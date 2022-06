Esperanza Ballesteros ha hecho la mejor coca 2022 in extremis. La presentó en el último momento porque su madre, cuenta, no quería que se metiera en ese lío. Pero ha terminado haciendo la más rica de todas. Está incluso algo agobiada porque no quiere dejar de atender a cuantos quieran acercarse al horno, aunque solo cuenta con cuatro manos, las suyas y las de su ayudante. “Esperamos dar servicio a todos los que puedan pasarse por el horno pero que entiendan que no somos máquinas, somos artesanos y tenemos limitación“.

De hecho, la única máquina que tienen en el horno es la que mueve la masa. Todo lo demás a mano, a base de estirar y estirar, dice. Desde muy pequeña, porque en su casa con sus abuelos y luego sus padres, no ha vivido otra cosa que el horno en la Panadería Ballesteros, tuvo afición por la cocina. Lo que le faltaron fueron las posibilidades, porque entonces no había ni tanto boom ni tantas opciones de FP, y Benidorm y Santa Pola le quedaban lejanas con sus medios para poder formarse. ¿El truco? Asegura que no hay más truco que tener ganas y gustarte, “querer hacer y gustarte lo que haces, no hay más truco”. Y que su coca ganadora la ha hecho igual que las que sirve todo el año. El jurado Toñi Martín-Zarco, presidenta de la Federacio de Fogueres, asegura por su parte que “ha ganado la que teníamos la mayoría del jurado como la mejor coca”. Destaca a su vez la “muchísima calidad y variedad” entre la quincena de las que se han presentado. “Todos nos hemos puesto de acuerdo, ha sido una deliberación bastante aceptada y en común, -subraya-, bastante justa”. Zarco asegura que las cocas están todas “buenísimas”, por lo que traslada la enhorabuena a todos los hornos tradicionales que han participado. “Daremos buena cuenta de ellas estos próximos días. El horno tradicional es lo más importante para este producto de gran calidad”, puntualiza. El jurado ha degustado las quince cocas que tras la primera prueba quedaron en seis, que son las que reciben la acreditación de haber ganado en esta esta XXI edición del concurso coca amb tonyina organizado por el Gremio de Panadería y Pastelería de la Comarca de l’Alcantí y Facpyme, Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante. El distintivo “Horno Tradicional" es el sello que acredita la calidad y unas prácticas artesanales en la elaboración de sus productos. Seis premios El segundo premio ha recaído en Panadería Castell (Alicante); el tercero en Panadería Hermanos Guardiola (Alicante); el cuarto ha sido para Panadería Bardisa Pérez (Alicante); quinto ha sido Pastelería&Panadería Delicias de Gala (Alicante); y sexto ha resultado galardonado Panadería Antonio (Villafranqueza). Los participantes han tenido que presentar una pieza elaborada con harina, atún tronco, cebolla, piñones, agua, sal, anís seco y aceite de oliva. El Gremio calcula que los alrededor de 60 hornos que lo integran venden estos días un 25% más que otros años. Que se nota que la gente tiene ganas de coca y que lo que la hace tan especial es que los ingredientes y forma de hacerla no cambian, porque si no dejaría de ser lo que es, y lleva la marca Alicante por donde vaya. El coste se ha incrementado como todo, pero también advierten de que se hace todo manual, en horno tradicional, y que solo aumentan el precio de lo que a ellos también les cuesta más como pueda ser el aceite o los piñones, imprescindibles pero que se han “disparado”. El jurado subraya por su parte que los participantes han apostado por la “calidad y la creatividad, sacando los mejor de sus obradores, lo que ha dado pie a creaciones singulares, innovadoras y muy atractivas que podrían calificarse como pequeñas obras de arte”. El jurado lo integran Pilar Santos, directora territorial de Comercio; Toñi Martín-Zarco, presidenta Federacio de les Fogueres de Sant Joan; Lola Pérez, delegada de la presidencia de Hogueras de San Juan; Ana Gosálvez, gerente de Facpyme; Remedios Cerdán, tecnico CEV Alicante; Elena Vidal, periodista, creadora Alicante Street Style; Joaquín Andrés Berenguer, exdirector general de Comercio; y Oscar Fernández, de la Asociación de Panadería-Pastelería de Alicante. También han asistido al acto el presidente de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Alicante, Trinitario Muñoz, y el presidente del Gremio de Panadería y Pastelería de la Comarca de l´Alacantí, Antonio Bardisa.