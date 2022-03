"La enseñanza no va a mejorar por poner en clase robots o una pizarra digital"

Coordinador de las jornadas de innovación educativa que acoge la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, el a su vez director de la red internacional de educadores DIM, sobre didáctica, innovación y multimedia, advierte sobre las competencias ineludibles que deben acompañar hoy en día a un estudiante, y a cualquier ciudadano, para desenvolverse con éxito en un mundo que al mismo tiempo es físico y virtual, y que exige estar preparado digitalmente para poder desenvolverse en el día a día.

¿Qué es más importante en la escuela hoy en día, tener herramientas digitales o la manera de enseñar?

Los componentes son varios, como para tener un buen arroz. En los tiempos que corren hay que tener una buena competencia digital porque vivimos en el metaverso, que es la unión del mundo físico, donde hemos estado desde la prehistoria, y el que hemos creado en internet, el ciberespacio, con muchos canales de comunicación entre ellos. Son dos dos espacios y para cualquier actividad hay que moverse en ambos mundos y conocer el digital. Es el primer primer paso para niños y ancianos, han de tener determinadas competencias; si no, no podrán llamar al medico de forma online ni hacer trámites en el banco.

De forma que si no contamos con dispositivos no hay nada que hacer

Lo primero es ser competente y sin dispositivos digitales lo vas a pasar muy mal, vas a malvivir en el mundo actual.

Ahí está la brecha digital, pero para tener éxito ¿bastaría la herramienta?

Es bastante complicado que las cosas vayan bien, pero el hecho de vivir en este mundo doble del metaverso hace que tengamos a nuestra disposición, en cualquier momento, acceso a internet para lo que necesitemos. Voy a Google o a Youtube, pregunto y el 80% pueden resolverme las cosas, pero solo si se tienen buenas competencias para saber usar estos recursos si no, no. Hoy en día más que muchos conocimientos lo que hay que tener es muchas habilidades para moverte en el mundo donde estamos.

¿Se está enseñando adecuadamente entonces?

La escuela priorizaba saber muchas cosas porque las necesitas para resolver problemas, pero si no sabes la fórmula de la velocidad no hace falta, te la dice Internet; sin embargo, sin competencias no puedes enfrentarte a un mundo en continuo cambio, surgen nuevos retos y hay que saber hacer frente a las cosas. Las soft skill son habilidades que más que nunca hay que trabajarlas en la escuela, son la resiliencia, la capacidad de negociación ante los conflictos, el pensamiento crítico, son competencias esenciales.

¿Y en su opinión se hace?

Internet está lleno de cosas buenas pero también de informaciones no tanto erróneas como parciales. Un maestro de Infantil puede decir que hoy en día es necesario que los niños estén siempre haciendo actividades que les gustan, pero en la Universidad un futuro dentista o cirujano debe aprender lo que debe, le guste o no. Quiero decir que el contexto no se puede universalizar, como pasa en las redes. Sintetizar en 280 caracteres lo que quieres decir lleva a no contextualizar adecuadamente mensajes muy poderosos que se interpretan como un todo.

¿Cuáles serían la claves para tener éxito en esta era de Internet?

La fórmula del éxito parte de unas buenas competencias digitales. Desarrollarlas adecuadamente es lo que sociedad necesita, y también tener la cabeza bien amueblada, sobre todo en cuanto a vocabulario y conceptos, porque si no cuando Google me responda no lo voy a entender. Hoy como ayer hace falta una buena memoria pero a la que acompañe un buen vocabulario y buenos esquemas conceptuales; memoria y competencias, las digitales y las demás.

Muchos centros ya huyen de memorizar listas y fórmulas porque lo van a tener en Internet

¿A qué nivel estamos de digitalización educativa?

Se está haciendo de forma aceptable pero hay que mejorar mucho. Por comprar una pizarra digital o poner robots en clase los alumnos no van a mejorar, pero si pongo una pizarra digital y hago cosas que sin ella no es posible puedo lograr mejores resultados. Muchos centros ya huyen de memorizar listas y fórmulas porque lo van a tener en Internet, y enfatizan en desarrollar competencias específicas de materias, sobre todo transversales. También hay que incluir los valores humanos universales y complementarlos con los objetivos de desarrollo, que son esenciales para tener capacidad de criterio y una buena orientación.

¿El profesorado está preparado?, ¿no se corre el peligro de dejar todo el contenido de lado?

Lo que hacemos con estos encuentros de centros innovadores, como este en la Facultad de Educación de la UA, es que los que tienen buenos mimbres expliquen lo que hacen para que otros pesquen ideas y, además, intentamos que los que trabajan bien pero no se lo creen, se vean reconocidos.

¿No cree que la innovación de la que habla es algo puntual y no se generaliza?

Es lento, pero dejémonos de tonterías, innovar es hacer cosas nuevas y ser consciente de que lo que hago va mejor, que aprenden más y están mejor formados como personas. Si debo conseguir resultados distintos, hay que hacer cosas distintas e innovar. Nuestra tesis para lograr mejores resultados en las aulas es que hay que innovar, pero no vale cualquier cosa, debe tener impacto.

¿Innovar supone reducir el fracaso escolar?

Hay que percibir que salen más formados, que trabajan con alegría y si no, buscar otras cosas porque puedes tener muchos ordenadores y tabletas pero sin impacto. La innovación hay que contextualizarla porque puede no tener el mismo impacto en otra escuela. Sabemos que es complejo y aportamos granitos de arena.

Que no toquen más la moral a los profesores con intereses económicos e ideológicos que subyacen en cada nueva ley

¿Qué opina de la nueva ley que viene?

Siempre he pensado que podíamos haber sacado más zumo del limón antes de tirarlo, que no es tanto cambiar el marco como trabajar de otra forma y disponer de más recursos y de una formación adecuada al profesorado, específica y no por kilos. Parece mucho mejor que la Ley Wert, que parecía ir hacia atrás claramente, pero no tiraré cohetes. Mi propuesta sería una ley de temas pedagógicos que se puedan consensuar, porque es una ciencia y salvo un cataclismo está demostrado lo que da resultados en el sistema educativo, y una segunda ley complementaria con los temas conflictivos como la religión, y que los cambien con cada gobierno, pero que no toquen más la moral a los profesores con intereses económicos e ideológicos que subyacen. Pido un poco de respeto con el mundo de la educación.