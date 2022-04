La Semana Santa acabó y muchos afortunados habrán podido disfrutar de cinco días de fiesta (del Jueves Santo al Lunes de Pascua), pero muchos otros seguro que ya se preguntan cuándo podrán disfrutar de otra jornada festiva y de desconexión con la llegada del buen tiempo a la provincia.

En la ciudad de Alicante no tendrán que esperar mucho para su próximo día de fiesta ya que será el jueves 28 de abril cuando se celebre la tradicional romería de la Santa Faz, un día no laborable en el municipio. Así, habrán muchos que puedan guardar un día libre y no trabajar el viernes 29 de abril con el que podrán disfrutar de otro puente en este cuarto mes del año.

Vacaciones aparte son las de los más pequeños de la casa, y es que su calendario escolar marca que estarán de fiesta hasta el lunes 25 de abril, día en el que retomarán las clases y se volverán a encontrar con los amigos. Pero sólo serán tres días ya que ellos sí que harán puente por la Santa Faz, por lo que no tendrán clase ni jueves ni viernes.

Después de la Santa Faz los festivos que nos encontramos en el calendario laboral de este año llegarán con las Hogueras de Alicante. Dos años sin poder disfrutar de las fiestas grandes de la ciudad por la pandemia del coronavirus, en este 2022 serán festivos el jueves 23 de junio y el viernes 24 de junio.

Una semana para disfrutar de las Hogueras gracias al festivo local adjudicado por el Ayuntamiento de Alicante (el 23) y el autonómico fijado por la Generalitat Valenciana (el 24)

Festivos nacionales en 2022

En cuanto a las fiestas nacionales, es decir, días festivos comunes en todas las comunidades, cabe recordar que ya se han consumido varios: el 1 y 6 de enero (Año Nuevo y Día de Reyes) y el 14 y 15 de abril (Jueves y Viernes Santo, respectivamente). También fue festivo el 19 de marzo, Día del Padre, pero al ser sábado no pudo ser disfrutado como tal. El resto de festividades que comparten todos los territorios del país son: