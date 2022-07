Choque entre Reyes Martí y el bipartito por las mascletás: del "jurado no tiene ni p*** idea" al que "se replantee sus espectáculos en Alicante"

El fallo del jurado de mascletás no ha gustado a Reyes Martí. Y así lo ha hecho saber a través de las redes sociales, en una serie de mensajes muy críticos con el criterio de las personas designadas por el Ayuntamiento de Alicante para evaluar el concurso oficial: "Ese jurado no tiene ni p… idea. La mascletà de Zarzoso [del día 22] estuvo mucho mejor para mí. Pero como el público y el jurado quieren cantidad y no calidad, pues eso es lo que hay, hoguera de mascletà y punto". La pirotécnica castellonense no gana en Alicante desde 2012.

Esas palabras han provocado la reacción del bipartito de Alicante, con el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, calificando como "fuera de lugar" las palabras de la pirotécnica, a la que además ha pedido que se "replantee" su participación en las Hogueras este 2022, en alusión a las dos mascletás lanzadas (una en Luceros y otra previa frente a los juzgados), además del espectáculo de la "Arribada del Foc".

En sus mensajes iniciales en redes sociales, Martí asegura que antes de empezar el concurso, tras anunciarse el listado de pirotécnicos, el día del disparo y los kilos de cada espectáculo pirotécnico, ella ya sabía quién iba a ganar, en alusión a Ferrández de Redován: "Antes de empezar el concurso yo ya me imaginaba que ganarían ellos. No tengo nada en contra, sí con el jurado, pero no quiero hablar más. El año que viene que las haga todas el mismo y así no habrá diferentes opiniones, serán todas perfectas". La serie de comentarios finaliza con otra alternativa para la victoria, siempre bajo su criterio: "Si lo querían dar a uno de la tierra, yo, personalmente, se lo hubiese dado a Pedro Luis (Sirvent), con menos kilos hizo un gran espectáculo. Eso es lo que hubiera valorado yo".

El jurado, según figura en las bases, ha estado compuesto por el alcalde (o delegación en otro concejal) como presidente, junto a vocales como un representante de cada uno de los grupos políticos municipales, el jefe del servicio Fiestas y Ocupación de la Vía Pública, un técnico designado por el Servicio de Seguridad Ciudadana, un ingeniero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo designado por la Subdelegación del Gobierno, un ingeniero designado por la Dirección Territorial de la Conselleria de Industria y Energía, un representante de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, una persona de reconocido prestigio en el mundo de Les Fogueres de Sant Joan, una persona de reconocido prestigio en el mundo de la fiesta alicantina, además del secretario (el jefe del Departamento de Fiestas u otro funcionario del departamento), que ha tenido voz, pero no voto.

Preguntada por este diario acerca de sus comentarios en redes sociales tras conocer este lunes el fallo del jurado, Reyes Martí se ha reafirmado en su criterio: "El jurado de Alicante solo quiere barbaridad, sólo mira los decibelios. Entre sus miembros no hay nadie que entienda de pirotecnia. Además, al saberse previamente los kilos de cada pirotecnia, la gente ya estaba predispuesta". Sobre su futuro en Hogueras, Martí también se mantiene firme: "Si vuelvo el año que viene, haré lo mismo. Si cambian las cosas, cambiaré yo. Este año he venido a cumplir, porque aún así [lanzando apenas 80 de los 150 kilos permitidos] he perdido dinero. Este año en Alicante he hecho más de empresaria que de pirotécnica después de dos años muy duros para el sector. Espero que el Ayuntamiento pague más que el año que viene", ha añadido Martí, quien también lamenta que no exista una gala de la pirotecnia en la que se entreguen los premios a los mejores disparos: "Nos los dan en el Ayuntamiento como si fuéramos borregos". El Ayuntamiento, a través de un convenio con Federació, ha pagado 6.000 euros por espectáculo pirotécnico, frente a los 8.000 de València y Castellón.

Martí, por ahora, se plantea regresar el próximo año a Alicante, aunque ya estuvo dos años sin disparar en Hogueras por estar "saturada". Regresó en 2018, en el 90 aniversario de la Fiesta, y tras el cambio de gobierno. El ahora exalcalde Gabriel Echávarri asegura que Reyes Martí exigió lanzar la "Palmera" de la Nit de la Cremà para aceptar participar en las mascletás de Luceros. Ante la negativa del ejecutivo local, que prefería que un disparo tan simbólico estuviera en manos de alicantinos, la de Castellón estuvo dos años sin participar en el concurso oficial de Hogueras. Con el cambio de gobierno, Reyes Martí volvió de la mano de Barcala en 2018. Ahora, cuatro años después de ese regreso, aunque en dos años no ha habido Hogueras, nuevo enfrentamiento entre la pirotecnia y el gobierno de turno en Alicante.

Tras el choque con el tripartito...

Tras conocerse las palabras de la pirotécnica de Castellón, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha asegurado que eran afirmaciones que estaban "fuera de lugar", recordando que "miembros del jurado han premiado espectáculos de Reyes Martí en años anteriores". "Creo que debería rectificar sus palabras porque están fuera de lugar. En el jurado hay gente que sabe de mascletás, y además seguiremos contando con todos los grupos municipales porque son los representantes de los ciudadanos" ha señalado Jiménez, quien por otro lado ha pedido a la artista un examen de conciencia tras estas Hogueras 2022, que no han sido las mejores para la castellonense en Alicante: "A lo mejor se tiene que replantear los espectáculos que ha ofrecido en Alicante".

Sobre el aumento del pago por las mascletás, el edil ha subrayado que se aumentará más allá de los 6.000 euros marcados hasta la fecha, pero subrayando que es una decisión ya tomada antes de las críticas: "Ya lo hemos dicho, es algo que tanto el Ayuntamiento como la Federació tenemos muy claro". A su vez, ha recordado Jiménez que el Ayuntamiento ha incrementado el pago por los castillos de fuegos "y aún así no se ha presentado Reyes Martí para estas Hogueras".