En el marco de colaboración para la prevención de incendios que mantienen Hidraqua, la Fundación Aquae y la Fundación Pau Costa, a través de la de la Red Impulsores del Cambio (RIC), han realizado una campaña audiovisual que persigue concienciar a las personas que viven o tienen residencias en entornos forestales, sobre cómo pueden contribuir no sólo a la prevención de incendios, sino también a minimizar su propagación y los daños que éstos puedan ocasionar. En estos vídeos se explican los incendios en la interfase urbana-forestal, los riesgos y responsabilidades que comporta vivir en un entorno natural, cómo conocer el grado de vulnerabilidad de la vivienda, medidas de defensa de la residencia ante un incendio forestal, y cómo actuar en caso de que se produzca, además de facilitarles pautas para evitar igniciones.

Entre enero y junio de este año se han producido en España 1.602 incendios forestales, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Siniestros que han afectado a 25.184,40 hectáreas de terreno, en buena parte arboladas. “La creciente urbanización de zonas forestales, en especial en el levante mediterráneo, nos sitúa ante incendios que generan situaciones de emergencia de protección civil hacia la población, sus bienes, industrias e infraestructuras. Escenarios que implican movilizar recursos de extinción y dispositivos de protección civil para proteger a las personas y bienes”, explica Jordi Vendrell, director de la Fundación Pau Costa.

“Es importante destinar esfuerzos a sensibilizar, concienciar y educar a la población que habita en zonas forestales, para que entienda la necesidad de preparar su propiedad y cómo actuar ante un incendio forestal. Como población tenemos derecho a vivir en entornos naturales y disfrutar del ocio en zona forestal, pero esto implica ser conscientes de los riesgos de realizar actividades en estas zonas y el deber de ser responsables de nuestra seguridad y la de otros: debemos informarnos y prepararnos”, añade Vendrell.

Los incendios en Zamora, Navarra o Cataluña de mediados de junio advierten de dos factores que los especialistas no dejan de señalar: que ya no existe estacionalidad, es decir, que el período de incendios ya no será exclusivo del verano, y que la falta de gestión forestal, junto con las condiciones extremas de temperatura y falta de lluvias que impone el cambio climático, hace prever incendios de grandes magnitudes que pondrán al límite la capacidad de los servicios de emergencia para extinguirlos.

Según datos del MITERD, la proporción de grandes incendios crece año tras año respecto al total de siniestros. Y aunque apenas suponen el 0,18% del total, en ellos arde el 40% de la superficie total afectada por el fuego.

El video explicativo forma parte del conjunto de acciones de divulgación que las Fundaciones Aquae y Pau Costa y con el impulso de Hidraqua, empresa referente en la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad Valenciana, tienen previstas para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de invertir en prevención, es decir, en gestión forestal, y en la necesidad de aprender a convivir con el fuego. Además, entre estas acciones se llevarán a cabo talleres educativos sobre los incendios en el Mediterráneo en escuelas de la provincia de Alicante.

En este mismo sentido, Hidraqua y Fundación Aquae llevan trabajando desde el año 2015 para paliar los efectos de los incendios forestales con su proyecto “Sembrando Oxígeno”. “El objetivo de Sembrando Oxígeno, es poder contribuir con la restauración de la zona afectada por un incendio y eso es lo que hacemos con nuestro proyecto que ya ha llegado a las poblaciones de Pego y Beneixama” señala Amelia Navarro, directora de Desarrollo Sostenible de Hidraqua.

Asimismo, Hidraqua es una de las entidades social del proyecto GUARDIAN. Una iniciativa destinada a aumentar la resiliencia a incendios en zonas de interfaz urbano-forestales a través de Agua Regenerada y que recientemente ha sido incluida por MITERD como proyecto de éxito en su Estrategia Nacional contra la Desertificación.