La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado la gestación subrogada de "una forma más de esclavitud" y ha defendido que "la integridad física de las mujeres ni se compra ni se vende".

Así se ha pronunciado este miércoles la ministra portavoz durante su visita a Alcoy al ser preguntada por los medios de comunicación por su opinión sobre la gestación subrogada, después de conocerse la decisión de la actriz y presentadora Ana Obregón de ser madre a través de esta práctica en Estados Unidos.

A la vez, Rodríguez ha recordado que en España los vientres de alquiler no son legales. "Hay cosas que no se pueden comprar y no se pueden vender. La salud y la integridad física de las mujeres ni se compra ni se vende, son derechos humanos que protegemos y preservamos".

Asimismo, ha recalcado que su partido, el PSOE, "claramente es contrario" a estas prácticas y asegura que cree que en este sentido hay "un claro consenso".

No compartimos que efectivamente se aprovechen situaciones de vulnerabilidad de las mujeres para una forma más de esclavitud, que es el albergar en su cuerpo un ser vivo, su hijo, para después disfrutarlo otras familias", ha sostenido.