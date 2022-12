Alicante dará inicio al año entre pólvora. El domingo 8 de enero, junto al Mercado de Babel, se disparará la primera mascletà del año, con lo que se dará inicio al año festero

La empresa Pirotecnia Ferrández SL será la encargada de realizar este primer disparo, que contará con más de 90 kilos de pólvora, según indican desde la Federació de Fogueres. La mascletà será la primera de las nueve programadas antes de la semana oficial de Fiesta a finales de junio, como parte del programa "Pólvora tot l'any" (pólvora todo el año).

La mascletà de Babel se disparará en la plaza Franklin Albricias, junto al Mercado de Babel, y dará inicio a las 14.00 horas. Antes del disparo, las hogueras y barracas del sector 2 organizará un almuerzo popular como parte del evento.

Nueve mascletás antes de Hogueras

El disparo será el primero de los nueve que se efectuarán antes de la semana de Hogueras. Los siguientes están programados en las siguientes fechas, aunque aún no está confirmada su ubicación:

Domingo, 8 de enero, en la plaza Franklin Albricias a las 14.00 horas.

Domingo, 5 de febrero.

Domingo, 5 de marzo.

Domingo, 23 de abril.

Domingo, 14 de mayo.

Sábado, 3 de junio.

Domingo, 4 de junio.

Sábado, 10 de junio.

Domingo, 11 de junio.

La presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Toñi Martín-Zarco, asegura que continúan "con la iniciativa de llevar la pólvora a los diferentes puntos de Alicante". Además, apunta que están "hablando con las hogueras y barracas de cada sector para que puedan organizar actos en conjunto que atraigan a los vecinos y den visibilidad a su labor".

Sin mascletà en Nochevieja

La noticia de las primeras mascletás del año llega apenas dos semanas después de que la Concejalía de Fiestas confirmara que 2022 no se iba a cerrar con un disparo en Nochevieja, debido al informe de junio de la Conselleria de Cultura en el que se solicitaban medidas de protección adicionales en la fuente para poder tirar en Luceros la pirotecnia durante los días de Hogueras. Desde la Generalitat remarcaban que ni en ese informe ni en ningún otro momento se ha hablado de prohibición, sino siempre de "medidas de protección" para la fuente. Además, fuentes del Consell señalan que, mientras que para Hogueras el bipartito pidió un permiso a la Generalitat, en esta ocasión no lo ha hecho para Nochebuena y Nochevieja.

Las mascletás no aparecían en el calendario de actos navideños de la ciudad y no se realizan desde hace tres años, como recuerda el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez. En 2020 no se realizaron a causa de la pandemia y, en 2021, por la restauración de la fuente de Bañuls, que tuvo un coste de 300.000 euros. Además, en junio de este año, las mascletás estuvieron cerca de no realizarse tampoco en Hogueras en la céntrica plaza de Alicante. El motivo fue el mencionado informe sobre patrimonio cultural valenciano y adopción de medidas de protección de la fuente de Levante, que exigía al Ayuntamiento medidas adicionales para salvaguardar la escultura y que abría la puerta a reubicar el punto de detonación.

El segundo fin de semana del año, por contra, sí contará con una mascletà, que abrirá un ciclo con otros ocho disparos que se efectuarán una vez al mes hasta llegar a junio, cuando se realizarán cuatro antes de las fiestas de Hogueras más los propios del concurso.