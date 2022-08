La Conselleria de Educación prepara ya el recurso de casación contra la decisión judicial de permitir a los docentes que elijan cómo enseñar en primero de ESO, sin necesidad de agrupar materias para que las imparta el mismo profesor que es como quieren seguir obligando las autoridades educativas porque consideran que es lo más positivo para los alumnos en su paso desde sexto de Primaria al instituto.

"Acatamos el auto de la sección cuarta de la sala del contencioso–administrativo de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que mantiene la medida cautelar de suspensión de la obligatoriedad de la enseñanza por ámbitos en 1.º de ESO el próximo curso, pero no lo compartimos en absoluto y por eso la Abogacía de la Generalitat está preparando un recurso contra la cautelar que se presentará dentro del plazo establecido", señalan a preguntas de este diario.

Los jueces han dado 30 días para presentar dicho recurso aunque desde UGT, el sindicato al que el Tribunal da la razón, piden a Educación que no lo presente para no agravar más la situación y evitar un coste público añadido que calculan en 3.000 euros por las costas judiciales.

Instrucciones

"Presentaremos recurso porque entendemos que la enseñanza por ámbitos en primero de ESO es muy positiva para el alumnado al mejor la transición entre las etapas de Primaria a Secundaria", insisten desde Educación.

No obstante, y con el objetivo de que cuando el profesorado se incorpore a sus respectivos centros el próximo 1 de septiembre, en el plazo de una semana, Educación ha empezado a citar a representantes sindicales y directores para que "todos los centros educativos tengan claras las instrucciones y pasos a seguir para que las clases empiecen con normalidad el lunes día 12 de septiembre".

Desde la conselleria recuerdan que la decisión de los jueces de mantener la medida cautelar sobre la enseñanza en primero de ESO, es decir que no se puede obligar a ningún docente a impartir varias asignaturas de las que no es especialista, "no impide que los centros educativos, de manera voluntaria, puedan mantener la enseñanza por ámbitos de primero de ESO este próximo curso".

Y para que dicha capacidad de decisión voluntaria se respete también si se quiere seguir con esta enseñanza, Educación afirma que va a comenzar reuniones "con toda la comunidad educativa: sindicatos, asociaciones de padres, directores y patronales de la enseñanza concertada".