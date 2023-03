Una torre que no supere las 19 plantas, frente a las 26 alturas que se llegaron a plantear en la propuesta más arriesgada para el entorno de las harinas de Benalúa Sur. Esa construcción se ubicaría en una de las esquinas de la parcela, para "minimizar la barrera visual con las edificaciones traseras y compensar la volumetría del conjunto". También se plantea un segundo bloque, en la misma zona, de seis alturas, que se complementaría con otros dos bloques, al otro lado del barrio, en la zona más próxima a Gran Vía Sur, donde el Ayuntamiento dispondría del aprovechamiento urbanístico, con una edificación de seis alturas y una segunda de entre cuatro y nueve plantas, donde habría vivienda libre y también pública.

Esta es la alternativa que, según el equipo redactor de la primera modificación puntual del Plan Parcial "Sector Benalúa Sur", es la "que mejor se ajusta a los criterios y la que configura el conjunto más equilibrado, respetuoso y singular", tal y como se recoge en el documento aprobado este martes en Junta de Gobierno, que da inicio a un ajuste urbanístico necesario para el desarrollo del entorno de las harineras, que seguirán en pie tras el acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento.

Una parte de la edificación fabril, la que corresponde a Harinas Bufort, se considera lucrativa, consumiendo aprovechamiento y conservando parte de su volumetría, mientras que la otra fábrica, que pertenece a Harinas Cloquell, se destinaría a equipamiento público.

Se trata de una alternativa es una evolución de una de las propuestas recogidas en el Plan de Participación Pública, sobre la que se "reduce la edificabilidad" en la manzana en torno a las harineras, "bajando la altura inicialmente prevista (de 24-26 plantas a 17-19), lo que implica la necesidad de aumentar la edificación residencial" en el entorno de las manzanas más próximas a Gran Vía Sur "para reducir la volumetría alrededor de las harineras y su impacto visual".

Ahora, tras el paso dado en Junta de Gobierno, será la Generalitat quien tiene que dar el visto bueno ambiental, como fase previa a la tramitación de la modificación del plan parcial. "Una vez superada la fase de evaluación ambiental, y de conformidad con los criterios que resulten de la resolución ambiental y los informes y consultas sustanciadas, será el órgano promotor [el Ayuntamiento] el que concrete la propuesta principal a sustanciar en el documento definitivo de modificación de plan parcial", según recoge el borrador de la modificación, donde se incluyen hasta tres opciones más, aunque dos de ellas quedarían a priori descartadas ya que "no posibilitan el mantenimiento de parte de las harineras". "Además, con el mantenimiento de la ordenación actual, no se crearía un área de centralidad urbana beneficiosa para el entorno más próximo y para el municipio por su escasa accesibilidad, integración y facilidad de mantenimiento. Del mismo modo, no se respetan las volumetrías de las edificaciones futuras a lo previsto en las bases de reordenación", apunta el texto.

La otra alternativa viable, al margen de la elegida por los redactores de la modificación del plan, incluiría una torre de hasta 26 alturas, junto a un bloque de seis alturas y un tercero, de aprovechamiento municipal, que tendría siete alturas, también en el extremo más próximo a Gran Vía Sur.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha destacado el pistoletazo de salida de la modificación del plan parcial. "Hecho el tramite de la exposición previa, se ha llegado a un consenso para el inicio de la valoración ambiental. A conselleria se ha enviado varias propuestas, pero una en concreto destaca porque es la que aglutina todas las sensibilidades existentes en el ámbito para que sea la mejor solución", ha señalado Pérez, quien ha añadido que para el Ayuntamiento "es importante iniciar el trámite de una unidad de ejecución dentro de Benalúa Sur donde no se preveía la conversación de unos edificios históricos". "Habrá zonas verdes, dotaciones y viviendas. El conjunto conservará los edificios históricos y aportará vanguardia con los edificios que se construirán en la parte trasera", ha agregado.

Historia

Las fábricas de Harinas Bufort y Cloquell se encuentran en lo que era el entorno de la antigua Estación de Murcia, un entorno industrial en la periferia de Alicante. Ambos conjuntos están conformados por distintos volúmenes que corresponden con el proceso de producción de la harina, y su volumetría actual es fruto de diversas intervenciones realizadas La primera en construirse fue Harinas Cloquell. La fábrica original es obra del arquitecto Miguel López, su construcción se inició en 1936 y se trata de un edificio racionalista. Inicialmente contaba con un edificio central de cuatro plantas, dos naves laterales de planta baja y dos patios, delantero y trasero. Según el Registro de Arquitectura del siglo XX de la Comunidad Valenciana, según se recoge en el documento, donde se recuerda que Miguel López proyecta también la ampliación de la fábrica de existente colindante en 1940, Harinas Bufort. La ampliación incluía almacén, naves, oficinas y vivienda. El silo se construyó en 1954, adosado al edificio principal para albergar 1600 toneladas de trigo. Se trata también de un proyecto del arquitecto Miguel López.

Esta zona se consolidó como zona industrial y de actividad portuaria, situación que se mantuvo hasta principios de los 90, cuando el crecimiento de la ciudad fue rodeando este área y algunas industrias empezaron a desplazarse a los polígonos industriales de la nueva periferia. En 2001, se aprueba el nuevo Plan Parcial Nuevo Sector Benalúa Sur que desarrolla el sector, cuya ordenación original es incompatible con el mantenimiento de estos edificios fabriles y propone su sustitución por usos residenciales, zona verde y viario, en la Unidad de Ejecución número 2 del sector.

El Plan Parcial del Sector I.2 “Benalúa Sur” fue aprobado definitivamente por Resolución del Conseller competente en materia de urbanismo de fecha 5 de septiembre de 2003. "La Unidad de Ejecución nº1, tras diversas vicisitudes administrativas, se encuentra plenamente urbanizada, y en proceso de consolidación por la edificación. La Unidad de Ejecución nº 2, en cuyo seno se encuentran dos edificaciones de uso industrial (fabricación de harinas), fue programada recientemente mediante acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2021, adjudicándose la condición de urbanizador, mediante la modalidad de sistema de gestión por los propietarios, a las mercantiles Harinas Cloquell y Bufort Urbana, entonces propietarias de la totalidad de suelo privado del ámbito de actuación.

El 14 de mayo de 2021 se suscribió convenio de programación entre el Ayuntamiento de Alicante y el Urbanizador, y en su estipulación quinta se acordaron determinadas circunstancias tendentes a facilitar, en la medida de lo posible, la integración de parte de las instalaciones industriales existentes (fábricas de harina) en la ordenación.