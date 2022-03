Dermatólogos y médicos de familia de la provincia detectan una explosión de casos de sarna

Es una enfermedad de la piel molesta, muy contagiosa y que se ha disparado en los últimos meses. Dermatólogos y médicos de familia de la provincia de Alicante advierten de un repunte de casos de sarna nunca visto hasta el momento.

“Antes veías un caso cada 15 días más o menos, ahora es raro el día que no llega un paciente con sarna a la consulta”, explica José Carlos Pascual, dermatólogo en el hospital Quirón de Torrevieja. Aunque no están claras al cien por cien las causas de este incremento de casos, que también se da en otras zonas de España, los especialistas apuntan a la pandemia de coronavirus como causante indirecto de la situación.

“En estos dos años de coronavirus la gente ha permanecido más tiempo en casa, bien por el confinamiento como por cuarentenas o teletrabajando, lo que propicia el contagio de la enfermedad a otros miembros de la familia y su progresiva expansión”, señala María Isabel Soriano, dermatóloga en la clínica Imed de Benidorm. Esta enfermedad se transmite por contacto directo o bien por compartir sábanas, toallas, almohadas, cojines… de ahí que los primeros contagios se produzcan dentro del núcleo familiar.

Otro de los motivos que apuntan los especialistas para entender este aumento de la incidencia son las dificultades que han tenido los pacientes en estos dos años de pandemia para acceder a los centros de salud, desbordados en la atención al coronavirus. También la lista de espera de Dermatología, cercana a un año en algunos departamentos sanitarios de la provincia, ha provocado un retraso en el diagnóstico. Y cuanto más tarde se diagnostica al enfermo, más contagia a las personas de su alrededor.

La sarna, también conocida como escabiosis, está provocada por un ácaro que escarba en la piel. Los principales síntomas son un picor muy intenso e hinchazón en la piel sobre todo por la noche. Posteriormente aparecen las lesiones, que se suelen localizar en las plantas de los pies y en las manos.

Ante el aumento de casos de sarna, la Conselleria de Sanidad ha colgado en el sistema informático de Atención Primaria, Abucasis, una recopilación de los tratamientos más habituales para eliminarla. El grupo de trabajo del Medicamento de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha sido el encargado de elaborar este protocolo.

“Lo importante es que la gente sepa que, al margen de los tratamientos como cremas o pastillas, hay medidas no farmacológicas que son casi más importantes de cumplir si queremos acabar con la enfermedad”, sostiene Javier Ramírez, responsable de este grupo de trabajo. Entre ellas, lavar toda la ropa, sábanas, mantas o cojines de la familia que convive en la misma casa a sesenta grados de temperatura. “Aquellas prendas que no se puedan lavar hay que meterlas en bolsas herméticas y dejarlas dos semanas en un patio o terraza de la vivienda”, añade Ramírez. Las prendas que no puedan ser lavadas ni metidas en bolsas, como puede ser el asiento del coche, deben ser tratadas con acaricidas en spray. Este profesional insiste en que, ante la aparición de un caso de sarna, debe ser tratada cuanto antes toda la familia.

Al margen del aumento de casos, dermatólogos como José Carlos Pascual o María Isabel Soriano también han detectado un aumento de pacientes que desarrollan sarna resistente. “El tratamiento habitual es una crema, pero estamos viendo, como ocurre con el caso de los antibióticos y las bacterias resistentes, que en muchos casos no es suficiente y hay que recurrir a las pastillas para erradicarla”, explica Soriano. La dermatóloga de Benidorm insiste también en la importancia de que cumplan las medidas de higiene para acabar con la enfermedad y no hacerla resistente a los tratamientos.