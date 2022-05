"Una universidad como la de Alicante necesitaba el grado en Medicina"

María Vallejo acaba de ser elegida presidenta del Consejo de Estudiantes de la UA y quiere convertirse en un altavoz de las preocupaciones y propuestas de sus compañeros en el campus de San Vicente.

¿Qué objetivos se plantea como nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la UA?

Hemos elaborado un programa electoral que incluye la modificación del régimen interno y de la Universidad de Alicante. También proponemos el desarrollo de muchas actividades que queremos hacer, por ejemplo, en deportes, también crear una semana cultural. Además, queremos que haya más transparencia, con la creación de un un portal de transparencia en el que pueda verse en qué nos gastamos el dinero.

¿Hasta ahora no había transparencia en este sentido?

Sí, pero no había un portal como tal. Respecto a la reforma del régimen de la Universidad, vamos a pedir que haya una convocatoria en septiembre en vez de julio, aunque hay que debatirlo porque la gente está dividida. También vamos a pedir que si en un examen suspende mucha gente, que se mire el porqué ya que a lo mejor la culpa no es de los alumnos. Queremos poner un porcentaje mínimo de aprobados y si no se llega, que se repita el examen. También queremos crear una casa del estudiantes, para que tengamos un entorno de esparcimiento y de ocio. Respecto a la movilidad internacional, el objetivo es que los estudiantes Erasmus se sientan integrados.

¿Se sienten escuchados los alumnos de la Universidad?

El problema es que ahora mismo la relación que había no era buena, por lo que no había una comunicación. No me voy a meter con lo que hizo el anterior consejo, pero a lo mejor faltaba comunicación.

¿Qué le van a plantear a la rectora cuando se reúnan con ella?

A la rectora le diré que somos como un altavoz, que vamos a escuchar a los estudiantes. Queremos que se abra una plataforma a la que nos lleguen las quejas. Le queremos trasladar las inquietudes e intereses y cualquier problema que surja.

¿Qué les preocupa a los estudiantes de la Universidad de Alicante?

Hasta hace poco la calefacción era una de las grandes quejas. También hay muchos alumnos, sobre todo en determinadas carreras, que se quejan de la sobrecarga de trabajos. Los enchufes es otro problema, porque en los aularios hay unos pocos y el ordenador no aguanta todo el día. En la Politécnica también se quejan de que el material se ha quedado anticuado.

La pandemia ha acelerado la llegada de la enseñanza on line. ¿Está la universidad preparada?

Actualmente la Universidad de Alicante ha apostado por la presencialidad, así que tanto las clases como los exámenes son presenciales.

¿Cómo valora la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante?

Nos parece bien, porque a una universidad como la nuestra le faltaba el grado de Medicina. Estamos a favor, llevábamos años pidiéndolo.

¿Cómo contempla el panorama laboral que le ha tocado vivir a su generación?

El mercado laboral está complicado, con la situación económica, la guerra de Ucrania. Es complicado, pero no imposible y los alumnos tienen que involucrarse en las cosas que se hacen desde la universidad.