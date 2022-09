Las temperaturas nocturnas del jueves al viernes se han quedado muy altas debido al colchón térmico nuboso que se mantendrá a lo largo de esta mañana, y que podría dejar alguna precipitación débil. El aire estratosférico está arrastrando nubosidad de SW a NE por el sur peninsular en una pequeña línea de convergencia, que se verá asociada a una profunda depresión de aire polar situada en estos momentos al NW de las islas Británicas. Un frente que llegará a la Península Ibérica en las próximas horas.

El tiempo hoy en Alicante espera un ascenso de las temperaturas y nubosidad variable con probabilidad de lluvia débil en la primera parte del día. Los cielos irán ganando claros conforme pasen las horas con vientos variables y registros máximos que rondarán los 36 grados.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este viernes es alto en las comarcas del norte de Alicante y extremo en las del sur.

De cara a la próxima madrugada se presenta paso de nubosidad que dejará, de nuevo, temperaturas nocturnas de componente tropical y probabilidad de algún chubasco. Para el resto del sábado las predicciones apuntan a una bajada de las temperaturas en una jornada marcada por intervalos nubosos y vientos del sur moderados. "El domingo ya esperamos valores máximos rondando los 30 grados y mínimas por debajo de 20 grados en una jornada más fresca, algo menos nubosa y marcada por los vientos marítimos", informa el meteorólogo Lluís Francés anunciando "pocos cambios para iniciar la semana próxima".

La UA niega la llegada de un huracán

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante niega la supuesta llegada de un huracán a la Península Ibérica. "De momento, hay que señalar que esa información no es cierta. Sí que parece que se está gestando un ciclón (sub)tropical esta semana en el Atlántico Norte, y que las Azores podrían verse afectadas por este sistema. En cuanto a su trayectoria, no está nada clara aún, tal y como se ve en el mapa, aunque tal y como se ve de momento no afectaría de forma directa a la Península Ibérica", se puntualiza desde la UA.

En esta época suele ser relativamente normal que algunos ciclones tropicales sean absorbidos por la corriente en chorro, llegando al continente europeo como ciclones postropicales o extratropicales. También se pueden formar en latitudes más al norte de lo habitual, que es lo que se prevé esta semana. Además, las aguas cada vez más cálidas del Atlántico Norte echan una mano. Sí que estamos viendo en los últimos años que los ciclones subtropicales o tropicales en nuestro entorno se están volviendo en más frecuentes, destacando los casos de Vince, Leslie y Delta (podríamos incluir a los "medicanes"). Pero no va a llegar ningún huracán a la Península Ibérica.

Sí que pueden tener otros efectos indirectos: provocar importantes ondulaciones en la corriente en chorro, que nos puede afectar en forma de episodio de temperaturas altas o inestabilidad. De hecho, la DANA que se descolgó en septiembre de 2019 tuvo su origen en una ondulación que provocó los restos del huracán Dorian.