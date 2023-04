Euforia contenida en el sector turístico en los primeros balances de la Semana Santa. La llegada de cerca de cinco millones de visitantes a la provincia de Alicante ha podido tener un impacto económico superior a los cien millones de euros, según las primeras estimaciones a falta de que en los próximos días se cierren balances. Entre el jueves y el lunes las calles de las principales localidades turísticas de la provincia han estado a reventar, con colas para conseguir lograr alguna mesa. Mientras que en los hoteles y en los apartamentos turísticos, los índices de ocupación se han situado entre el 85 y el 90% respectivamente. Días dulces en los que no sólo los locales de hostelería han estado llenos, sino que los aeropuertos y las carreteras han estado más que transitados. Mientras que la Dirección General de Tráfico preveía dos millones de vehículos durante esos días, en el aeropuerto Alicante-Elche se esperaban 230.000 pasajeros.

Sin embargo, desde el sector se advierte de que aunque los datos han sido buenos, no se ha llegado a las cifras de antes de la pandemia. Han sido cinco días de intensa actividad, donde las calles de las principales municipios turísticos de la provincia bullían de actividad, las terrazas estaban atestadas y algunos hoteles han colgado el cartel de completo. A pesar de todo, desde el sector turístico no se quiere echar todavía las campanas al vuelo.

La secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm, Nuria Montes, aseguró a este diario que aunque los datos han sido buenos, «todavía no hemos superado los datos previos a la llegada de la pandemia». «Antes de 2019, hemos tenido vacaciones de Semana Santa mucho mejores», aseguró. En líneas generales, los índices de ocupación han estado entre el 80 y el 85%, aunque ha habido destinos y hoteles donde se ha llegado a colgar el cartel de completo. Sobre todo la noche del Viernes Santo, donde se alcanzó la cifra de reservas más altas.

Montes achacó que las cifras todavía no hayan sido más altas al hecho de que el turismo británico todavía no se ha recuperado y a que hay turistas que están optando por otros modelos de alojamiento y que optan por el apartamento turístico. «De todas maneras, no podemos perder de vista que la Semana Santa son cuatro días y que tenemos que trabajar para que los 365 días del año sean igual de buenos, y en especial los 180 días de la temporada alta para conseguir el lleno», aseguró. Por su parte, la Asociación Provincial de Hoteles aún no disponía de datos de ocupación aunque las previsiones antes de la Semana Santa apuntaban a un 80%.

Apartamentos turísticos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, aseguró que la Semana Santa había arrojado unos datos muy buenos para el sector de la vivienda vacacional de alquiler. Cifras que en el caso de València habían llegado al 100%, mientras que en otras zonas de la Comunidad y sobre todo en los municipios de costa, se habían conseguido ocupaciones de entre el 90 y el 95% en su mayoría por visitantes de nacionalidad española. Para esta semana, donde hay otras comunidades en vacaciones, ahora mismo las reservas están al 70%. El sector ya está incluso registrando reservas para el verano, lo que hace prever que los meses estivales sigan alcanzando unos altos índices de ocupación. Pero desde esta asociación se está a la espera de los datos de las próximas revisiones del euribor. «En mayo y junio son muchas las familias que van a revisar sus hipotecas y podemos encontrarnos con que éstas cancelen sus vacaciones si les suben demasiado el precio de lo que pagan por sus viviendas», dijo Sotillos.

Hostelería

En el sector de la hostelería también las valoraciones van desde las más triunfalistas a las que también ponen matices a su satisfacción. «No había conocido una Semana Santa como ésta», aseguró a este diario la presidenta de la Federación de Hostelería de Alicante, María del Mar Valera, que destacó que las calles han estado a reventar, en especial por las calles del centro de Alicante. Satistacción que expresaba también el empresario Alex Fratini, miembro de la directiva de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca) que destacó que durante estos días no sólo ha habido un aumento de clientes en la hostelería y la restauración, sino que el gasto medio de éstos se había incrementado en un diez por ciento. «Había temor por los efectos de la inflación, ya que la gente tiene menos dinero en el bolsillo. Pero han seguido viniendo y gastando sin problemas», recalcó. Fratini dijo que la hostelería ha hecho un gran esfuerzo para ajustar precios porque también a ellos se los han subido, por lo que «ha bajado el margen de beneficio». De todas maneras, se mostró satisfecho porque necesitaban buenos datos, después de las pérdidas por la pandemia.

No tan optimista se mostraba César Anca, miembro de la Asociación de Restaurantes de Alicante, quien subrayó que aunque se ha notado una afluencia masiva de turistas en la ciudad, también ha sido evidente que tenían menos poder adquisitivo. «Ha sido algo general que se ha detectado tanto en restaurantes de Alicante como de la Playa de San Juan», manifestó. «Beben menos vino y piden más cerveza. Y con los postres, ha pasado lo mismo. Si pueden, se los ahorran también», explicó, algo que situó en esa subida generalizada de precios a los que está teniendo que hacer frente la ciudadanía. «Es algo lógico. Si tienen menos dinero, gastan menos», señaló.

También se mostró cauto el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Francisco Javier Galdeano, que aseguró que las previsiones se han cumplido y que la actividad en el centro de Alicante ha sido «espectacular», sin embargo recalcó que «los datos siguen sin ser los de antes, aunque se le aproxima». «Estamos a la expectativa a la espera de lo que ocurra en los próximos meses», concluyó.