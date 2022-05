Un millar de alumnos marcan el listón educativo de la provincia a nivel internacional

Un millar de alumnos de la provincia tienen sobre sus hombros la responsabilidad de marcar el nivel educativo de la provincia y la Comunidad al haber sido elegidos por sorteo para hacer las pruebas internacionales PISA, que se retoman esta primavera tras el parón por el covid del año pasado.

En concreto son 22 institutos de Secundaria los que han resultado escogidos también al azar en la provincia, 23 en la de Valencia y otros 8 en la de Castellón, para que sus alumnos de cuarto de la ESO o en FP Básica, e incluso pueden estar cursando tercero de la ESO sin han repetido, pero siempre con 15 años de edad cumplidos -los nacidos en 2006 según expone la convocatoria internacional-, realicen estas pruebas.

Los exámenes PISA, a los que no tienen acceso más que los alumnos cuando se sientan en el aula correspondiente y se les provee de un ordenador con módem y wifi para realizar las pruebas por completo telemáticas, miden tanto la comprensión como la capacidad de resolución de problemas a partir de casos del día a día, como si se trabajara por proyectos que es lo que contempla ahora de forma obligatoria la nueva ley educativa nacional a partir del curso próximo.

Hermetismo

En los institutos elegidos se han tenido que limitar a ceder alguno de sus espacios con capacidad y disponibilidad para entre 40 o 50 alumnos, en función del tamaño y cantidad de estudiantes susceptibles de realizar el examen, y no se permite acceder al aula en ningún momento a ninguno de los profesores y tampoco al director, como atestiguan entre los que consultado este diario.

“He ido un momento a preguntar si necesitaban algo y han sido 30 segundos, no permiten que nadie acceda una vez han iniciado los ejercicios”, explica el director del IES Beatriu Fajardo de Benidorm en el que 42 alumnos se han enfrascado en las pruebas durante toda la mañana con dos descansos, desde las 9:00 horas.

He ido un momento a preguntar si necesitaban algo y han sido 30 segundos, no permiten que nadie acceda José Pérez - Director IES Beatriu Fajardo, Benidorm

Este año PISA 2022, el programa internacional que evalúa a los estudiantes y comparten 80 países, pone el acento sobre las matemáticas y el pensamiento creativo en el contexto de las nuevas tecnologías, como consta en la web del ministerio.

En los centros educativos cuentan con pruebas abiertas de otros años para que los alumnos se hagan una idea del tipo de ejercicios que se ponen, pero no tienen acceso en ningún momento al examen. “Esto es muy serio y como tal se lo trasladamos a los alumnos, hicieron ejercicios con algunos profesores puntualmente y se les veía no nerviosos, porque ya les hemos hecho saber que no cuenta la calificación a título personal, pero si preocupados y concentrados”.

Responsabilidad

Al igual que José Pérez, del IES Beatriu Fajardo, su homólogo en el IES Canónigo Manchón de Crevillent, Francisco Javier Ramírez, ha trasladado a los alumnos que no hacía falta estudiar de antemano para estas pruebas, pero que “tienen una importante responsabilidad social y que dieran lo mejor de ellos”. De hecho sus calificaciones, anónimas, contribuirán a puntuar el nivel educativo que alcanza la Comunidad y España en su conjunto también con respecto al resto de los países participantes.

Les explicamos que tienen una importante responsabilidad social y que den lo mejor de ellos Francisco Javier Ramírez - Director IES Canónigo Manchón, Crevillent

“Los aplicadores de las pruebas nos han felicitado por el comportamiento y seriedad del alumnado”, apunta satisfecho el responsable del Canónigo Manchón.

Los resultados finales también tienen en cuenta el nivel socieconómico en el que se desenvuelven los estudiantes, como subrayan los directores consultados. Se les hacen preguntas sobre sus familias, costumbres diarias y medios disponibles para contextualizar lo más posible la evaluación en su conjunto.

Telemáticas

En el IES Virgen del Remedio ubicado en la Zona Norte de Alicante el vicedirector del centro, Ángel Canales, explica que el hecho de que las pruebas se hagan por completo con el ordenador “es algo que les motiva de forma añadida” y que la tratarse de pruebas de resolución lógica “se pueden obtener muy buenos resultados aunque no se sea un alumno brillante, por ejemplo, con los números”.

Son pruebas de lógica, se pueden obtener buenos resultados aunque no se sea brillante con los números Ángel Canales - Vicedirector IES Virgen del Remedio, Alicante

Este es uno de los institutos del que más alumnos han resultado escogidos para el examen PISA, hasta 53 estudiantes que aunque sabían de antemano que por tener 15 años tenían todas las papeletas, al conformar un grupo que alcanzan el centenar la mitad se han librado de pasar el trago. “En el mismo momento de la prueba se nos indican los números entre el listado total de estudiantes, completamente anónimo, para que avisemos clase por clase a los que realizarán las pruebas”.

Resultados

Los directores coinciden en señalar que les gustaría saber la calificación que obtienen los alumnos “porque el retorno puede ser interesante para profundizar en las posibles carencias, pero no se puede acceder a esa información”, lamentan.

El último informe PISA, de 2018, mantiene a la Comunidad por debajo de la media en rendimiento matemáticas y ciencias, en concreto la puntuación es respectivamente de 473 frente al 481 nacional y de 478 frente al 483 también de media nacional.

Sin embargo en otro parámetros se sitúa con mejor calificación que la media de los países de la OCDE con respecto a las actitudes del alumnado hacia las personas migrantes. Los resultados muestran que son respetuosos y positivos y que les gusta aprender de otras culturas.