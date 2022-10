Una treinta de vecinos de San Gabriel se ha manifestado este viernes para reivindicar la Variante de Torrellano y la retirada de las vías del barrio de San Gabriel. Una concentración que llega tras el accidente que este jueves se cobró la vida de un hombre que fue arrollado por un tren a la altura de la avenida de Elche.

Paz Sotodosos, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, señala que la manifestación estaba prevista desde hace casi un mes: "Estaba planificada desde hace más de 20 días con la correspondiente autorización de Subdelegación del Gobierno. No es una concentración con un objetivo partidista, queremos sacar las vías del tren del barrio".

El tramo en el que ocurrió el suceso del jueves es un punto crítico que se ha cobrado la vida de nueve personas en los últimos 20 años. Una valla impide el acceso a las vías, pero en varias ocasiones ha aparecido con desperfectos en el alambre que la han dejado abierta al paso.

Sotodosos reclama que se ejecute el olvidado proyecto de la Variante de Torrellano, el proyecto para que la infraestructura ferroviaria conecte el aeropuerto con el tren de Cercanías Alicante-Murcia, que pasa por Elche, y lo retire de la primera línea del mar en el barrio de San Gabriel. El pasado mayo, la comisión de transportes del Congreso, aprobó una Proposición no de Ley de Compromís para instar al Gobierno a recuperar el proyecto original de la Variante de Torrellano y liberar la fachada marítima, que contó con el voto favorable de todos los partidos y la abstención del PSOE.

El fallecido, por el que se ha guardado un minuto de silencio en la manifestación, vivía en Alicante y había acudido a la zona con la intención de pescar y acompañado por su mujer y su hija, que se habían quedado en los alrededores del parque. Tras superar un pequeño muro que separa los raíles del resto de la calzada, el hombre intentó cruzar las vías a pie y un tren correspondiente a la línea que une Alicante y Cartagena lo atropelló.

La presidenta de la asociación destaca que la muerte de este jueves probablemente no será la última si no se toman medidas y reivindica que el objetivo de la Variante de Torrellano es el de recuperar un espacio para que "no sea exclusivo de Renfe" y los vecinos puedan utilizarlo "para pasear o pescar".

Uno de los vecinos asistente a la manifestación, Javier Igual, señala que esta misma situación se da tanto en San Gabriel como en Urbanova y reclama que los ferrocarriles no tengan un límite de velocidad mayor que los automóviles en vías urbanas: "Se debería de hacer una zona peatonal hasta Urbanova y, por lo menos, que el tren en esta zona no superase los 50 kilómetros por hora".

Igual indica, al igual que Sotodosos, que el mínimo sería conseguir que hubiera un paso adaptado para los viandantes, ya que de no haberlo es fácil cometer imprudencias como las de cruzar las vías, que pueden acabar en accidentes.

La iluminación cerca de las vías es otro de los aspectos que reclaman los vecinos, que aseguran que en ciertas horas llega a ser peligroso acercarse a la zona desde la Ciudad de la Luz hasta la desaladora.

El vallado que impide el cruce de la vía se instaló en el año 2013 para evitar precisamente estas acciones que pueden acabar en tragedia, pero regularmente han ido apareciendo agujeros en la red metálica que aprovechan vecinos y pescadores para colarse, con lo que acaban cruzando por las vías del tren.

El lugar se trata de un punto negro en el que desde 2002 se han sucedido nueve muertes entre las que ha habido una pareja de jóvenes, un pescador, tres excursionistas, una chica y ahora de otro hombre, que atravesaron el peligroso tramo de la vía con un resultado mortal.