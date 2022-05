Cenas, mentiras y cintas de audio

Unas charlas en las que se constata el papel de muñidor que Gregory desempeña entre los intereses del expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y los de los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en el lucrativo negocio del tratamiento de las basuras del que, a juzgar por el empeño que denotan sus charlas, todos pretenden sacar tajada.

En un primer momento maniobrando con Ripoll para que Fenoll consiguiera la adjudicación del macro vertedero. Después, una vez que la UTE que Ortiz montó con Cespa se hizo con la contrata por derecho propio, maniobrando también para que Fenoll, a quien tanto debía el PP, no se fuera con las manos vacías. ¿Cómo? Trasladando las presiones de Ripoll a Ortiz para que le comprara al empresario de Orihuela una finca en la que instalar la planta que él había adquirido por menos de medio millón pero por la que pedía cerca de diez.

Es el relato que sostiene la Fiscalía Anticorrupción y que corroboran estas escuchas, cuya nulidad han reclamado todas las defensas y sobre las que el tribunal presidido por Joaquín Orellana y del que forman parte los magistrados Cristina Ferrández y Javier Saravia, este último en calidad de ponente, ha optado por pronunciarse cuando dicte sentencia.

Los pisos «Que sí, pero por teléfono no»

Gregory transmite a su mujer la intención de Ripoll de ver los pisos. Esta le expresa su contrariedad con que figuren a nombre de su marido sin un remanente previo con el que hacer frente a eventuales pagos derivados de un préstamo. Es el 19 de septiembre de 2008.

Gregory: Me ha llamado Joaquín para ver si mañana podíamos ir a ver los pisos y tal, ¿no? (...)

M: Pero, ¿para qué?

G: Porque los quiere ver.

M: Pero ¿por el tema de éste?

G: Si, ya te dire, eh?

M: Pero, ¿se ha arreglado la cosa o no?

M: Claro, claro

M: ¿Y para ti también o no? Porque claro...

G: También, también se arreglará para todos, claro mamá

M: Bueno, pero escúchame, esto hay que verlo bien porque no te los vas a poner tú ...

G: Vamos a ver, que sí, pero por teléfono no

M: ¿que qué?

G: Por teléfono no.

M: Bueno bien, pero ya te lo diré yo, que no me parece eso... yo no quiero que se pongan a.... que se pongan ... (...) al tuyo no... no, no, no, no me da la gana.