llevando el tren a Chamartín vamos a ganar en competitividad para captar turistas del norte de España, pero no podemos poner trabas al turista madrileño, sobre todo cuando este cambio técnico solo afecta a los trenes de Alicante. Ni a València ni a Andalucía ni a Cataluña, siempre Alicante”, subraya Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. La portavoz de la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca apunta, en este sentido, que “lo más lógico hubiera sido que Adif hubiera creado una gran estación para todos los AVE en Madrid”.

Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, ha reaccionado con cautela, aunque también se muestra preocupada por una decisión que incide directamente en un mercado turístico tan importante como el madrileño. “Es cierto que sí que el cambio de Atocha a Chamartín puede incentivar nuestras conexiones con el norte de España, como el que Galicia puede quedar a 4 horas y 30 minutos de Alicante en AVE, pero también es cierto que el cambio encarece y complica el desplazamiento de los madrileños en tren a Alicante y, por ejemplo, compañías aéreas como Ryanair y Easyjet, que vuelan a Madrid, basan sus conexiones posteriores en la estación de Puerta de Atocha”.

En 2019 la Comunidad Valenciana ocupaba junto con Andalucía la cuarta posición en el ranking de los viajes totales de los madrileños y la primera en viajes de vacaciones de verano. Los viajes de los madrileños en la Comunidad Valenciana se incrementaron un 9,6% entre 2015 y 2019. En 2020, el impacto del covid se tradujo en un descenso del 48,2% del número de viajes en la Comunidad Valenciana, aunque la estancia mediana se ha incrementado un 29,1%, con un incremento del 9,6% en el gasto por viaje. En 2021, continuaron las restricciones de movilidad y las limitaciones en la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Valenciana que fueron reduciendo a medida que el porcentaje de vacunaciones ha subido y han mejorado las condiciones sanitarias.

Hasta septiembre de 2021 se registró una variación interanual del 30,4% en los viajes de los madrileños en la Comunidad, que fue negativo (-29,6%) respeto el 2019, aunque, a partir del mes de junio se registró una variación positiva del 55,2% (el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana finalizó el 9 de mayo).

Los datos: 3.647.270 viajes anuales. El turista madrileño permanece una media de 6,5 días y realiza un gasto medio diario de 45,9 euros. El 97% viaja sin paquete turístico.Se aloja en vivienda de familiares o amigos (36,3%), en hoteles (22,4%) y en segunda residencia (18,6%). Su motivo principal es: el ocio (79,1%) y la visita a familiares y amigos (14,3%). Un 55% tiene como destino la provincia de Alicante, un 34,3% la de Valencia y un 11 % la de Castellón.

Capacidad

Adif sostiene, por su parte, que la liberación del tráfico ferroviario y la incorporación de los operadores privados y más frecuencias obliga a tomar la decisión de cambiar el AVE de Atocha a Chamartin. La decisión de llevar la cabecera de Levante a Madrid-Chamartín es una decisión planificada hace tiempo y conocida por las empresas ferroviarias. Adif podría estudiar algunas excepciones siempre que estén justificadas, no afecten a los tráficos principales y se coordine con las operadoras de forma transparente y no discriminatoria.

Las estaciones de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y Puerta de Atocha están inmersas en grandes obras de modernización y crecimiento, pero deben mantenerse operativas en todo momento. Esta situación obliga a buscar soluciones intermedias de operación para intentar cumplir con los compromisos establecidos con la liberalización. La progresiva puesta en servicio de la infraestructura ha obligado a plantear situaciones alternativas, que se han motivado y explicado a las empresas ferroviarias”.

Por otro lado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Paco Sanguino considera que la única solución para Alicante es que el alcalde empiece a representar a todos, coordine con la Conselleria de Transportes las acciones inmediatas con el fin de recuperar las condiciones del trayecto AVE Madrid-Alicante, y se deje de lamentos partidistas. Sanguino considera que el conseller Arcadi España ha sido leal siempre a la institución alicantina -recordemos el apoyo de su carta al alcalde sobre el tema de las vías ferroviarias de Benalúa Sur- y cree que el equipo de gobierno debería tener reciprocidad en esa conducta de coordinación y unidad de interés institucional por todos los temas de Alicante, no solo este.

El portavoz socialista cree que lo que primero que debería haber hecho este equipo de gobierno es coordinar con otras instituciones en lugar de saltar a hacer oposición sin más, como ha hecho Mazón. Entiendo que estén nerviosos por la situación de su partido, pero era la obligación de este alcalde y de Mazón coordinar con las instituciones los intereses de Alicante antes de salir con declaraciones partidistas. Tienen la oportunidad de coordinar tanto con Conselleria como con la Cámara de Comercio, pero no deben olvidar otros ámbitos asociativos económicos de esta ciudad, como son empresario y sindicatos. A Alicante en su conjunto no le conviene un tratamiento perjudicial, por lo que es preciso que el alcalde se responsabilice de una mesa coordinadora y no se quede en el lamento.