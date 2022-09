El grupo municipal de Compromís va a llevar al Pleno de Alicante el futuro del barrio de Sangueta, situado en el litoral alicantino y pendiente de la elaboración de un Plan Especial. La formación dice atender "las demandas de los vecinos del barrio sobre los servicios municipales, las zonas verdes y la necesidad de un plan urbanístico que ordene la zona". Por ello, el portavoz del gurpo, Natxo Bellido, ha anunciado que van a pedir "si se han producido avances en la tramitación del Plan Especial de Sangueta, ya que incluso la Justicia ha exigido que se ponga en marcha".

Compromís planteará en el próximo pleno propuestas para "mejorar la accesibilidad de la zona", ya que, como explica el portavoz municipal, “no es tolerable que los vecinos de la zona se puedan encontrar incomunicados para poder entrar y salir de su barrio cuando hay eventos en la avenida de La Vila Joiosa, sin alternativas para su movilidad". "Pero tampoco resulta admisible el estado de abandono de la zona y la larga espera ante la necesaria realización de un proyecto que diseñe la ordenación de un espacio que dada su proximidad a la fachada marítima debería ser una de las joyas de la ciudad, pero al PP nunca le ha interesado sino iba ligada la ordenación de la zona a pelotazos urbanísticos”, ha añadido Bellido.

Por todo ello, el portavoz de la coalición insta a que se convoque en las próximas semanas una Comisión de Urbanismo en la que se puedan abordar todas estas cuestiones y se explique "los avances que se hayan podido realizar ya que hace meses que esperábamos novedades y noticias al respecto". “Sólo sabemos -ha añadido Bellido- que se nos anunció la posibilidad de un proyecto de parques inundables que se ubicarían en Sangueta, junto a la playa del Cocó, que albergaría un depósito antirriadas, que en su parte superior extendería una zona verde".

Sin embargo, según Bellido, "no se ha sabido nada más". "No sabemos si existe proyecto, si se está buscando financiación en los fondos europeos, no sabemos calendarios o plazos de ejecución. Tal vez sea un anuncio más de Barcala y su gobierno del que nunca volveremos a saber nada. Hasta ahora el único proyecto de este tipo que se había preparado y buscado fondos europeos para su ejecución, ha sido lamentablemente rechazado y, de momento, no está recibirá financiación europea”, ha finalizado Bellido.

Hace casi dos años, a finales de 2020, se supo que la Justicia daba la razón a los vecinos de Sangueta, que llevan años reclamando al Ayuntamiento que impulse una ordenación urbanística del barrio situado entre las avenidas de Dénia y Villajoyosa, en el acceso a la ciudad desde las playas.

El titular del juzgado contencioso-administrativo número dos de Alicante falló a favor de la Asociación de Propietarios del barrio de Sangueta, que interpuso una demanda contra el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para forzar la redacción de un plan especial para la zona IO/6 FEVE. El juzgado resolvió que el bipartito de Alicante cuenta con un plazo máximo de seis meses para iniciar la tramitación del plan especial. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), aseguró entonces que el gobierno municipal tenía voluntad de asumir el fallo.

En la sentencia, el juez admitía que el Ayuntamiento de Alicante "tiene cierto margen de discreción a la hora de actuar, debiendo velar por el interés general", aunque a su vez añadía que "el propio Plan General [aprobado en el año 1987] contiene una previsión de desarrollo del ámbito en que se encuentran las viviendas y propiedades de los integrantes de la asociación demandante". Y es que el gobierno municipal, durante este proceso judicial, alegó que no había existido "inacción municipal", considerando además que se trataba de una decisión que compete al Ayuntamiento al tener en cuenta su repercusión sobre el interés general.