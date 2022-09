18.000 pacientes con asma grave se benefician de los fármacos biológicos

El asma es una enfermedad que afecta al 10% de la población, lo que significa que en la provincia de Alicante unas 186.300 personas sufren este problema respiratorio. En la inmensa mayoría de los casos la dolencia se puede controlar con los fármacos convencionales. Sin embargo, entre un 5% y un 10% de los enfermos desarrollan lo que se conoce como asma grave, algo que en la provincia de Alicante le sucedería a 18.000 personas aproximadamente.

En estos casos “los reingresos son frecuentes, hay mucho consumo de fármacos y los pacientes tienen muy mala calidad de vida y problemas psicológicos”, explica Joan Gil, jefe de Neumología del Hospital General de Alicante-Doctor Balmis.

Hasta hace poco tiempo estos enfermos prácticamente sólo disponían de corticoides para poder sobrellevar el asma, con la gran cantidad de efectos secundarios que tienen estos fármacos que además en un grupo de pacientes no lograban controlar del todo el asma.

Sin embargo, en los últimos años han aparecido los llamados fármacos biológicos, elaborados a partir de organismos vivos como bacterias, levaduras o células de mamíferos y que están cambiando el manejo de esta enfermedad. “Son medicamentos que funcionan muy bien, pero tienen que estar muy bien indicados”, explica Cleofé Fernández, neumóloga responsable de la Unidad de Asma del Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

En este centro sanitario han puesto en marcha una unidad especializada en asma grave, que recientemente ha sido acreditada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Separ. Se trata de la única unidad que obtiene en la provincia de Alicante este reconocimiento y la tercera a nivel de la Comunidad Valenciana, junto a los hospitales Peset y Clínico de Valencia.

En esta unidad hacen el seguimiento a cerca de 300 pacientes con el objetivo de que controlen la enfermedad y que no sea ésta la que les domine a ellos. “Controlar la enfermedad significa que el paciente no necesita acudir a Urgencias, no tiene síntomas, no hay crisis de asma y la función pulmonar es la máxima esperable”, sostiene Cleofé Fernández.

En la unidad del Hospital General de Alicante cuentan, gracias al instituto de investigación ISABIAL, con una psicóloga que hace un acompañamiento a todos los pacientes. Y es que el asma grave pesa, y mucho, sobre los enfermos que lo padecen. “Sufren muchos trastornos psicoafectivos y ansiedad, lo que interfiere en su calidad de vida”, señala María José Zamora, psicóloga de la unidad. La forma de trabajar con estos enfermos es a través de técnicas como la atención plena y la relajación, “porque a veces confunden la ansiedad con el asma”. Por eso es importante que los enfermos de asma grave aprendan a convivir con la ansiedad, “aunque no es nada sencillo”. También es importante que adquieran habilidades para el afrontamiento de la enfermedad crónica, el autocuidado y los hábitos saludables, como la alimentación y la actividad física, “ya que muchos pacientes tienen miedo a moverse”, sostiene Zamora.

Aunque de manera lenta, los casos de asma están aumentando" Joan Gil - Jefe de Neumología Hospital General de Alicante

En el caso de la unidad del Hospital General de Alicante, los pacientes acuden a ocho sesiones de terapia durante dos meses y también participan en terapias grupales online con el objetivo de que conozcan a otros enfermos en su misma situación y se den apoyo mutuo.

El asma es una enfermedad muy frecuente que, aunque de manera lenta, cada vez afecta a un mayor número de personas. “Una de las causas es la contaminación, pero ésta no lo explica todo, ya que este aumento de casos también se da en los países menos desarrollados y por tanto con menos contaminación”, explica Joan Gil. En esta enfermedad también existe una predisposición genética que hace que el organismo de una persona con asma reaccione de una manera exagerada a determinadas sustancias que hay en el ambiente, “a veces se conocen estos elementos y otras no”.

Los enfermos debutan a cualquier edad y es una enfermedad crónica para la que de momento no hay cura. El objetivo, añade el jefe de Neumología del Hospital General de Alicante, “es tenerla controlada”.

Por su parte, Cleofé Fernández recuerda que, pese a que porcentaje de asmáticos mal controlados es pequeño, esta población “es muy compleja, con muchas enfermedades asociadas, y que se lleva gran parte del gasto sanitario en asma”.

"Los pacientes sufren muchos trastornos psicoafectivos y ansiedad" María José Zamora - Psicóloga de la Unidad de Asma Grave del Hospital General de Alicante

En la unidad del Hospital General de Alicante realizan un estudio detallado de cada paciente que les llega, generalmente de los neumólogos del centro de especialidades. “Comprobamos si el diagnóstico de asma es correcto, si lleva un tratamiento adecuado a su nivel de gravedad, si el paciente lo cumple, si hay alguna circunstancia que interfiera en el control de la enfermedad o si hay otra enfermedad que tenga síntomas parecidos”.

Cuando se concluye que efectivamente el paciente sufre un asma grave, se determina el tipo de asma que tiene, averiguando que mecanismo inflamatorio es el más predominante en cada caso, y se inicia el tratamiento con los fármacos biológicos. Para el tratamiento de esta enfermedad, además, es necesario un abordaje multidiciplinar, en el que juegan un papel importante otras especialidades, como Alergología, Otorrino, Rehabilitación, Farmacia y Psicología.

Las unidades de asma acreditadas por la Separ se organizan en tres niveles de complejidad: unidades básicas, especializadas y de alta complejidad. El Hospital General de Alicante ha obtenido la acreditación para el nivel intermedio, “que es el máximo que podemos tener en nuestro medio”, añade Cleofé Fernández.

Los biológicos son medicamentos que funcionan muy bien, pero tienen que estar muy bien indicados" Cleofé Fernández - Neumóloga responsable de la Unidad de Asma Grave del Hospital General de Alicante

Todos los pacientes de esta unidad son estudiados de forma protocolizada, valorados por enfermería de manera periódica y “como característica especial nuestras reuniones interdisciplinares se realizan en el marco de un comité de asma y vía aérea con Neumología, Alergología y Otorrino, donde se presentan los casos clínicos más complejos”. También hay protocolos con Rehabilitación para ejercicios específicos de fisioterapia. Además Fernández recuerda que la del Hospital General de Alicante es de las pocas unidades de España que cuenta con un psicólogo entre su plantilla de profesionales.