La primera jornada del Foro Municipalismo finalizó con la intervención del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, quien puso sobre la mesa la importancia de defender la democracia. «Considero que la defensa de la democracia es un elemento esencial en la labor de los defensores del pueblo porque sin democracia no hay derechos fundamentales. Defensores del pueblo hay en multitud de países, pero que realmente cumplan con su función solamente en los países democráticos. Si muere la democracia no es posible la defensa de los derechos fundamentales en condiciones y la democracia muere fácilmente, más fácilmente de lo que muchos nos pensamos. La democracia muere con una subversión permanente, con un descrédito permanente y con una degradación del funcionamiento de las instituciones».

En este sentido, Luna destacó que el funcionamiento desafortunado del día a día de las instituciones mata a la democracia. «Las instituciones matan poco a poco a la democracia, también los municipios. Es una cuestión de todas las instituciones en su día a día», aseguró. Asimismo, también indicó que la transparencia es imprescindible, «sin transparencia no hay igualdad en las reglas del juego de los actores públicos que trabajan en la democracia».

Por su parte, explicó que durante este año 2022 en el Síndic de Greuges han recibido entorno a 200 quejas de concejales que dicen y demuestran que no han recibido los informes que han solicitado, que no han tenido acceso a documentos de su ayuntamiento para ejercer su labor o que no pueden llegar al fondo de cuestiones que tienen que investigar. En esta línea, subrayó que «la información es poder, pero no puede pertenecer al poder en una sociedad democrática» y añadió que: «vamos a establecer un ranking de una serie de ayuntamientos que no son transparentes».

Asimismo, el Síndic señaló durante su intervención el derecho que tiene la ciudadanía de acceder a una información inmediata y comprensible «una buena administración debe contestar siempre al ciudadano, además este tiene derecho a que se le conteste motivadamente. Pero es que hay una especie de falta de empatía con el ciudadano al que muchas veces se le contesta porque hay que contestarle pero que no se le explica lo que necesita saber y entender». Otro de los puntos en los que incidió fue la situación de las citas previas que considera un abuso por parte de los ayuntamientos, algo que, denunció, está siendo objeto de aprovechamiento por parte de mafias que se dedican a ponerles precio y venderlas, también las que se dan en los departamentos de extranjería. «La cita previa es opcional, no hay ninguna obligatoriedad para el ciudadano de coger cita previa, no hay ninguna norma jurídica que ampare esta obligatoriedad y esta es una barrera importantísima para la gente que no sabe cómo llegar a su administración».