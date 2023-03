El balance creo que es muy positivo porque hemos desarrollado y puesto en marcha programas y proyectos al servicio de los ayuntamientos en temas tan importantes como despoblación, empleo, fondos europeos, Agenda 2030, formación continua, servicios sociales, turismo… Son iniciativas que han permitido la incorporación de agentes de desarrollo local para acercar al territorio las políticas y estrategias en beneficio de la gestión municipal.

Muchas de estas actividades ponen de manifiesto, además, la exitosa colaboración institucional gracias al apoyo del Consell a las políticas municipales. Hay que poner en valor, igualmente, la labor realizada por todos los alcaldes y alcaldesas, y por todos los grupos municipales, en una etapa que ha requerido del esfuerzo y compromiso como servidores públicos.

Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias hemos acompañado en todo momento a los responsables municipales para que los ayuntamientos sigan teniendo un papel fundamental en la reactivación económica y el avance social de la Comunidad Valenciana.

Ha sido una legislatura marcada por la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Cómo diría que han repercutido estas crisis en la gestión municipal?

Efectivamente, han sido cuatro años marcados por la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia y también por la crisis económica que la guerra de Putin está provocando en las familias. Son dos acontecimientos que cuatro años antes no imaginábamos que pudiesen ocurrir y que nos han obligado a redoblar los esfuerzos para mitigar los efectos negativos en la economía de nuestros municipios. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas, hemos mostrado nuestro compromiso desde la lealtad a las instituciones y respondiendo a nuestro deber de servicio con las y los vecinos.

Este compromiso se ha reflejado en la apuesta por acelerar la implantación de la Administración Electrónica y el teletrabajo, pero lógicamente sin renunciar a la atención presencial a la ciudadanía. Los ayuntamientos, especialmente a causa de la pandemia, han sido capaces de adaptarse a una situación absolutamente excepcional para que la gestión de la ciudad y los servicios siguieran en funcionamiento en los momentos más complicados de la crisis sanitaria.

¿Qué iniciativas de la Federación le hacen sentir más orgullo en estos momentos?

Estoy especialmente satisfecho con dos cuestiones muy importantes: haber sido capaces de situar los problemas de despoblación de la Comunidad Valenciana en la agenda política autonómica y haber concienciado a los ayuntamientos de la importancia que tienen los fondos europeos.

A grandes rasgos, ¿Cuáles diría que son las principales preocupaciones de los alcaldes y alcaldesas de los municipios valencianos?

Creo que las grandes inquietudes de los alcaldes y de las alcaldesas son, fundamentalmente, conseguir una financiación más justa, agilizar la burocracia y facilitar la contratación de más personal y de técnicos. Son cuestiones que inciden de manera directa en el día a día de la gestión y también en la calidad y eficacia de los servicios que los ciudadanos y ciudadanas reciben.

Los ayuntamientos necesitan recursos para administrar todos los servicios que prestan y la pandemia ha puesto de manifiesto que es muy importante contar con financiación para gestionar competencias impropias que han ido asumiendo. Pero, además de una financiación justa, es preciso que los trámites burocráticos sean más ágiles y que no se prolonguen tanto en el tiempo. No siempre es sencillo explicar a la ciudadanía que la resolución de sus inquietudes o necesidades conlleva unos plazos legales que hay que cumplir de manera ineludible.

Y, lógicamente, para hacer más ágiles todos los trámites y toda la gestión, es imprescindible que a los ayuntamientos se les amplíe la capacidad de incorporar más técnicos y más trabajadores, agilizando los procesos de contratación de personal. A los ayuntamientos hay que darles más posibilidades para que cuenten con trabajadores y trabajadoras que respondan a las necesidades. Por ejemplo, el Plan Edificant ha sido asumido con personal propio de los ayuntamientos y también la tramitación de los Fondos Next Generation se está realizando en muchos casos con los mismos recursos.

¿Están las localidades avanzando hacia los objetivos de la Agenda 2030? ¿Vamos en buena dirección?

Sin duda, estamos en la buena dirección, lo cual no significa que sea un camino corto o sencillo, pero desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y desde la Generalitat hemos puestos todos los recursos para ayudar a todos los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, a avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Estos recursos tienen un nombre propio: Fondos Next Generation.

Para que los ayuntamientos y las mancomunidades tengan capacidad de acceder a estos fondos es fundamental contar con técnicos especializados en la captación y gestión de los mismos. En este sentido, para la Federación ha supuesto cumplir con una reivindicación del municipalismo el hecho de que más de 200 entidades dispongan ahora de entre uno y dos técnicos formados específicamente en la captación y gestión de fondos europeos gracias al Programa ERTEFE.

Además, no solo ha supuesto una ventaja para las administraciones y para el territorio, sino que también lo es para estos técnicos y técnicas, que han conseguido formarse y trabajar en una profesión de futuro como es la financiación europea, además de que van a tener la oportunidad de participar en cambios locales que van a marcar el futuro de cada municipio.

