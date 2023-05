Decenas de funcionarios del Ayuntamiento de Alicante se ha manifestado este martes para exigir la mejora de sus condiciones laborales. En concreto, reclaman una mejora salarial relacionada con la antigüedad, lo que técnicamente se denomina la implementación de la carrera profesional. Durante la jornada de protesta, los empleados públicos se han manifestado frente al Consistorio, para discurrir después hacia la Puerta del Mar, donde han cortado el tráfico.

Los cinco sindicatos a los que están afiliados los trabajadores (SEP-CV, CC OO, FESEP, UGT y CSIF) han acudido a la manifestación para exigir este complemento en la nómina de los funcionarios, reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007 y que varía en función de una serie de objetivos, la formación que realicen en relación con su puesto de trabajo o su rendimiento, entre otras cuestiones.

Un "bonus" que ya perciben otros empleados públicos como los de Sanidad o el Consorcio de Bomberos de Alicante y que Barcala se comprometió hace unas semanas a abonarlo a la plantilla municipal en la última nómina antes de elecciones.

Situación enquistada

En el horizonte está la huelga programada para el día 26 de mayo por la no implementación de la carrera profesional a la que se comprometió el alcalde hace cuatro años- Además s funcionarios abandonaron también la semana pasada la comisión de seguimiento sobre este asunto. Los tres principales sindicatos —SEP-CV, CC OO y FESEP— los que lo han hecho, mientras que UGT y CSIF sí han permanecido en la mesa. Al ser mayoría sindical, no ha habido cuórum y se ha tenido que levantar la reunión.

El motivo, según han expresado fuentes sindicales, es que el Ayuntamiento no ha ofrecido la respuesta a la propuesta consensuada por la parte social de los sindicatos. Desde SEP-CV consideran que el alcalde "está utilizando la comisión para decir que está negociando cuando no es así", por lo que han decidido no continuar con la reunión hasta que obtengan la mencionada respuesta.