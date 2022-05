El nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha anunciado en su primera comparecencia en Las Cortes que ya ha dado “indicaciones” para defender ante el Ministerio de Sanidad “la incorporación de la vacuna del papiloma para niños a partir de los 12 años”. Reconoce que hasta ahora solo se financia para las niñas pero que está acreditado a nivel científico su recomendación para los niños, por lo que “vamos a extenderla cuanto antes”, asegura.

Ha reiterado hasta la saciedad su apuesta por un sistema sanitario “humanizado” y por la búsqueda del consenso, pero siempre como primer beneficiario el paciente.

Para final de año calcula que cada provincia contará con un nuevo centro de día para la salud mental infantil y juvenil.

Reversión del Hospital de Dénia

También se ha referido a la reversión del Hospital de Dénia para incorporarlo a la “gestión directa” en cuanto acabe el contrato actual el 1 de enero de 2024 y para ello, tras admitir los obstáculos y dificultades con el de Torrevieja, destaca que va a crear un grupo de trabajo de forma inmediata para iniciar el proceso “con las mayores garantías”.

Otra de las novedades que ha citado se refiere a nuevas medidas de control sobre las listas de espera, con nuevos profesionales en cada uno de los hospitales que se van a dedicar a “mejorar los tiempos de espera para reducirlos”.

Mínguez prevé licitar por otra parte en los próximos meses la construcción del nuevo centro de salud de Garbinet de Alicante por 3 millones de euros y ampliar las urgencias del hospital de Elda por más de un millón de euros.

Del plan nacional de adquisición de equipos tecnológicos destaca 79 nuevos equipos y más de 81 millones de euros que pondrá en marcha esta semana con el anuncio de la licitación del suministro y mantenimiento de equipos de cirugía robótica para el Hospital General de Alicante, el de Castellón y La Fe de València.

"Sé que me voy a quemar"

El recién estrenado conseller de Sanidad en el debate político, ha conseguido un aplauso general de parlamentarios de todo signo desplegando sinceridad. ”Sé que me voy a quemar, lo tengo clarísimo -ha dicho tras oír las severas críticas que han dedicado desde la oposición a su predecesora en el cargo, Ana Barceló- pero nadie dirá que no le escucho e intento tomar la mejor decisión para la ciudadanía”.

Ha avanzado su previsión por reducir la presión en los centros de salud más del 30% con las nuevas contrataciones, así como poniendo el acento en la prevención para no saturar las urgencias y humanizando y dignificando la labor de los profesionales “que tantos problemas están pasando”, ha subrayado. “Desde el primer escalón tienen que estar contentos y satisfechos”, recalca.

Ha dicho por activa y por pasiva que lo va a intentar, que se ha propuesto que nadie tenga que decir que no le han cogido el teléfono para ser atendido y que la especialidad de medicina primaria familiar debe incluirse en los grados de Medicina y de Enfermería para solucionar los actuales déficits de profesionales.

“Tengo poco tiempo -ha concluido en referencia al año que tiene por delante antes de las elecciones- les pido un poquito de consideración , ya me conocerán porque nunca les voy a quitar la palabra y les voy a escuchar”.

Es partidario de "no perder tiempo ni energías en enfrentamientos y debates estériles. Creo que la ciudadanía no nos lo permitiría y, desde luego, no lo merece. Por ello, dedicaré todo mi esfuerzo a dejar al margen el ruido y sacar a la sanidad del escenario de la confrontación”.

Foco

El foco lo pone en el nuevo plan de Atención Primaria que defiende. Ha recordado que el nuevo modelo contempla 326 millones de euros en dos años para recursos humanos, infraestructuras, tecnologías y sistemas de información, más que desde 2015; que se optimizará la capacidad resolutiva con la coordinación de Primaria y Especialidades, además de 2.000 nuevos equipos entre ecógrafos, retinógrafos o de cirugía menor; y que en cada centro habrá además del responsable médico, otro de enfermería y otro de administración.

El conseller también se ha referido a los incentivos previstos en el decreto para la ocupación de plazas de difícil cobertura y a la fórmula que permitirá "desplazar los recursos asistenciales donde esté el paciente y no al revés".

Apuesta asimismo por optimizar la coordinación con Educación para detectar problemas de salud mental en el ámbito escolar y por desarrollar un plan de empleo "para jóvenes con enfermedad mental grave, que cuenta con financiación de fondos europeos”.

Finalmente, Mínguez ha destacado la importancia que ha cobrado la Salud Pública, "como ha evidenciado la pandemia por coronavirus", y ha anunciado 157 nuevas plazas de refuerzo en personal destinado a la vigilancia y promoción de la salud.

En cuestión de nuevas tecnologías Mínguez elogia la investigación biomédica de la Comunidad y entre las inversiones en marcha destaca el proyecto de Medicina Personalizada Big Data, destinado a mejorar la atención personalizada con herramientas tecnológicas punteras, y el proyecto de Imagen Molecular de Alta Sensibilidad, cuyo objetivo es desarrollar un nuevo dispositivo de tomografía por emisión de positrones, un PET, que mejore las prestaciones de los equipos actuales.