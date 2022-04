La falta de médicos de familia se agravará en los próximos años con la jubilación de más de un tercio de las plantillas

Agendas diarias de 40 o más pacientes, cinco minutos por enfermo con un poco de suerte y apenas tiempo para docencia e investigación. Es el panorama que sufren los médicos de familia en la provincia de Alicante y que se verá agravado en pocos años, con la jubilación de un 37% de médicos que tienen en estos momentos 60 o más años, según se recoge en un estudio elaborado recientemente por el Ministerio de Sanidad para determinar cuáles son las categorías más deficitarias en los servicios de salud de las comunidades autónomas. Además, el 62% de todos los médicos de familia tienen más de 50 años.

En la provincia de Alicante trabajan un millar de médicos de familia en los 200 centros de salud y consultorios de los diez departamentos sanitarios. Las cifras de próximas jubilaciones que arroja el ministerio suponen que en menos de diez años van a colgar la bata unos 370 profesionales. Una pérdida de trabajadores que no se va a ver cubierta a corto plazo por el aumento de la plantilla estructural en 6.000 personas anunciado por la Conselleria de Sanidad. Este incremento prevé la contratación en mayo de 53 médicos de familia en la provincia. Una cifra a todas luces escasa no sólo para cubrir estas jubilaciones, sino también para disminuir el número de tarjetas sanitarias que en estos momentos tienen los médicos de familia y que hace imposible dedicar un mínimo de 10 minutos por enfermo, que es lo que reclaman las sociedades científicas de Atención Primaria.

En Pediatría de Atención Primaria la situación no es más halagüeña, puesto que un 27% de los profesionales tiene más de 60 años y un 53,4% supera los 50. En el aumento estructural de plantilla que ha hecho la Conselleria de Sanidad sólo se prevé la contratación de tres pediatras en toda la provincia de Alicante. Una cifra, como en el caso de los médicos de familia, que se queda muy corta para cubrir las 81 jubilaciones que se prevén en menos de diez años.

La provincia y la Comunidad Valenciana en general tienen además un déficit de plazas de médicos y enfermeros respecto a la media nacional. “Desde hace años sufrimos una infradotación de profesionales por numero de habitantes y sólo para alcanzar la media del Sistema Nacional de Salud hacen falta 15.000 profesionales más, ya que con los recortes de la anterior crisis económica perdimos 10.000 puestos de trabajo”, explica Rosa Atiénzar, responsable de Sanidad en CC OO. Para este sindicato, el anuncio de la creación de 6.000 nuevas plazas “es un buen comienzo, pero sólo es el principio de un camino que tiene que continuar en los próximos ejercicios presupuestarios”.

Pero al margen de aumentar plazas en hospitales y centros de salud es necesario que el Ministerio de Sanidad forme más especialistas para que luego puedan ser contratados. Sin embargo, el crecimiento de estas plazas formativas va demasiado lento en Atención Primaria. En la provincia, este año solo se han aumentado en dos las plazas formativas para trabajar en centros de salud. “Ya vamos con retraso porque formar a un especialista cuesta entre 10 y 11 años y aunque la oferta formativa se ha incrementado, no llega para cubrir las necesidades que se van a plantear con las jubilaciones”, señala Atiénzar.

Para estimar el número de categorías en las que es necesario aumentar el número de médicos en los próximos 15 años, el Ministerio de Sanidad consultó a un grupo de expertos. Más del 60% consideran que las especialidades con más déficit de profesionales en la actualidad son precisamente Medicina de Familia y Comunitaria, además de Anestesiología y Reanimación, Geriatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico. En el otro extremo, consideran que hay especialidades que tienen en estos momentos un superávit de especialistas. Son Análisis Clínicos y Bioquímica, Cirugía Cardiovascular, Medicina Interna, Cirugía Torácica y Obstetricia y Ginecología.

El secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana, Víctor Pedrera, estima que en 5 ó 6 años las cosas se van a poner muy difíciles en Atención Primaria, “porque en muchos centros de salud se van a jubilar casi todos los médicos en muy poco margen de tiempo”. Pedrera también cree que la formación de especialistas en la Comunidad Valenciana no se ha hecho atendiendo a estas necesidades de recambio, “y en Pediatría también van a ser muchos los problemas, teniendo en cuenta que el 30% de las plazas no están ocupadas por pediatras, sino por otros especialistas”.

Sobre esta especialidad, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Eva Suárez, estima que en la Comunidad Valenciana hacen falta 200 pediatras más para cubrir las jubilaciones que se van a producir y tener una ratio adecuada de tarjetas por profesional. Cree además necesario el aumento de profesionales para lograr que todos los niños sean vistos por pediatras. “Todos los niños tienen que ser atendidos por un pediatra y no por profesionales no expertos en niños”. Suárez añade que en otros países sin pediatras de Atención Primaria tienen más morbimortalidad, “a lo que se suma que aquí tenemos una cobertura mucho más alta de vacunación que otros países, precisamente por nuestro trabajo”. Como portavoz del Foro de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana, cree esta profesional que las condiciones en las que trabajan pediatras y médicos de familia llevan a que cada vez sean más los profesionales que quieran jubilarse antes y no prorrogar su vida laboral. “Si es invierno, porque llega la gripe y si es verano porque no hay sustitutos para cubrirnos, pero es imposible estar viendo todo el año 50 adultos o niños todos los días”.

Para el vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Javier Blanquer, el futuro de la especialidad “depende que consigamos que tenga valor”. A su juicio, “hasta que no le demos valor político, administrativo y la creación de plazas en Atención Primaria no esté ajustada a las necesidades, los estudiantes no la van a elegir”. Para Blanquer los médicos de familia “nos hemos quedados como los médicos de las recetas de los demás y sin que la gente entienda que somos centro de salud y no ambulatorios y que somos médicos especialistas. Necesitamos equipos, medios y plantillas para hacer nuestro trabajo”. Una situación precaria a la que la pandemia ha puesto la puntilla, pese a que, como en el caso de la Pediatría, las cifras demuestran que tener una buena Atención Primaria marca una diferencia. “Los análisis de la OMS demuestran que si un paciente es seguido por su médico de familia de manera longitudinal en el tiempo llega a vivir hasta ocho años más”.