El bipartito de Alicante ha anunciado la firma de un contrato de emergencia para arreglar parte del desaguisado que ha dejado en San Blas la paralización de la obra de reurbanización del parque del barrio. Con esta actuación de emergencia, la Concejalía de Infraestructuras prevé actuar sobre el pavimento hundido y recuperar la circulación por la calle San Raimundo, cerrada por una actuación que lleva sin obreros desde finales de 2022 por la "espantada" de la adjudicataria. El coste, según fuentes municipales, no supera el de un contrato menor, es decir, 40.000 euros (más IVA).

El anuncio del equipo de gobierno ha llegado este lunes justo después de que desde Unidas Podemos alertaran del hundimiento del pavimento en el cruce de la calle Martín Trenco con uno de los pasos habilitados para los peatones. Desde la coalición morada habían exigido este mañana "un informe urgente sobre la estabilidad del arcén en la calle Antonio Martín Trenco, junto al único paso de peatones en varias decenas de metros, afectado por las obras paralizadas de la plaza de San Blas".

El grupo municipal dirigido por Xavier López ha explicado que habían sido avisado por "el vecindario, que en los últimos días ha advertido cómo el suelo se iba hundiendo a muy pocos metros de la zona habilitada para la circulación de personas y que permite la conexión entre el Polígono de Santo Domingo y el barrio de San Blas bajo".

Desde Podemos han recordado que llevan "meses" solicitando al Partido Popular "que inicie trabajos de estabilización y adecentamiento de la zona hasta el reinicio de los trabajos en la plaza para evitar peligros innecesarios y adecuar las vías a las necesidades especialmente de las personas mayores, con movilidad reducida y familias con niños".

Para el portavoz de Unidas Podemos, "la aparición de este agujero de grandes dimensiones es la constatación de que no se están poniendo los medios para evitar que sucede alguna desgracia y que, como ha ocurrido con las escoletas, esperamos que no se actúe cuando sea demasiado tarde". López ha señalado que el "olvido al que somete el Partido Popular a San Blas es indecente" y que parece que a Barcala "mantener todo un barrio empantanado no le importa mientras no le afecte a él, porque los distritos de clase trabajadora no son una propiedad para el PP".

Hace más de un mes, el Ayuntamiento de Alicante admitió estar "preocupado" por la dificultad que tiene los vecinos para transitar por el entorno de la plaza de San Blas tras la paralización de las obras, que arrancaron en abril de 2022 y debían estar terminadas once meses después, es decir, durante este mes de marzo. Así lo reconoció el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a una Junta de Gobierno de principios de febrero, en la que, tras idas y venidas, con mensajes contradictorios con el paso de los días, reconoció que el Ayuntamiento finalmente "romperá" con la empresa adjudicataria por incumplimiento de contrato. Ese trámite, sin embargo, no se espera que sea inmediato, ya que debe contar con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu. "Queremos hacer todo lo más rápido posible. Pero ahora lo que más nos preocupa es que la zona sea transitable, porque queremos que la paralización les afecte lo menos posible. Nos tenemos que reunir con los vecinos para darles explicaciones", señaló Villar hace más de un mes.

Las disculpas "vuelan"

Hace una semana, el Ayuntamiento de Alicante colocó carteles en el entorno de la obra de San Blas para intentar mitigar el enfado de unos vecinos que llevan ya un año sufriendo las consecuencias de un obras que a estas alturas ya debían estar finalizadas. En esos carteles, situados en las vallas que perimetran las zonas sobre las que se estaba actuando, se podía leer: "Disculpe, estamos trabajando para mejorar San Blas". Unos mensajes que tenían el escudo del Ayuntamiento de Alicante y un plano de la actuación. Sin embargo, en apenas unos días ya han desaparecido de la zona. Este lunes, al menos, ya no estaban. Visibles, de hecho, la mayoría solo estuvo unas horas, ya que el intenso viento de la pasada semana provocó que se descolgaran.