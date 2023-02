Frutos María, burgalés de nacimiento pero alicantino de corazón -ya que lleva afincado aquí más de 36 años- considera el arte como un medio de vida que le proporciona, sobre todo, satisfacción personal: «Lo necesito, me apasiona, nunca ha habido ni una semana que me haya desconectado del proceso de creación», afirma. Su pieza Armonía Vertical es, desde hace el año 2022, la elegida como galardón para los ganadores de los premios "Importantes" de INFORMACIÓN.

¿Qué refleja Armonía Vertical, la obra que se entrega a los ganadores de los «premios Importantes»?

Se trata de una escultura que diseñé en 2005 y consiste en tres piezas entrelazadas que representan la armonía del ser humano en cada etapa de su vida. La primera, la de abajo, es la infancia, la segunda la etapa adulta y la tercera, la más alta, la vejez. Su simbolismo es que en todas las etapas de la vida tenemos que esforzarnos para progresar y encontrar una armonía con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Armonía Vertical la he realizado desde los 20 centímetros hasta los 3 metros de altura. En el hall del ADDA, durante la celebración de los premios "Importantes", de hecho, estará expuesta una «armonía vertical» de dos metros de altura y unos 300 kg de peso, que ya ha estado expuesta en otros lugares. Esta pieza se ajusta muy bien al evento por su simbolismo. Y es una satisfacción personal que sea entregada a los ganadores de los «premios Importantes» de INFORMACIÓN «porque la tendrán personas que se han esforzado en la vida». Representa la armonía, el esfuerzo y el equilibrio dentro de la trayectoria vital de las personas, y un reconocimiento que va a recibir la persona galardonada. Esta escultura es una obra muy especial para mí, estoy investigando con ella y haciendo estudios, creando otras composiciones que salen de esta obra principal. Me gustaría crear una familia de armonía vertical, una colección a partir de esta obra.

¿Cómo es tu proceso de creación? ¿En qué te sueles inspirar para hacer las obras?

Trabajo por dos vertientes: esculturas de hierro macizo y obras recicladas con materiales y maderas procedentes del mar. La pureza que tienen las maderas procedentes del agua las hace eternas por la sal, el yodo y todos los componentes marinos, nunca se estropean y son muy naturales porque tienen el desgaste del mar. Estos los saco de las costas y puertos de Santa Pola, La Vila Joiosa, Dénia, Calp… Casi todo lo que utilizo son maderas, gomas y mucho plástico que por desgracia se tira al mar, en mi taller podrás encontrar obras tanto hechas de saco como de red, o neoprenos...A mi me gusta mucho el hierro y el acero, pero siempre trabajo con hierro macizo, no chapas ni materiales débiles. Me apasionan también las herramientas y máquinas que lo trabajan. Mi inspiración es la naturaleza, el mar y el diseño, que me apasiona, y he estudiado muchísimo acerca de él. Lo primero sería diseñar una obra pero muchas veces ni la dibujo, la tengo en la mente y la plasmo directamente. Es la experiencia de tantos años, que hace que las ideas no paren de brotar. Siempre tengo varias piezas en la cabeza por delante de la que estoy haciendo, y tengo muchas ganas de acabar con la que estoy para empezar con la siguiente.

¿Cómo empezaste?

Siempre me he sentido atraído por el mundo del arte, y por el hierro y la escultura. Sobre todo por materiales duros y difíciles de manejar. Cuando tenía 14 años estudiaba maestría industrial y me mandaron un trabajo con una pieza de hierro en el que todas las medidas debían ser exactas. A mi se me ocurrió hacer una escultura con ese trozo de hierro y cambié todas las medidas, le hice agujeros con una fresa… Evidentemente, el profesor me suspendió y me dijo que me estaba riendo de él cuando yo le dije que había hecho una escultura. Yo iba a mi bola, todavía conservo esa «escultura». Hoy en día cuento, en total, con unas mil obras. Para mí, mi favorita siempre es la última que hago. La que más me gusta. Nunca ha habido ni una semana que me haya desconectado del arte, soy un apasionado, y lo necesito. Es como un medio de vida que me da satisfacción personal.

¿Las expones?

Estoy haciendo exposiciones de continuo, he expuesto en Elche, Alicante, en INFORMACIÓN... Ahora mismo tengo tres exposiciones en distintas galerías de Madrid.