Inés Llavador Castelló es la Bellea del Foc infantil de Alicante 2023. Un título que reconoce que tanto ella como su familia empiezan a asimilar ahora, tras ser elegida el pasado viernes en la plaza de toros de Alicante. La joven de la comisión de Santa Isabel, que curso 1º de la ESO en el Colegio Salesianos-Don Bosco de Alicante, asegura que sintió "mucha emoción" cuando el jurado dijo su nombre y que tiene muchas ganas de que empiecen los actos para poder vivirlo al máximo con sus compañeras, aunque espera que el año pase despacio para poder disfrutarlo.

¿Cómo estás esta semana ahora que ha pasado la emoción de la elección?

Bueno, la emoción continúa pero yo voy bajando poco a poco a tierra. Estoy muy emocionada, muy contenta y muy feliz.

Esta semana has ido a clase después de haber sido elegida como Bellea del Foc, ¿qué te han dicho tus compañeros y profesores?

En clase, algunos compañeros no saben muy bien de qué va. Entonces, me dicen: "tú has ganado algo de Alicante, ¿no?" Y les digo, sí, bueno, algo así (risas). Mis profesoras sí se han enterado un poco más y me han dado la enhorabuena.

Y en casa, ¿qué te dicen? ¿Ya han asimilado que eres tú la Bellea del Foc?

Bueno, mi madre ya empieza a creérselo un poquito más, igual que mi padre. Tanto ellos como mi hermano me dicen que disfrute mucho del año porque me lo voy a pasar genial.

Con tantas felicitaciones y tras unos días, ¿ya te sientes como la Bellea del Foc infantil o todavía no terminas de creértelo?

Bueno, ya me creo un poco más que soy yo. Lo que pasa es que yo sigo sintiéndome como Inés, como siempre. No me siento diferente ni nada (risas).

¿Cómo esperas que sea este año?

Espero que esté lleno de sorpresas pero que sean sorpresas para bien y que sea inolvidable.

¿Tienes ganas de algún momento en especial?

Tengo ganas de todo, pero en especial de la semana de Hogueras, es lo que más ilusión me hace.

En las próximas Hogueras te tocará a ti iniciar la cremà de la hoguera oficial infantil, ¿te hace ilusión?

Mucha, mucha. Me hace muchísima ilusión poder verlo desde ahí. Aunque también quiero que llegue a su tiempo, que no se adelante, poco a poco.

¿Qué tal te estás llevando con Belén? Se suele decir que las adultas acaban siendo las hermanas mayores de las infantiles.

Sí, tengo un hermano pero no tengo hermana y yo siempre he querido tener una hermana, así que genial (Belén, que está junto a ella, se ríe y le dice: "Yo siempre he querido tener una hermana también").

Cuando vinisteis a INFORMACIÓN esta semana se vio que las Damas de Honor y tú hacíais un buen equipo. ¿Cómo está siendo empezar este año fogueril con ellas? ¿Hay alguna con la que ya tengas buena relación?

Con las Damas de Honor me llevo genial. Hay alguna que un poco más porque la conocí mejor durante el proceso de candidatas y me llevaba un poco más. Ahora que ya estamos en el año de fuego ya nos estamos conociendo más y me estoy llevando muy bien con todas por igual.

¿Cómo está siendo aterrizar en la Federació de Fogueres? ¿Te están enseñando mucho en esta semana?

Lo hacen superbien. Siempre me informan de todo lo que tengo que hacer y a dónde tengo que ir. Los nombres, poco a poco (risas), hay mucha gente. Pero me están tratando superbien, estoy encantada.

¿Cómo está siendo conocer a tanta gente nueva en tan pocos días?

Cuesta un poco, sobre todo aprenderse los nombres, la función, las caras... De algunos me acuerdo de los nombres pero no los relaciono aún con las caras. Cuesta un poco pero lo conseguiré.