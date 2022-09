Que las Hogueras Especiales de Alicante prefieren a los artistas de Valencia (capital y otras poblaciones) para que planten los monumentos más grandes y caros lo deja bien a las claras la proporción de contratos para 2023. De las nueve comisiones que han confirmado su participación en la máxima categoría el próximo junio (aún falta la decisión de Carolinas Altas), ocho han optado por artistas falleros y solo una por un constructor de la terreta, Hernán Cortés, fiel a Javier Gómez Morollón.

Detrás hay causas a las que apuntan tanto el Gremio de Artistas como los propios afectados por este vacío como la enorme presión, la pérdida de trabajadores de taller durante la pandemia o unos premios por debajo de lo esperado; pero las comisiones lo tienen claro.

Aunque inicialmente señalen que no miran el DNI, terminan por reconocer que Valencia ha sabido crear una industria de hacer fallas y hogueras con talleres más grandes y por tanto con plantillas más amplias que les ofrecen más recursos, seguridad y confianza en que el trabajo saldrá adelante en pocos meses, con el mismo presupuesto e incluso más dinero puesto que tienen que pagar el transporte.

Florida Plaza de La Viña ha sido la última en decantarse por artistas falleros al apostar por Salva Banyuls y Néstor Ruiz, que tienen el taller en Alzira (Valencia) pero que ya han concursado en Alicante. en Ángeles Felipe Bergé.

También han optado por "pescar" fuera de Alicante el resto de comisiones que participarán en Especial: Florida Portazgo, La Ceràmica, Sèneca-Autobusos, Diputació Renfe, Sagrada Familia, Polígono de San Blas, así como la debutante en la categoría Baver-Els Antigons.

El presidente del Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, hace autocrítica al señalar que nunca hasta ahora la categoría Especial había estado "tan completa de falleros". El maestro mayor explica que en Valencia la infraestructura en los talleres en mucho mayor, lo que les permite hacer grandes volúmenes; y que también hay artistas alicantinos que se bajan del carro, es decir, renuncian a plantar en la máxima categoría porque les sale más rentable contratar varios monumentos pequeños a la vez que tienen menos presión y responsabilidad.

También quiere resaltar que en Alicante hay unos 45 artistas activos frente a los casi 300 de Valencia. "Es una desproporción muy grande, aunque nunca hasta ahora habíamos visto tanta competencia (por plantar hogueras). Las Fallas mueven mucho dinero y los talleres han avanzado y crecido. Todos estos factores se han sumado en la tormenta perfecta hasta llegar a este año, el de menos alicantinos proporcionalmente".

"Las Fallas mueven mucho dinero y los talleres han avanzado y crecido. Todos estos factores se han sumado en la tormenta perfecta hasta llegar a este año, el de menos alicantinos proporcionalmente" Joaquín Rubio - Presidente del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante

A la desilusión de algunos artistas foguerers que han obtenido premios por debajo de lo esperado en los últimos años se unen propuestas más atractivas como la decoración navideña que impulsa la Diputación en distintas poblaciones, para lo que cuenta con artistas alicantinos de Hogueras.

El presupuesto total para estos trabajos, 670.000 euros, se acerca a la suma de inversión de todas las Especiales juntas. "El mercado de València es más amplio a la hora de elegir, es mayor el abanico frente al nuestro, que está tocado", abunda el maestro mayor, que hace hincapié en la importante mano de obra perdida en los talleres de Alicante durante la pandemia que no se ha recuperado.

"El acabado y la pintura de los artistas valencianos nos gusta más" David Golf - Presidente de Florida Plaza La Viña

Volviendo a las comisiones, Séneca-Autobusos, cuyos artistas son Gallego y Pérez, contrata en Valencia porque "hay más posibilidades", señala su presidente, Josep Amand Tomás. "Ya llevamos bastante tiempo con artistas falleros y no pensamos en cambiar porque nos ha ido muy bien, lo que no quiere decir que los artistas de Alicante no puedan hacer Especiales". En cuanto a los demás distritos, entiende que quizá algunos de los contratados no han cumplido las expectativas (Lorenzo Santana quedó en junio octavo en La Cerámica y Fran Sierra noveno en Carolinas Altas) y buscan al que creen que las cumplirá, "no tanto de donde sea".

