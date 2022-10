El Ayuntamiento de Alicante se ha conjurado para intentar promover políticas transversales encaminadas a mejorar la vida de los mayores de la ciudad. Con este objetivo, los grupos municipales acordaron este lunes impulsar cinco comisiones de trabajo centradas en áreas protección social a personas mayores, envejecimiento activo, movilidad, accesibilidad en entornos urbanos, políticas de vivienda, así como de participación social y voluntariado.

Este fue uno de los acuerdos que se alcanzó en la segunda sesión del Consejo Municipal de Personas Mayores, que echa a rodar en la recta final del mandato, a apenas siete meses de las elecciones municipales. La sesión constitutiva tuvo lugar en julio de 2021, cuando la concejala de Acción Social, Julia Llopis, emplazó a los miembros del Consejo a presentar propuestas para ser tratadas en la próxima sesión, acordándose que se podían presentar hasta el día 15 de septiembre.

Entre los primeros objetivos que se han puesto sobre la mesa figura intentar recuperar la actividad en cafeterías de centros de mayores, como el de Gastón Castelló, una de las reivindicaciones de las personas mayores de la ciudad. Esa instalación, según lamentan los usuarios, lleva más de dos años y medio cerrado. En su momento, bajó la persiana por la jubilación del responsable. Según señalan, el alcalde "prometió abrirla de manera inmediata". Y hasta hoy. En esa cafetería comían más de cincuenta personas al día. Incluso, había personas que realizaban allí todas las comidas del día, ante la dificultad de cocinar en casa y también gracias a los precios populares.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, explicó al término de la reunión que desde su grupo se había propuesto sacar el contrato como reservado para empresas inserción laboral o centros especiales empleo para intentar desbloquear la falta de ofertas. "Es un servicio que ayuda a muchas personas vulnerables en barrios como los de la Zona Norte", ha señalado Bellido.

Desde Unidas Podemos han criticado el retraso en poner en marcha el Consejo. "Quince meses ha tardado la señora Llopis en poner sobre la mesa las propuestas realizadas por los diferentes grupos políticos, sindicatos y centros de mayores de nuestra ciudad, a escasos meses de finalizar el mandato, sin tiempo material para poder llevar a cabo la mayoría de ellas. Esta es una muestra más de la nefasta gestión del gobierno de Barcala", ha apuntado la concejala Vanessa Romero.

Por su parte, el edil socialista Manuel Martínez ha pedido "fondos Next Generation para rehabilitar edificios no adaptados para el colectivo e instalar ascensores en edificios que no tienen, ya que provoca que personas con movilidad reducida tengan muchas dificultades para salir".

Desde el gobierno municipal, la concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha aprovechado la reunión para hacer balance de las actividades que se desarrollan en los 19 centros de mayores que hay en la ciudad, destacado que “son más de 652 actividades las desarrolladas este año con excursiones y talleres entre las 24.540 personas, 23 salidas con recorridos urbanos y visitas, e impartido 32 charlas de prevención de la salud a personas mayores, seguridad ciudadana, gestión emocional”.

La concejala Llopis ha resaltado al final la reunión que “ha sido un consejo muy exitoso donde se han trabajado conjuntamente muchas propuestas de los distintos sectores representados, y se han creado comisiones de trabajo para que sea muy activo y una realidad”.