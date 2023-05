Manifestación contra la saturación de alumnos en los centros educativos. Cerca de 200 personas han salido a la calle este sábado para reivindicar la construcción del colegio La Almadraba en Playa de San Juan en una marcha promovida por la Plataforma por un espacio digno para aprender. De esta forma, buscan, en primera instancia, no aumentar las ratios de alumnos por aula y que se tienda a su gradual reducción.

10 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de diferentes centros de la `Playa de San Juan, la Albufereta y Cabo de la Huerta se han unido en un acto que ha mantenido el foco principal en los barracones instalados en el IES Radio Exterior que condenan a varios niños y niñas a no tener unas instalaciones propias. Con gritos de "no somos sardinas" y "menos barracones y más instalaciones", los asistentes han mostrado su descontento con una construcción que todavía no se ha llevado a cabo.

El portavoz de la asociación, Álvaro Castaños, reclama que se ponga en marcha la construcción del colegio de la Almadraba: "Debía haberse hecho hace ya años y todavía no se ha puesto la primera piedra". En este sentido, alega que "ya hemos conseguido con las movilizaciones que, al menos, Conselleria haya enviado el proyecto de construcción de la infraestructura al Ayuntamiento de Alicante" pero que ahora es el Ayuntamiento "quien lo está examinando y esperamos que próximamente se dé el visto bueno para que se dé la licencia de obra de la construcción".

Respecto a los barracones, Castaños alega que "hace cinco años se comprometieron a construir el nuevo colegio y todavía no han empezado las obras". Por otra parte, la expectativa de las familias es que "se empiece a construir ese colegio para finales de año, pero creemos que hay que seguir presionando para que así sea". Siguiendo con esto, también exige que "se construya un nuevo colegio y un nuevo instituto en la zona del PAU 5. Con las movilizaciones también hemos conseguido que el Consejo Escolar Municipal haga esa petición a la Conselleria de Educación para la construcción de esos centros".

En este sentido, la Conselleria ya ha pedido una serie de documentación al Ayuntamiento para examinar las parcelas donde se puede construir. A pesar de esto, la plataforma es clara: "Seguiremos manteniendo la movilización hasta que estos gestos y promesas se conviertan en realidad".

Patios saturados, pasillos desbordados y aulas prefabricadas; esas son las características principales de los centros educativos de una de las zonas más pobladas de Alicante, que ha causado la indignación de unas familias que buscan, por encima de todo, que el crecimiento poblacional vaya de la mano de un aumento de infraestructuras educativas que impidan el hacinamiento de los estudiantes.

La plataforma ya ha promovido otras movilizaciones y concentraciones en las puertas de los diferentes centros de la zona, ha hecho una concentración en el solar donde debe construirse la Almadraba, ha citado una Asamblea de Estudiantes en el instituto Cabo de la Huerta y convocó una huelga estudiantil en el mes de marzo.