¿Cómo se ha implicado la Federación con las administraciones locales en cuanto a los Fondos Next Generation?

Es evidente que los fondos Next Generation han supuesto un cambio absoluto en el modo en el que vemos la financiación europea. Lo más importante es que con la puesta en marcha de estos fondos extraordinarios estamos viviendo un momento único. Además, ha servido para demostrar el peso que tiene la financiación europea en las administraciones locales, recordando a los municipios cómo estos fondos pueden transformar ciudades y cambiar vidas.

Los fondos europeos están dando un respiro a los ayuntamientos, son un balón de oxígeno que nos permite llevar a cabo iniciativas que por la elevada inversión que suponen no podrían realizarse en otro tipo de circunstancias. Los fondos Next Generation son muy importantes en este marco que estamos viviendo, pero no hay que olvidar otras fuentes de financiación que viene ofreciendo Europa desde mucho antes.

Las administraciones locales debemos tener también en cuenta los fondos estructurales ya que suponen una gran ayuda para nuestras estrategias de desarrollo local y para tres objetivos políticos claros: construir una Europa más inteligente, más verde y más social.

Háblenos sobre el convenio entre la FVMP y LABORA para impulsar el mercado laboral y el crecimiento económico de los pequeños municipios.

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) colaboramos para impulsar una red de Agentes de Desarrollo de Empleo Local en municipios con pocos habitantes que estimulen la actividad económica en las zonas despobladas de la Comunitat Valenciana. Este es el principal objetivo del convenio que firmamos y que permite que el Servicio Valenciano de Empleo subvencione los salarios de 28 Agentes de Desarrollo de Empleo Local en municipios de hasta 5.000 habitantes, con mayor intensidad en municipios de menos de 1.500.

Esta acción se enmarca en la estrategia Avalem Territori, que pretende redefinir las políticas activas de empleo, para hacerlas de carácter transversal y más adaptadas a la realidad, con una nueva metodología de estrategias territoriales y un modelo de gestión que conecte con las necesidades reales de las personas y de las empresas, y que integre a los agentes territoriales y sectoriales. Este convenio entre ambas entidades está enmarcado también en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el Fondo de Recuperación Next Generation EU, compartiendo ambas estrategias cuatro ejes vertebradores: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Todo ello, fomentando la participación y colaboración de todos los agentes implicados en una transformación hacia una economía verde, sostenible y digital.

Una de las prioridades de la Federación es la lucha contra el despoblamiento, ¿en qué punto se encuentran?

En la FVMP iniciamos hace ya algunos años la andadura del reto demográfico con la creación del Foro de Municipios de Interior. Posteriormente, ya en 2020, creamos la Oficina Valenciana contra la Despoblación, con la colaboración de la Agenda AVANT.

Entre los programas que estamos llevando a cabo destacan Itinerant, a través del cual llevamos servicios básicos de profesionales a domicilio. Reviu, en el que asesoramos a nuevas familias que deciden emprender su proyecto de vida en el territorio rural; Ciudadanía Digital, en el que formamos en nuevas tecnologías a las personas de los municipios más pequeños de la Comunidad; o la gestión de la Ruta 99, un ambicioso proyecto para impulsar el turismo de interior.

Además, en enero pasado el Consell aprobó el proyecto de Ley Integral de Medidas contra la Despoblación. Esta ley, elaborada de manera tiene como objetivo garantizar servicios básicos a los municipios afectados, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promover medidas para reactivar su tejido socioeconómico, favorecer la cohesión social y territorial, y un desarrollo ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado.

Por último, como alcalde de Elda, ¿nos podría hacer una pequeña valoración de esta legislatura que está llegando a su fin?

Ha sido una legislatura complicada que ha estado marcada durante casi dos años por la pandemia. En ese primer tramo del mandato tuvimos que adoptar medidas urgentes da carácter social para paliar los efectos de la pandemia y, además, poner en marcha ayudas económicas para que los efectos de la crisis en el tejido económico y productivo de la ciudad fuese lo más leve posible.

Superada la crisis sanitaria, desde el Ayuntamiento hemos centrado nuestros esfuerzos, por un lado, en impulsar el Plan Estratégico Elda 2030, que estamos a punto de presentar públicamente, y el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana. Son dos herramientas imprescindibles para seguir avanzando en la transformación de Elda y en su conversión en una ciudad más humana, accesible, sostenible, resiliente y eficiente.

Por otro lado, y de manera paralela, también hemos impulsado un plan de inversiones que, bajo el nombre de Elda Renace, está permitiendo avanzar en esta transformación de la ciudad. Es un plan a través del cual estamos llevando a cabo una renovación y puesta en valor de espacios públicos, siempre con el objetivo de avanzar en la transformación de la ciudad sobre los pilares de la humanización, la eficiencia energética y la accesibilidad.