Unir Alicante se ha presentado este martes con el objetivo de "defender Alicante" y poder superar la barrera de las administraciones. Así lo ha asegurado Carmen Sánchez Brufal, una de sus fundadoras, antes de la presentación oficial del movimiento ciudadano en una librería de la ciudad.

"Somos una plataforma, un proyecto de personas independientes, sin ataduras políticas, que nos hemos puesto en movimiento en la ciudad de Alicante. La plataforma es alicantinista", ha indicado la que fuera concejal de la ciudad. "Nos hemos puesto en marcha en defensa propia, queremos defender la ciudad y el futuro. Hemos participado en muchos colectivos y ha llegado un momento en el que estamos hartos de la deriva que ha tomado la ciudad y hay un diagnóstico compartido de que la ciudad está harta. Los ciudadanos están muy desmoralizados y se dan cuenta de que no les hacen caso. Se nos ha metido en la cabeza que los alicantinos no hacen nada pero no es verdad, hay mucha gente activa en la defensa del patrimonio y la infraestructura".

La plataforma considera que el mayor reto es enfrentarse a la administración: "Sea local o estatal es una barrera infranqueable. Al final, cualquiera viene y piensa que puede hacer con Alicante lo que quiera porque vamos a estar desunidos y fragmentados en nuestras pequeñas tareas. Compartimos el diagnóstico con bastante gente y hemos decidido pasar a lo que hemos llamado el episodio 1", ha explicado Sánchez Brufal.

La que fuera edil del Ayuntamiento explica que los retos van más allá de la defensa puntual del patrimonio: "Hemos agachado la cabeza como ciudad. Cualquier administración piensa que puede hacer lo que quiera, que puede meter las vías por San Gabriel, que pueden echar abajo el Ideal… y Alicante ha sido una ciudad orgullosa, con talento, que ha pensado a lo grande. València está pensando hacer un túnel para el Corredor Mediterráneo y que no les moleste; nosotros lo tenemos en la costa. Humildemente queremos levantar la cabeza en Alicante y que no sea una ciudad desigual y fragmentada, que según el barrio no vivas en una ciudad diferente y que no sea pueda hacer lo que le dé la gana a quien venga. Todo lo que hay en Alicante es precioso, el daño lo hace la gestión de las administraciones. Queremos convertirnos en un lobby ciudadano; nos da igual el voto de cada uno, es defensa de Alicante".