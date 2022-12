Se sienten "agraviados" por el abuso de temporalidad del que han sido objeto durante "décadas" porque tampoco les ha tenido en cuenta el proceso de consolidación de cerca de 8.000 plazas para interinos docentes, cuyo plazo para presentar las solicitudes acaba este miércoles día 21.

"No se tienen en cuenta todos los años de servicio, ni tampoco toda la formación y únicamente valoran las oposiciones aprobadas a partir de 2012, sabiendo que este ha sido un elemento clave en el abuso de temporalidad y fraude de ley de nuestra larga situación".

Amparo García, portavoz del colectivo ADIP +55 interinos de educación lo tacha de "agravio comparativo" y lamenta que pese al respaldo de todos los sindicatos docentes, en la conselleria siguen sin atender sus demandas.

Estabilidad

"Queremos recordar que ya en mayo se acordó la búsqueda de una solución justa que garantizara la estabilidad laboral de los más vulnerables hasta la jubilación y que no les dejen exclusión sociolaboral", subraya García.

Llega a señalar que pese a que se trata de estabilizar plazas, "se infringe el derecho comunitario porque a los procesos van a concernir candidatos que no han sufrido abuso de temporalidad".

Por este motivo considera que este concurso de méritos, igual que las próximas oposiciones light o extraordinarias, con otras 1.600 plazas, "no son una medida efectiva ni disuasoria para sancionar el abuso de contratos temporales del personal interino, como contemplan diferentes sentencias del Tribunal europeo".

Protección

Dicen que no están pidiendo "premios ni caridad", sino "justicia y protección" y advierten que, de hecho, otras autonomías como Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Baleares o Canarias ya lo hacen desde hace tiempo, lo que demuestra a su parecer que "no solo es algo derivado de la situación actual con la nueva legislación, sino que es cierto que es un agravante y no se puede demorar más en nuestra Comunidad".

El colectivo se ve "vulnerable" porque además, el cese que contempla 20 días por un máximo de 12 meses trabajados "no es tampoco una sanción efectiva.

Los interinos docentes mayores de 55 años no vamos a dejar de luchar por nuestro derecho Amparo García - Portavoz colectivo ADIP +55 interinos de Educación

Mayoritariamente mujeres, se encentran en un escenario de "exclusión laboral" porque de 55 a 60 años "el acceso al mercado laboral es inexistente" y valoran sus demandas como un "derecho".

La portavoz, Amparo García, abunda que los cerca de 2.000 interinos docentes mayores de 55 años, -900 maestros y el resto profesores de Secundaria y del resto de cuerpos como FP, escuelas de idiomas, conservatorios, etc.- "no vamos a dejar de luchar hasta conseguir que se cumpla el compromiso de trabajar sobre esta cuestión y buscar una solución realmente justa".

Con la convocatoria cuyo plazo concluye este miércoles día 21 para acceder a una de las cerca de 8.000 plazas para hacer fijos a interinos sin examinarse, ven que se escapa otra opción porque no haberles tenido en cuenta.