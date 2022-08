La implantación de un espacio exclusivo para el transporte urbano en la avenida Aguilera suprimirá la banda de aparcamiento que se encuentra en el lado exterior de ambas calzadas, con aproximadamente un centenar de plazas en total, para ganar "el ancho suficiente para implantar un carril bus en cada una de las calzadas sin necesidad de tener que eliminar ningún carril de circulación ni de disminuir las aceras". Es decir, la avenida pasará a tener seis carriles de circulación en la mayoría de su extensión (frente a los cuatro actuales), al no eliminarse ningún espacio para la circulación del vehículo privado.

Así se refleja en el pliego de condiciones de la iniciativa, que afectará a la avenida entre la glorieta de la Estrella y la calle Enriqueta Elizaicín, que promueve ampliar los carriles de circulación hasta los seis (dos carriles para el vehículo privado y uno para el autobús, por sentido) en la mayor parte de la avenida, con tramos donde habrá hasta siete. El Ayuntamiento calcula que el carril bus ahorre cinco minutos al trayecto de la línea 03 (un 6 % de ahorro de tiempo de recorrido total) y cuatro minutos y medio a la línea 04 (un 4 % de ahorro en el recorrido total).

Según el proyecto, se diseñará una nueva sección con una distribución de dos partes, con tres carriles de circulación por sentido, separadas con una mediana central, y aceras laterales existentes, que tendrán una media de dos metros de ancho, rozando el mínimo legal. La distribución de las dos calzadas de circulación se proyecta mayoritariamente con un carril exterior reservado como carril bus (de ancho 3,4 metros), y dos carriles contiguos de 2,8 metros de ancho para los vehículos.

La mediana central se proyecta con un ancho variable entre 1,8 y 2,5 metros a lo largo de toda la avenida, excepto en dos cruces (calle Santa María Mazzarello y San Agatángelo), donde se mantiene el carril de giro a izquierdas semaforizado existente.

Sin embargo, esas medidas no son fijas a lo largo de toda la avenida, donde no se mantiene el ancho de calzada necesario para la sección tipo proyectada por falta de espacio, por lo que en algunas zonas ha sido necesario reducir ligeramente el ancho de los carriles de circulación, con un ancho mínimo de 3,35 m para el carril de circulación reservado como carril bus, y 2,65 m de ancho mínimo para los carriles de circulación contiguos. Además, en el tramo más cercano al centro de la ciudad, se proyecta la reducción de la mediana existente, al disponer de un ancho existente insuficiente para la sección proyectada.

La ejecución de las obras está a punto de ser adjudicada, después de que la Mesa de Contratación diera luz verde a la preadjudicación de los trabajos a Pavasal, tras presentar una oferta de 483.866 euros, al ser descartada la primera oferta por baja temeraria. El plazo de ejecución será de cuatro meses.

El concurso para la implantación del carril bus en la avenida de Aguilera salió a licitación con un presupuesto base de 570.597 euros y a la convocatoria se presentaron ocho empresas: CHM, MOA, Cesyr, Pavasal, Tizor, Bertolín, Abala y Nerco. La oferta de Tizor, como mejor clasificada, fue descartada con el informe técnico al presentar baja desproporcionada.

Críticas sociales y defensa desde el Ayuntamiento de Alicante

El proyecto impulsado desde el gobierno municipal no gusta a los vecinos. Así lo asegura Ernest Gil, de la Asociación de Vecinos "El Templete" de Benalúa. "Si las aceras se quedan igual, no avanzamos nada. Este proyecto no va en la línea que se dice. Los vecinos llevamos tiempo para avanzar en dar prioridad a la peatonalización, dar más espacio para andar y menos para el vehículo privado", señala Gil, quien reclama que se lleve adelante el proyecto para que las avenidas Aguilera y Catedrático Soler sean de sentido único.

Esa iniciativa la lleva años reclamando Compromís. Recientemente, la formación valencianista recordó que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible incluye que ambas avenidas sean de un único sentido, lo que permitiría ampliar aceras, construir carril bici y carril bus separado del tráfico. Ya entonces, el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, afirmó que “la avenida Aguilera es una vía de alta capacidad ya que tiene mucho tráfico rodado, pero también es un eje de comunicación para las personas, por lo que se hace necesaria su amplitud, porque, literalmente, no cabe tanta gente a hora punta, sobre todo los días de mercadillo o quienes acuden o regresan de los juzgados diariamente". Bellido añadió que quieren "recuperar una propuesta que ya venía recogida en el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, hacer esta avenida de un sentido único y de forma paralela la avenida Catedrático Soler en sentido contrario.

Desde Alacant en Bici, una entidad que promueve la movilidad sostenible en la ciudad, señalan que "en toda arteria principal que se reorganice debe tener presencia la bici con un carril bici de calidad". "De igual modo, se debe ampliar el espacio destinado al peatón y se debe favorecer el circulación de bus. Según la Ley de Movilidad de Generalitat Valenciana, si la frecuencia es inferior a cinco minutos es obligado implementar carril bus e igualmente se ha de poner arbolado que garanticen zonas de sombra a los peatones", añaden desde la plataforma, donde subrayan que "estas son las prioridades de la mayoría de ciudades europeas y muchas españolas, pero en Alicante se va con cincuenta años de retraso a pesar de haber vivido uno de los peores veranos como consecuencia del avance del cambio climático".

Por su parte, el concejal de Transporte, Manuel Villar, insiste en que “este proyecto se enmarca dentro del proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones y cuenta con financiación europea con el objetivo de dar prioridad al transporte público colectivo, mejorando su operativa y aumentando su velocidad comercial para hacerlo más competitivo respecto al vehículo privado”.

Desde el gobierno municipal subrayan que la implantación de ese carril exclusivo para el autobús "responde a una de las propuestas debatidas en la Mesa de Transporte desde el año 2019 a la que se da curso ahora, después de que quedase incluida en la batería de propuestas a ejecutar con el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) promovida por el equipo de gobierno en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética". Tras su creación, ese nuevo carril bus se sumará los once ya existentes en la ciudad en viales como Federico Soto sentido Luceros y Maisonnave, Calderón de la Barca, Rambla sentido Mercado, Reyes Católicos, Gastón Castelló sentido centro, Maestro Alonso y Maisonnave sentido Calvo Sotelo, entre otros.