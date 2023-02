El obispo José Ignacio Munilla es conocido, entre otros motivos, por su indiscutible oposición al aborto. Para la jefe del organigrama de la Diócesis de Orihuela-Alicante, la interrupción voluntaria del embarazo es equivalente a un asesinato, a matar "una vida inocente", como ha expresado en diversas ocasiones. La última, en respuesta al expresidente del Gobierno José María Aznar, tras mencionar en una entrevista que "hay que respetar las decisiones que puedan tomar las mujeres".

Aznar, preguntado en una entrevista sobre si el aborto es un derecho, ha indicado que "no toqué la ley del aborto que heredé" porque "había un consenso sobre ese tema". Además, ha añadido que no sabe "si el consenso ha cambiado" pero que "hay que respetar las decisiones que puedan tomar las mujeres que tienen embarazos no deseados" y que "hay que hacer políticas en favor de la familia, la maternidad y la conciliación".

Ante esta respuesta, José Ignacio Munilla ha expresado su indignación con el exdirigente popular, al que le ha indicado dos "precisiones" desde su cuenta de la red social Twitter. La primera, que "la vida comienza en la concepción, no en el consenso"; la segunda, al calificar el aborto como "matar una vida humana inocente" y compararlo con "robar al prójimo". Munilla ha valorado que si se respeta la decisión de abortar, habría que respetar también el robo.

Sr. Aznar, permítame dos precisiones:

1.- ¡La vida comienza en la concepción no en el consenso!

2.- Dice usted respetar la decisión de matar una vida humana inocente… Pero entonces, en pura lógica, ¿no debería también respetar a quien decide robar a su prójimo? pic.twitter.com/mMzcezmqBF — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 20 de febrero de 2023

Cabe señalar que el expresidente del Gobierno siempre se ha mostrado contrario al aborto, aunque respetó la ley vigente durante su mandato al frente del ejecutivo, entre los años 1996 y 2004.

Retirar el apoyo al PP

Es la segunda vez en apenas 15 días que el obispo Munilla la toma con un representante del Partido Popular en su discurso de oposición al aborto. Hace dos semanas, Munilla incitó a retirar el apoyo al PP de Alberto Núñez Feijóo después de que el mandatario gallego asumiera la nueva ley del aborto tras la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvía el recurso de inconstitucionalidad presentado hace 13 años precisamente por los populares.

Feijóo expresó hace dos semanas que cuando se presentó el recurso "el sentimiento y la sensibilidad del pueblo español eran otros", lo que indignó a Munilla, quien expresó en su programa de radio que "la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta" y añadió que "no se puede ir más lejos, ha asumido todos los parámetros de la izquierda más radical al reconocer el aborto como un derecho"

El representante de la Diócesis de Orihuela-Alicante consideró que nadie con "recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar a un partido político así".

En enero, el obispo apoyó la propuesta de Vox en Castilla y León de obligar a las mujeres a "oír el latido del feto" como proponía la formación ultra. En un mensaje también en sus redes sociales, Munilla indcaba: "No añado ni resto una sola palabra al mensaje de esta imagen que os adjunto". La imagen era un texto que decía lo siguiente: "Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer aunque 'mi cuerpo sea mío'. Voy a abortar y no pueden hacerme oír el latido del feto para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer porque mi cuerpo es 'solo mío'. ¿De verdad?".