¿A la quinta será la vencida? El Patronato municipal de Turismo ha sacado a concurso los servicios para la playa de perros de Agua Amarga, que lleva cuatro veranos sin terraza ni zona para alquiler de sombrillas y tumbonas. Esta vez, el procedimiento administrativo se ha adelantado hasta cuatro meses respecto al año que más se demoró (2020) y más de tres meses y medio respecto al pasado 2022.

El contrato tendrá una duración de dos años (frente a los tres del pliego del pasado año) y el periodo de explotación va desde el 1 de mayo al 15 de octubre. Tanto la “food truck” como la zona de sombrillas sale en un único lote cuyo canon anual asciende a 7.992 euros, lo que supone un mínimo de 15.984 euros por las dos temporadas. Al tratarse de una concesión demanial, el Patronato de Turismo Alicante City&Beach no aceptará ofertas por debajo de ese precio, que sí será mejorable al alza.

La “food truck” podrá ocupar 20 metros cuadrados con otros 50 metros para la terraza, mientras que la zona de alquiler para sombrillas y hamacas ocupará 120 metros cuadrados. El horario de atención al público para estos servicios se establece de 9 a 1.30 horas.

Actualmente, la “doggy beach” de Agua Amarga cuenta con servicio de socorrismo y salvamento entre los meses de junio y septiembre y dispone también de un pipican. "Esta licitación viene a completar los servicios en esta zona reservada para que los dueños de perros puedan acudir con sus mascotas a la playa", señalan desde el patronato, dirigido por Mari Carmen Sánchez.

Se trata del quinto intento consecutivo del Ayuntamiento de devolver los servicios a la playa, tras los fracasos encadenados desde 2019 a 2022, donde el contrato no interesó a empresas que cumplieran los requisitos. El pasado año, la licitación se impulsó a finales de junio. Un mes después se supo que la playa de perros de Alicante se quddaba, un verano más, sin servicios. Entonces, la única empresa que optaba no reunía "los requisitos, por lo que no se puede estimar su solicitud", según confirmaron desde el Patronato de Turismo, tras revisar la documentación que aportó.

En las primeras licitaciones que el Patronato de Turismo realizó de los servicios turísticos de la playa, ésta contaba con hamacas y toldos con suplementos para perros como sombrillas bajas para que a las mascotas no les diera el sol directo, comederos, bebederos, anillas de seguridad para poder tenerlos atados y plataformas elevadas sobre la arena para el descanso del animal. Así como una zona adaptada como pipicán, un área de juegos para las mascotas y un punto de información sobre servicios de animales como veterinarios o tiendas especializadas.

En 2020 y 2021, la entidad municipal no recibió ninguna oferta ante la licitación del servicio. El pasado verano hubo hasta tres intentos de sacarlo adelante. En 2019 se intentó una vez con "food truck" y dos previas con chiringuito. Sin éxito.