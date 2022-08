Las hogueras Hernán Cortés y La Viña también se mantendrán en Especial en 2023

Ocho de nueve, por ahora. Las hogueras Hernán Cortés y Florida Plaza de La Viña también plantarán su monumento en categoría Especial en junio de 2023, sumándose a las que ya han confirmado que continuarán compitiendo en la sección de mayor prestigio: Florida Portazgo, La Ceràmica, Sèneca-Autobusos, Diputació Renfe, Sagrada Familia y Polígono de San Blas. Solo falta por definirse Carolinas Altas, que hasta septiembre no dará a conocer el importe de su monumento, dónde concursará ni el artista. Es decir, casi pleno pese a los malos augurios por la crisis económica y de festeros, y al aumento del presupuesto en Especial en casi un 30%.

En el caso de Hernán Cortés, la céntrica comisión, pues planta en la plaza de la Montañeta, ha decidido subir las cuotas de los socios y buscar nuevos patrocinios para seguir en Especial, según ha confirmado su presidente, Manuel Gomis, quien auguraba una bajada de categoría por la situación económica. Se mantendrá como artista Javier Gómez, con el que firmaron un compromiso de tres años y con cuyo trabajo el pasado junio quedaron muy contentos.

La Viña aún no tiene artista pero sí apuesta por Especial en el caso del monumento adulto mientras el Infantil se mantendrá en Segunda categoría. Están negociando con diversos constructores, aunque tienen claro que será fallero, como avanzó el nuevo presidente, David Golf, que ya dirigió la comisión en anteriores etapas.

Ya se conocía que los artistas que han plantado este año las tres hogueras del podio en categoría Especial continuarán en sus distritos en 2023. Pere Baenas seguirá en Florida Portazgo, flamante ganadora; Palacio i Serra Artesans en La Ceràmica y el tándem Gallego y Serra en Sèneca-Autobusos.

"Lo teníamos claro desde antes de que ganara. Renovamos a Pere Baenas hace un año para plantar también en 2023 independientemente de lo que pasara este año y de forma directa por la pandemia", explica José Francisco Muñoz Reyes, presidente del distrito de Portazgo, que mantiene también para la infantil Especial a Raúl García Pertusa, que les acabó el monumento de este año que inició otro artista que no lo culminó al cerrar el taller por la crisis del covid.

"Renovamos a Pere Baenas hace un año para plantar también en 2023 independientemente de lo que pasara en estas Hogueras" José Francisco Muñoz Reyes - Presidente de la hoguera Florida Portazgo

Los propios Luis Palacio y Pepe Mas se encargaron de comunicar el 23 de junio, prácticamente a pie de foguera, la renovación con La Ceràmica, a la que han hecho subcampeona con su monumento "Mater clamat", para 2023. "Después de días frenéticos y de mucha alegría, es un verdadero placer para nuestro taller anunciar la renovación con la hoguera La Ceràmica. Gracias por la confianza, ya tenemos las ilusiones puestas en las Hogueras de 2023. Continuamos con las mismas ganas pero con más fuerza si cabe", señalaron.

Sèneca-Autobusos también renovó a sus artistas antes de la Cremà. "La foguera Sèneca Autobusos renovamos con José Gallego y Toni Pérez para plantar la foguera de 2023. Muchas gracias por vuestro trabajo y vuestro compromiso. Habéis conseguido que un proyecto que empezó en 2019 haya lucido espectacular en nuestra plaza. Igualmente, damos la bienvenida a Sergio Alcañiz que será el encargado de plantar la foguera infantil. Le deseamos muchos éxitos en su incorporación a la familia Sèneca. ¡A por les Fogueres 2023!", comunicaba la comisión en sus redes sociales.

La hoguera Diputació-Renfe, quinto premio en estas Hogueras con "Guerra", cambia de artista después de cinco años con Vicente Martínez Aparici, y contrata a David Sánchez Llongo, campeón de Primera categoría con Explanada. "Cerrado un largo ciclo de tres años, y tras la cremà de nuestras hogueras, abrimos las puertas al 2023. Decimos adiós Vicente Manuel Martínez Aparici tras plantar en nuestro distrito cinco proyectos, dos de Primera Categoría y 3 de Especial ("Meravelles", "Chupla Sanc", "Reines", "Exótica" y "Guerra"), que han marcado un antes y un después en nuestra demarcación…Cinco hogueras icónicas, plenas de diseño, composición y color, que a nadie dejaron indiferente", explica la comisión en sus redes sociales.

"Unos ciclos acaban, pero otros, renaciendo de las cenizas, se inician. Tenemos el gran honor de anunciar que el artista encargado de realizar nuestra hoguera adulta 2023, en la categoría Especial, será David Sánchez Llongo, que debutará en la categoría especial en Alicante", prosiguen. La comisión cita algunos de los trabajos que ha plantado este año en Alicante, "con gran éxito, en Explanada, Santa María, San Antón Alto o Plaza del Mediterráneo. Así como en Valencia en la falla Exposición Micer Mascó, entre otras. Toda una garantía de solvencia en una comisión que apuesta al 100 % por la foguera".

"Nos ha ido muy bien este año y queremos afrontar 2023 con un monumento potente. Vamos a subir el presupuesto de la hoguera a 80.000 euros" Roberto José Fernández - Presidente de la hoguera Diputació-Renfe

El presidente de la comisión, Roberto José Fernández, explicó que "nos ha ido muy bien este año y queremos afrontar 2023 con un monumento potente. Vamos a subir el presupuesto de la hoguera a 80.000 euros posiblemente, un incremento pactado con el artista para poder competir en los primeros puestos. Él quería dar el salto en la competición. Despedimos a Vicente Martínez Aparici, con el que hemos estado muy a gusto y damos la bienvenida al nuevo artista, que planta con nuestra falla hermana en València y que hizo trabajos muy chulos, pero lo de Alicante ha sido brutal y su trabajo en Explanada llamaba mucho la atención".

En cuanto a Infantil, renuevan a Mario Pérez también en categoría Especial, tal y como comunicaron a lo comisionados el domingo en el acto de pedida de las bellezas y damas de 2023 ya que será esta hoguera la que inicie el calendario de presentaciones.

En cuanto al sexto premio, Sagrada Familia, la comisión se mantiene en Especial. Tras romper con Carlos Carsí, ganador del ninot indultat 2022 y de la escena de la crítica del diario INFORMACIÓN, han contratado al artista fallero Pedro Santaeulalia. "Nos ha convencido con un proyecto muy prometedor que ha devuelto la ilusión a toda la comisión, ahora a trabajar por las Hogueras de 2023", dijo su presidente, Carlos Gosálbez.

Para la Infantil han contratado a Miriam García Sandemetrio, primera mujer que en Alicante plantará en la categoría Especial.

Polígono de San Blas contrata al artista Paco Giner para 2023 en categoría Especial, informa su presidente Néstor Álvarez.

Por último, Carolinas Altas, novena clasificada, no continuará con el artista Fran Sierra y no es seguro que siga en Especial. "Todavía no hemos cerrado el ejercicio y no hemos tenido reunión de junta. En Infantil lo hemos renovado porque ya lo habíamos hablado antes de plantar, pero para el monumento adulto estamos pendiente del cierre de ejercicio. Fran Sierra ya no sigue con nosotros pero no sabemos aún ni quién ni cómo. Seguir en Especial está en el aire, hasta que no se cierren cuentas no sabemos, queremos poner lo que podamos pagar", concluye la presidenta de la comisión, Cristina Tejada.