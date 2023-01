Las primeras campanadas de la "nueva normalidad" en Alicante siguen dando que hablar casi una semana después del Año Nuevo.

En un primer momento la polémica se centró en el bajo volumen que impidió que multitud de personas pudiesen tomar las uvas con normalidad. Algo que el bipartito justificó eludiendo responsabilidades y atribuyendo la culpa a un funcionario.

Sin embargo, ahora es la respuesta del PSOE alicantino a este embrollo lo que ha situado a los socialistas en el punto de mira.

Este martes, la agrupación local publicaba un vídeo grabado en la plaza del Ayuntamiento en el que se entrevistaba a un joven dando a entender que se trataba de un ciudadano anónimo que pasaba por allí.

En el vídeo, se pregunta al joven -que afirma haber pasado la Nochevieja en la plaza alicantina- sobre lo ocurrido. A lo que responde que "las campanas no sonaron" y que fue "bastante catastrófico" y "una manera nefasta de empezar el año para todos".

❌ El Bipartito deja abandonados a cientos de Alicantinos y Alicantinas en Nochevieja. pic.twitter.com/lr9yckTJr9 — PSOE Alicante ciudad (@psoealc) 3 de enero de 2023

De hecho, el joven va más allá y asegura que "por lo que he podido buscar e investigar" la causa de lo ocurrido no fue la esgrimida por el bipartito sino que "no contrataron al servicio de música".

Sin embargo, este chico del que en el vídeo no se dice su nombre ni cargo, insinuando así que se trata de un alicantino cualquiera, es en realidad un miembro activo de las juventudes socialistas. Algo que el propio joven indica en sus perfiles de redes sociales.

De hecho, escasos días antes de la grabación del vídeo, participó en un encuentro informal de las juventudes socialistas con la alcaldable del PSOE, Ana Barceló, del que la exconsellera publicó una imagen.

La juventud tiene mucho que decir sobre el proyecto de futuro que merece Alicante. Sentarse y escuchar a los y las jóvenes de @jspvalacant ha sido absolutamente motivador.



Una juventud llena de ideas, de ilusión y de compromiso por su ciudad. ¡Gracias por este buen rato! 🙌 pic.twitter.com/0HakGMM0VO — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) 29 de diciembre de 2022

El PSOE no traslada la crítica al Ayuntamiento

A pesar de las declaraciones del miembro de las juventudes, el partido no ha realizado esa acusación -la de no contratar el servicio de música- de manera formal en el Ayuntamiento, donde la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Trini Amorós, se limitó a señalar que el hecho “ha tenido consecuencias para la imagen de Alicante, que ha salido en todos los medios de comunicación a nivel nacional por este nuevo ridículo de Barcala".

Para Amorós, Barcala "ha jugado con los alicantinos y alicantinas y se ha escudado en un error técnico; siempre lo mismo, la culpa es de los demás, no de incompetencia”.