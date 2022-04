"Las doce asignaturas de primero de ESO serán ocho al agruparlas, eran demasiadas para alumnos de doce años"

El curso próximo arranca la nueva ley educativa, Lomloe, en los cursos impares: primero y tercero de Secundaria y primero de Bachillerato. No son pocos los cambios que se van a encontrar los alumnos y que los profesores deben poner en práctica, empezando por dar la vuelta a la forma de enseñar y de aprender, lo que venía exigiendo Europa desde hace años, tal y como analiza para INFORMACIÓN el presidente de los directores de Secundaria en toda España, a su vez de la Comunidad y de la provincia de Alicante, Toni González Picornell.

¿Qué es lo que más se va a notar con la nueva ley al volver a clase en septiembre?

Desde nuestro punto de vista, la metodología de la enseñanza. Valorar asignaturas o materias a partir de las competencias del alumno cambia bastante. Trabajar por logros y objetivos basados en competencias, que ya lo exigía Europa desde hace años.

Aunque no haya repetidores, en segundo y cuarto de la ESO se aconsejará una orientación académica

¿Implica menos contenidos?

El currículo de la ESO contempla los conocimientos básicos y cada autonomía desarrolla la parte específica. La línea de acción se dirige a que el alumno promocione, pero aunque no haya repeticiones llega un momento puntual sobre todo en segundo de la ESO y en cuarto en que mediante un informe docente conjunto se aconseje la orientación académica a seguir.

¿Por qué en esos cursos?

Es cuando tenemos ciertas connotaciones sobre su actitud académica de estudio o que por circunstancias necesite refuerzo educativo. Se personaliza el trabajo con materias en conjunto y se le puede dirigir también al nivel 1 de FP, la Básica. La Lomloe dice que se interviene en segundo y luego ya en cuarto como etapa final obligatoria.

Eso ya se ha hecho este curso en la Comunidad, ¿no es así?

Los consejos orientadores los hacemos ya en todos los niveles, es la capacidad para valorar las competencias del alumno, y se anotan en observaciones lo que necesita, en lo que mejor va, si sigue en el curso ordinario o mejor un programa específico. La ley se adapta ahora más a la realidad.

¿Cómo trabajarán las competencias?

Se va a trabajar en proyectos, que disfruten del aprendizaje, y la carencias que puedan surgir se complementan con una clase más tradicional. Dentro de los proyectos se mide si se ha adquirido expresión oral en inglés, o comunicativa para exponer, o matemática con el cálculo, etc.

Entiendo que el cambio para el profesorado debe ser radical

Hay que ser sinceros, el profesorado va a tener mucho más trabajo para incentivar al alumno con nuevas metodologías. Iremos haciendo adaptaciones, con un modelo híbrido hasta llegar por completo a la nueva tendencia. Algunos ya íbamos en esa línea con planes de innovación, pero ni siquiera todo el centro, por grupos de trabajo, así se plantean ventajas e inconvenientes para poder mejorar.

Para notar el cambio sería interesante tener una evaluación a dos años y otra a cuatro para hacer la comparativa

¿Y en qué plazo calcula que estará implantada esta nueva enseñanza?

Para notar el cambio mi estimación son cuatro años. Sería interesante tener una evaluación a dos años y otra a cuatro para hacer la comparativa, un análisis global, no de las personas, mediante cuestionarios a los centros. Hay que ser sinceros, con observaciones sobre el nuevo currículo, las ventajas e inconvenientes. La educación no es una ciencia exacta como la matemáticas, y los planteamientos dan resultados distintos por los cambios sociales, como por la pandemia.

¿Qué conclusiones adelanta tras lo avanzado en la Comunidad?

Ya dijimos antes de implantar al enseñanza por ámbitos que el número de asignaturas para un alumno de la ESO es muy voluminoso y la nueva metodología implica acotar más. Al agruparlas, si un mismo profesor imparte dos o tres materias tiene capacidad de hacer una evaluación continua en las tres y da margen para que el alumnado no se sienta abrumado. Das los mismos contenidos pero el alumno no tiene la sensación de trabajar con tres asignaturas al ser el mismo profesor; es como que en inglés se hable de valores civiles y éticos y aprenden ingles a través de otra asignatura. Es otra perspectiva y doce asignaturas de primero de ESO se quedan en ocho, es muy interesante. Se presta a unir especialidades, aunque a veces sea necesario que entren los dos profesores en el aula. El alumno aprende sin darse cuenta, pero implica un sobre esfuerzo de los docentes, hay que decirlo alto y claro. Los profesores tenemos que ser mas creativos para que los alumnos disfruten del aprendizaje.

Aprender a expresarse y a respetar opiniones contrarias son competencias que todos los alumnos deben superar

¿Alguna otra novedad significativa?

En línea con el espíritu de la Lomloe se va a fomentar el espíritu crítico, la educación emocional, la paz y la igualdad como valores transversales todo el año; la convivencia y el respeto. Aprender a expresarse y a respetar opiniones contrarias son competencias que todos deben superar. En Secundaria es muy significativo porque la adolescencia conlleva un cambio hormonal, inquietudes, y con el aprendizaje se tratarán los temas como algo normalizado aunque no se llegue a conclusiones.

¿Detecta algún déficit en los nuevos planteamientos?

Nuestro caballo de batalla son los medios y recursos. Si se sigue la línea de los dos últimos años sería aceptable, pero habría que hablar de que entren al aula sobre todo educadores para el seguimiento de familias desestructuradas y algún sanitario, aunque lo veo difícil. Las autolesiones se han disparado y queremos a los profesionales dentro.

En primero de Bachillerato cuál es el principal cambio?

Se ha creado el Bachillerato genérico para los que no tengan claro ir a ciencias puras o humanidades y sociales. El debate va a estar en los estudios universitarios a los que se pueda acceder en segundo curso porque está por ver qué puntuará más en estos casos, las ponderaciones para el ejercicio de la fase optativa de Selectividad. He tenido casos de cambios a mitad de curso entre el humanístico y el científico y no son pocos. Interpreto que se harán grupos mixtos con las troncales y para las modalidades se desdoblará para optimizar recursos.

¿No deberían saberse ya esos itinerarios a la Universidad?

Es el momento de abrir el debate y buscar otras formas de acceso, analizar aspectos como el currículo, portfolio de competencias, o una entrevista.