La Federación de Hogueras Especiales, que preside Tomás, quiere reunirse para valorar algunas declaraciones que han partido del Gremio que entienden que son injustas porque recuerdan que las comisiones realizan un trabajo altruista por mejorar la categoría y la Fiesta.

"Ya llevamos bastante tiempo con artistas falleros y no pensamos en cambiar porque nos ha ido muy bien, lo que no quiere decir que los artistas de Alicante no puedan hacer Especiales" Josep Amand Tomás - Presidente de la hoguera Séneca-Autobusos

La Viña, última comisión en decantarse por falleros, ha contado bastantes años con alicantinos y les gusta su estilo pero han decidido cambiar porque ahora mismo prefieren el acabado y la pintura de los valencianos pese a que les salga más caro por el transporte del monumento para la plantà, admite el presidente, David Golf.

"Pedro Santaeulalia vino con una idea, nos la vendió, nos ilusionó y nos convenció. Echo de menos que los alicantinos hagan lo mismo con sus proyectos" Carlos Gosálbez - Presidente de la hoguera Sagrada Familia

Carlos Gosálbez, presidente de Sagrada Familia, justifica la preferencia por falleros en que llevan muchos años con ellos, pero que tampoco descartan plantar con alicantinos "cuando veamos que nos convencen sus proyectos". En este punto echa de menos el ingrediente de markéting que tienen los creadores en Valencia, ya que entienden que saber venden sus propuestas. "Pedro Santaeulalia vino con una idea, nos la vendió, nos ilusionó y nos convenció. Echo de menos que los alicantinos hagan lo mismo con sus proyectos".

Toni Carrión, presidente de La Ceràmica, recuerda que durante años contaron con artistas de la tierra. Tras la Cremà renovaron a los falleros Palacio i Serra Artesans tras su flamante segundo premio.

"No miramos el DNI. Nos gusta la estética alicantina y así se lo hacemos saber a los artistas que vienen de fuera" Toni Carrión - Presidente de La Ceràmica

"No miramos el DNI. Nos gusta la estética alicantina y así se lo hacemos saber a los artistas que vienen de fuera. Pedimos que la hoguera sea más estilosa que barroca y se amoldan a las exigencias". Carrión entiende no obstante que ahora mismo "no hay tanto donde elegir (de artistas) para la categoría Especial en Alicante".

Los artistas replican

Los artistas no están de acuerdo, además de admitir cierto malestar por la subida del 30% en los presupuestos de Especial el año en que menos van a plantar los de la terreta.

José Gómez Fonseca, que ha plantado en Especial y Oficiales, cree que en Alicante hay en torno a media docena de artistas que pueden construir y plantar Hogueras Especiales, que no tiene que ver el tamaño de los talleres y que hay plantillas de sobra. Opina que influye más el presupuesto y la forma de pago, y no considera que exista desconfianza.

"Si no nos llaman, no podemos hacer nada. Los artistas alicantinos estamos dispuestos, es cuestión de las comisiones, no de que no queramos plantar" José Gómez Fonseca - Artista de Alicante

"Si no nos llaman, no podemos hacer nada. Los artistas alicantinos estamos dispuestos, es cuestión de las comisiones, no de que no queramos plantar, pero si te llaman tarde y tienes cerrado el presupuesto no vas a renunciar a los clientes que ya tienes". También considera que los distritos buscan hacer podio y últimamente los alicantinos no han tenido suerte, salvo Javier Gómez, el único que continúa, que en junio quedó en cuarta posición, y del que está convencido que representará muy bien el arte alicantino.

"No somos muchos constructores en Alicante, pero hay. En el momento en que hay dinero las comisiones se van todas fuera" Lorenzo Santana - Artista de Hogueras

Lorenzo Santana se toma un descanso de Especial y aunque tuvo una oferta, quedó en el aire. "Es un oficio que mientras más trabajas menos ganas. Tuve que alquiler naves, llegó el covid. Me he quitado fallas y hogueras porque son varios años de estrés". "Te da rabia también que el año en que suben la subvención las comisiones decidan irse a buscar todo fuera en lugar de apostar por los alicantinos. No somos muchos constructores, pero hay. En el momento en que hay dinero se van todos fuera".