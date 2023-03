Las fallas que tenían que haber construido los artistas alicantinos José Francisco Gómez Fonseca, Roberto Chorro y Rafael Lidón no han tenido su plantà esta semana en València ni en los municipios del área metropolitana de la capital autonómica que esta semana celebran su fiesta grande. Uno de ellos, Roberto Chorro, avisó a su falla de que no iba a poder llevar a cabo el trabajo encargado por problemas médicos, indica el Gremio de Artistas de Alicante, pero de los otros dos constructores no se sabe nada.

Gómez Fonseca contaba con varios encargos en València y los municipios que también llevarán a cabo la cremà el próximo 19 de marzo. Sin embargo, ninguna de sus fallas ha llegado a plantarse: "El porqué no lo sabemos. Durante todo el día de hoy [jueves] se registran las incidencias de las fallas. No sabemos las comisiones afectadas, solo sabemos que Roberto Chorro ya anunció con antelación que no las iba a poder plantar por problemas médicos. Lo que ha pasado con [José Francisco Gómez] Fonseca nosotros no lo sabemos", explica Joaquín Rubio, presidente del Gremio de Artistas alicantino. El tercer artista, Rafael Lidón, no está agremiado, por lo que la agrupación no puede responder por en su nombre. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con él sin éxito. Acciones internas El gremio alicantino ha lamentado lo ocurrido y ha señalado que llevará a cabo una investigación interna y estudiará sus estatutos para conocer si se puede llevar a cabo una sanción: "Nosotros vamos a investigar lo que ha ocurrido. Vamos a abrir las necesarias pesquisas internas para esclarecer los hechos. Recabaremos la información y nosotros internamente utilizaremos nuestros estatutos para ver lo que podemos hacer aquí", ha explicado Rubio. Los constructores alicantinos han mostrado su solidaridad con las fallas afectadas. Preguntado por si cree que puede afectar a la reputación de los artistas de Alicante en València, Rubio considera que estos dos casos no deben tapar el trabajo de los demás: "Yo creo que los artistas alicantinos han hecho un gran trabajo en València y las demás ciudades en las que se ha plantado. Se están cosechando éxitos y, por supuesto, no van a manchar el nombre y la reputación de artistas que han dado todo de sí para trabajar y mostrar unos trabajos en la calle profesionales y a la altura". El presidente de los artistas de Alicante ha puesto en valor el buen trabajo de los agremiados: "Esto es una mancha que se borrará. Vamos a darle una solución interna para que no vuelva a ocurrir y para ser ejemplares en lo que se decida que se tiene que hacer con estos dos artistas internamente. Hay que confiar, los artistas alicantinos son artistas de garantías y han trabajado muy bien, hay que ponerlo en valor". Fallas con lonas Dos comisiones falleras de Xàtiva —Passeig-Cardenal Serra y Cid-Trinitat— se han quedado este año sin los monumentos que contrataron con el mismo artista fallero, Rafael Lidón. La falla Passeig-Cardenal Serra es una de las agrupaciones afectadas. Ayer coordinaron una tradicional merienda infantil con un solo monumento a sus puertas. Los más pequeños tendrán falla tras encargar un montaje exprés al artesano setabense Xavier Herrero. Sin embargo, no habrá composición grande. En su lugar han aparcado una grúa con una pancarta de denuncia en la que explican el diseño que contrataron. Y que no tienen. En la comarca de L'Horta, alrededor de una quincena de comisiones de l’Horta ha sufrido incidencias con sus artistas, cinco de ellas con Gómez Fonseca como su artista. Es el caso de La Raval de Massamagrell, Sant Antoni de Paiporta, Quint y Salvador Giner, ambas de Mislata, e Isaac Peral, de Burjassot. Todas se quedaron sin monumento. Unas esperando que llagara el camión, otras tras viajar hasta el taller y ver que estaba vacío o con pocas piezas. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el artista Gómez Fonseca aunque, por el momento, no ha obtenido respuesta. Desde la Raval afirmaban sentirse "destrozados" y acusaban al artista de "arruinar todo un año de trabajo de esta humilde comisión" y "jugar con la ilusión de toda una comisión". La imagen de las falleras de la comisión llorando fue el cierre a una plantà aciaga. Antes, por la tarde, tras dos semanas intentando contactar con el artista, ante la sospecha de un posible incumplimiento de contrato, la presidente y miembros de su junta se desplazaron en camión hasta el taller del artista para recoger el monumento, "que nos decía que estaba acabado". Al llegar allí se encontraron "con el taller vacío".