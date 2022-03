El Consell levanta todas las restricciones por el covid salvo la mascarilla en interiores y el consumo de tabaco en terrazas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves el fin de todas las medidas restrictivas que aún quedaban con motivo de la pandemia de coronavirus. Sólo se mantendrá el uso de la mascarilla en interiores, cuya derogación depende del Gobierno central, y la prohibición de fumar en terrazas, ya que Puig la ha calificado como una medida de precaución que aún debe mantenerse.

Decaen de esta forma medidas que aún quedaban vigentes, entre ellas la necesidad de guardar 1,5 metros en interiores de restaurantes y locales comerciales o el uso de la mascarilla en eventos multitudinarios al aire libre cuando los asistentes están de pie. No obstante, seguirá siendo recomendable al aire libre en espacios de mucha concentración de personas, como puede ser el caso de las calles más comerciales en el centro de las ciudades. En locales de ocio ya no será obligatorio que el consumo de bebidas se haga sentado en mesa. En grandes eventos deportivos vuelve a quedar autorizada la venta de comida y bebida y en otro tipo de eventos ya no es necesario que el consumo se limite sólo a las zonas de restauración.

Según ha destacado el presidente de la Generalitat, todos los indicadores que en este momento son importantes, como es el de camas hospitalarias y de UCI ocupadas por pacientes de coronavirus, "tienden a la estabilización a la baja". Pese a que ha reconocido que las recientes celebraciones de Fallas y la Magdalena traerán aparejado un aumento de la incidencia, no cree Puig que este se traduzca en una mayor tensión hospitalaria. Con todo, el presidente ha llamado a la prudencia "porque aún hay gente en la UCI y las personas vulnerables han de mantener la prudencia"

Los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad el pasado martes (ahora sólo se ofrecen dos veces por semana) apuntaban a que la incidencia en el conjunto de la provincia de Alicante, sigue aumentando, aunque de manera leve, hasta situarse en 308 casos por cada 100.000 habitantes. El viernes anterior era de 305. Los departamentos sanitarios de Sant Joan y la Marina Baixa son los que tienen en estos momentos una mayor circulación del virus tanto en la provincia de Alicante como en la Comunidad Valenciana, más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, es el departamento de Elda, con 197 casos, la zona con la incidencia más baja de las tres provincias.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, la incidencia el martes era de 297 casos, una cifra muy similar a la registrada en la provincia. En los últimos días se ha producido un leve descenso en la circulación, que el viernes llegó a superar los 300 puntos de incidencia. Además, a corto plazo, la situación es optimista, puesto que la incidencia a siete días se sitúa en 149 casos. Con todo, la situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana es mejor que en conjunto de España, donde la tasa de contagio se sitúa en 436 casos.

En cuanto a la situación en los hospitales de la provincia, y también respecto a los últimos datos ofrecidos el martes, el panorama sigue mejorando. Según Sanidad en esos momentos había ingresadas 149 personas en los diez hospitales públicos de la provincia. Son tres menos que el pasado viernes. Por contra, en las Unidades de Cuidados Intensivos había tres pacientes más hospitalizados respecto al viernes, hasta un total de 19.