Medio centenar de niños se quedan en lista de espera para una plaza en las escuelas infantiles de Alicante

Medio centenar de niños y niñas están a la espera de una plaza en una de las dos escuelas infantiles de Alicante, Els Xiquets y Siete Enanitos. Así se ha desvelado durante la reunión de la Junta del Patronato de Escuelas Infantiles, que se ha celebrado este jueves. Desde la oposición han criticado la negativa del gobierno municipal a construir una tercera "escoleta", pese a la demanda existente, al mandato del pleno municipal y a la existencia de fondos en el Ayuntamiento. Las dos escuelas ofrecer algo más de 200 plazas.

Desde el ejecutivo de Barcala aseguran que ninguno de los menores se quedará finalmente sin plaza. "La lista de espera suele correr bastante. De hecho, el año pasado, que había 15 personas más en espera, se quedó a cero. Sin embargo, si finalmente algún niño no consigue plaza en las escuelas infantiles, el Ayuntamiento concertará las plazas necesarias", han explicado desde la concejalía que dirige Julia Llopis.

Estas explicaciones no convencen en la izquierda. La concejala socialista Llanos Cano ha asegurado que "la situación en las escuelas infantiles es incompresible porque por un lado hay 117 millones de euros de remanente y no se ha explicado qué planes tienen para ese remanente y cómo se va a gastar el Patronato ese dinero". "Por otra parte, hay 55 niños y niñas que no pueden entrar por no tener plaza. Hemos insistido en la imperiosa necesidad de construir la tercera escoleta infantil, que no olvidemos que fue un acuerdo del pleno de Alicante”, ha añadido la socialista. Desde el Ayuntamiento, subrayan que finalmente son 47 los menores que están en lista de espera.

Desde Unidas Podemos consideran "urgente la tercera escoleta infantil municipal ante la lista de espera actual". La coalición considera "inaceptable que un año más se hayan quedado 55 solicitantes fuera de las plazas en las escuelas municipales mientras que Julia Llopis se niega a aumentar las plazas públicas construyendo la necesaria tercera escoleta municipal". La concejala de la formación morada Vanessa Romero critica “la exclusión cada año de familias que quisieran llevar a sus criaturas a la educación pública y que no tienen plaza, por lo que acaban derivados a la privada-concertada en lo que parece una estrategia de promoción de este tipo de enseñanza en detrimento de la pública”. Romero lamenta “la poca sensibilidad de Julia Llopis, la política que más ha trabajado por deteriorar la educación pública en toda la historia de esta ciudad”. Además, la concejala recuerda que “existe un acuerdo plenario, tomado por unanimidad en el pleno de junio de 2020, en el que se insta a iniciar los trámites para la construcción de la tercera escoleta”.

Por último, Compromís también considera "inadmisible que medio centenar de niños se queden sin plaza en las escuelas infantiles municipales con un remanente de 1'7 millones de euros". El concejal de la coalición valencianista Rafael Mas ha criticado "la cifra de niñas y niños que permanecen en lista de espera para acceder a una de las dos escuelas infantiles municipales tras la sesión del Patronato de Educación Infantil. Para Mas, es "inadmisible que medio centenar de niñas y niños se queden sin plaza en las escuelas infantiles municipales a pesar de contar con ahorro y un remanente de 1.688.000 euros, cifra que permitiría la ampliación de las dos únicas escuelas infantiles municipales o contemplar la construcción de una tercera". En esta línea, Mas apunta que se debe "poner en valor las políticas de escolarización infantil, el derecho de las madres y padres a proseguir con su proyecto vital, en una etapa en la cual los cuidados de los hijos e hijas ocupan una gran parte del tiempo".