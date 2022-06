"Me parece muy bien que abra una facultad de Medicina en Alicante"

Tomás Cobo urge a un cambio en el modelo sanitario que lo haga salir de la situación crítica en la que se encuentra. Las prioridades: mejores salarios, más oportunidades de formación y mejores condiciones laborales. El presidente de la OMC ha participado en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante en el V Congreso de Derecho Sanitario.

¿Cuál es el diagnóstico de nuestro sistema sanitario en esta era postcovid?

Malo, malo. Nuestro Sistema Nacional de Salud está en peligro. Hay dos partes. Por un lado, el modelo universal, público y gratuito con el que nos hemos dotado en los últimos 40 años en España y Europa. Y luego está el sistema, que es el que proporciona medios y gestión para que el modelo sea posible. Y ese modelo está en peligro porque al sistema no se le ha prestado la suficiente atención. En ese modelo primero es el paciente, por supuesto, pero uno de los ejes principales son los médicos. Y los médicos en España estamos hartos, muy mal.

¿Cuáles son sus principales problemas?

Hay tres quiebras importantes. La primera es la relación contractual. El 50% de los médicos están con trabajo precario. En segundo lugar, la falta de tiempo para la formación médica continuada. No sólo es importante que durante la formación médica especializada adquieras una formación adecuada. Luego tienes que adquirir competencias a medida que pasa el tiempo para atender adecuadamente al paciente. Hoy en día un médico tiene apenas tres, cuatro o cinco días al año para actualizar sus conocimientos. La tercera quiebra son los salarios, que son francamente inferiores a los del resto de Europa. Eso hace que el profesional no esté contento. Después de la pandemia, en la que nuestra profesión ha hecho lo que se supone que tiene que hacer que es la entrega y el servicio a los demás, un reciente estudio concluía que un 50% de los médicos estaba con síntomas de "burnout" y un 40% aseguraba que si pudiese se jubilaría. A esto súmale la España divergente con 17 sistemas autonómicos de salud, relaciones contractuales diferentes y con cuestiones paradójicas como que un médico haciendo lo mismo en Asturias gane muy diferente a lo que gana un médico en Murcia. El sistema de salud está mal y en peligro y, o se ponen medidas urgentes, o iremos a mal.

¿Qué primeros auxilios necesita el enfermo?

No paro de decirle a la ministra que lo primero es atender a los profesionales en estas tres quiebras que he comentado. La precariedad hay que tratar de atajarla. Me consta que desde el ministerio están tramitando una ley nacional para la consolidación del empleo. Pero también el tema de la formación continuada y de la especializada, hacer caso a los tutores y los salarios, que necesitan una revisión.

Si un paciente está en la UCI ese es la Atención Primaria.

La Primaria es una especialidad bien bonita. Medicina Familiar y Comunitaria. Familiar, porque atiendes a la familia y comunitaria porque atiendes a la comunidad. No es posible atender a la familia y a la comunidad con contratos de una semana y con un médico que viene y al poco se va. Es una especialidad que pierde totalmente su sentido. Si hay una especialidad en la que ha impactado directamente esta quiebra de la que antes ha hablado esa es Medicina de Familia.

¿Qué hace falta para reflotarla?

Lo primero, aunque se trata de una medida a largo plazo, es que la carrera de Medicina no esté enfocada exclusivamente a la medicina hospitalaria. Es paradójico que de las 1.000 plazas que salen el 43% son de Medicina Familiar y toda la formación que reciben los estudiantes en el periodo de grado es hospitalaria. Así que lo primero es entrar en la facultad y enseñar lo que es la especialidad, promocionarla y mejorar las garantías de trabajo que va a tener allí donde lo va a desarrollar. También hay que hacer un esfuerzo de eficiencia. Posiblemente haya consultorios que antes tenían sentido y que ya han dejado de tenerlo, porque el acceso a los centros de salud o al hospital comarcal es mucho mejor...hay que medir la eficiencia.

¿Cómo se soluciona la falta de médicos?

Las bolsas están agotadas sobre todo por el crecimiento demográfico. Tenemos 7.000 egresados y salen casi las mismas plazas de MIR. Teóricamente, en nuestro último estudio, hay una bolsa de 7.000 médicos que no han podido acceder a la formación especializada. Estas personas son las que tendríamos que reconducir hacia la formación especializada, creando más plazas y creando más unidades docentes para que se puedan formar de manera adecuada. Pero es una bolsa fantasma, ya que existe, pero en el momento en el que vas a tirar de ella no está, porque gran parte de los médicos de esa bolsa se han ido a otros países o están en la privada, ya que allí sin especialidad pueden trabajar en determinados entornos y por eso se están yendo.

¿Cuáles son las especialidades más deficitarias?

Anestesia, Pediatría y Medicina de Familia.

¿Qué opina de la creación de una nueva Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante?

Me parece bien, francamente bien. Y lo tengo que decir porque España es un país desarrollado y hacen falta médicos en el mundo. No solo podemos pensar en España, también en el conjunto del mundo. Yo soy médico cooperante y en África hacen falta médicos. Nosotros, como país desarrollado podemos formar a médicos con una alta cualificación. Si les podemos formar con la especialidad, genial, pero a los chicos de aquí también hay que decirles que además de España existe el mundo y hay mucha necesidad. Estoy a favor de formar a médicos para todo el mundo y no sólo para España.

¿También deben aumentar las plazas MIR para que esos estudiantes se acaben de formar?

Sí, pero para eso es imprescindible que haya más unidades docentes y tutores y que éstos estén bien tratados y contar con un estatuto del tutor.

¿Qué se puede hacer para terminar con las listas de espera?

Poner a trabajar a los hospitales por la tarde y pagar a los médicos para que trabajen por la tarde. Es patético que los hospitales sigan trabajando de 8 a 3. Con eso solucionas además una de las tres quiebras, la de los salarios. Das a la gente la oportunidad de hacer horas extras pagadas adecuadamente, solucionas las listas de espera y evitas la deriva de pacientes a la privada.