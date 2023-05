Cuando a Tiffany Pérez le diagnosticaron hace casi un año y medio un cáncer de ovario, le dijeron que su esperanza de vida no pasaría de unos pocos meses, de hecho llegó a vender su casa desde la cama del hospital. Muy luchadora, aún sigue aquí y no quiere irse sin avisar a otras pacientes de que existen otras terapias "que no nos están ofreciendo". De hecho considera que si de forma inmediata al diagnóstico le hubieran hecho un tratamiento con quimioterapia denominado Pipac, que se lleva aplicando en algunos hospitales españoles desde 2016, se podría haber salvado.

Tiffany, de 49 años, tiene una hija de 29 años.

¿Cómo fue su recorrido por los médicos hasta que le diagnosticaron cáncer de ovario?

En el Hospital de Alicante me dijeron en diciembre de 2021 que me iba morir en un mes, que no se podía hacer nada. Me dieron seis ciclos de quimio y me pasó de todo. Sufrí una trombosis y estuve ingresada mucho tiempo. Pedí una segunda opinión en el Hospital General de Elche y me dijeron que no pasaría de septiembre (de 2022). Me recuperé un poco y me pusieron un tratamiento con pastillas experimentales. Pero el cáncer volvió a aparecer. Empecé con quimio, me dieron otros seis ciclos y en el primero descubrieron que era alérgica a la quimio con platino, con el riesgo de que me podía morir. Aguanté otras seis sesiones y seguía aquí.

Decidió no rendirse...

Busqué alternativas a lo mío al ver que había pasado de morirme en un mes en 2021 a empezar un nuevo ciclo de quimio cinco meses después. Descubrí por las redes sociales la existencia de una terapia innovadora que se llama Pipac (siglas en inglés de quimioterapia intraperitoneal presurizada), que significa que te meten el fármaco directamente en el estómago con un aerosol y que se hace desde 2016 en casos de cáncer de ovario, gástrico y de colon. Puede ayudar a reducir los tumores en algunos casos tanto que pueden ser operables para algunos pacientes y salvarse con esta cirugía. De esto no me habló nadie en el hospital.

¿Se hace en hospitales públicos?

Sí, por ejemplo en el Hospital Clínico de València. Me puse en contacto con una cirujana de Madrid, le pedí un informe y me aseguró que era candidata a esa cirugía pese a que en Alicante me dijeron que no había ensayos y no era candidata (esta doctora ha confirmado a este diario que es una opción para pacientes como Tiffany que tienen una progresión e incluso una intolerancia al tratamiento quimioterápico por vía sistémica). Me aconsejó que me fuera al Clínico de València, que allí lo hacían desde 2020. Presenté un escrito de súplica y me dijeron los cirujanos que con el informe de la médico de Madrid era candidata a la operación.

¿Cree que se podría haber salvado?

Si me hubieran hecho la Pipac el año anterior me podría haber salvado. Cuando tienes este tipo de cáncer, te abren en canal y te quitan el tumor que hay dentro, si te hacen esta técnica te lo reduce y eres candidato a la operación HIPEC que se hace en el Hospital de Elche (terapia innovadora que consiste en hacer la cirugía en primer lugar y a, continuación, en el propio quirófano, el personal de Enfermería realiza un técnica de quimioterapia a una temperatura elevada para destruir las células cancerígenas microscópicas que hayan quedado. Próximamente lo incorporará el Hospital General de Alicante). Si los oncólogos hubiesen conocido el tratamiento y me hubiesen derivado ellos a cualquier hospital de referencia me habría podido salvar o tener mejor calidad de vida.

¿Cómo recibió la noticia?

Era todo una montaña rusa, personal y emocionalmente fue algo horrible (dado que veía una oportunidad tras haber sido desahuciada). En València me dijeron que me iban a operar con la terapia Pipac y me intervinieron en diciembre de 2022 con muchas dificultades al ser alérgica al platino de la quimio así que me tuvieron que poner otra cosa. Tenía pocas expectativas de que funcionase porque soy realista. Tras la operación de Pipac te dan un ciclo de quimio intravenosa, después otra terapia con Pipac, luego otro ciclo y otra intervención. Son tres operaciones con esta técnica para ver si funciona, que es tela, pero me dejaron a medias. He pagado el pato y han cerrado la puerta a un tratamiento que ya había empezado.

¿Qué pasó?

El oncólogo me dijo que no iba participar ya operada una vez. Para hacerlo lo habían coordinado todo con Alergología, Dermatología...Pero no me puedes meter y el oncólogo luego no participar. Es un ensayo y lo hacen mucho con colon y estómago, el primer caso de ovario en este hospital era el mío. Si quiero hacerme este tratamiento ahora, ¿cómo me lo hago? ¿dónde? La Seguridad Social solo lo puede hacer en unos pocos hospitales. Es muy de película mi caso. Pienso que el oncólogo, como investigador médico, no le puede cerrar la puerta a un ensayo de un cáncer qué trata. Le está cerrando la puerta. La explicación fue que con ovario no lo habían hecho nunca. Me obligaron a ponerme dos sesiones de quimio paliativa porque iba supuestamente a funcionar mejor. Luego dejó de ponérmelas porque no me funciona.

¿Cómo está ahora?

Con la enfermedad progresando, con mucha más enfermedad. Puede que me quede un mes, estoy igual de mal de marcadores tumorales que cuando me dijeron que me faltaba un mes de vida en diciembre de 2021. La terapia Pipac se hace cada cinco o siete semanas. No tendría sentido que me la haga ahora en mayo otra vez cuando la primera operación fue hace ya cinco meses, ni tengo 30.000 euros para hacerme la Pipac en Madrid.

¿Qué siente tras lo que le ha pasado?

Que me han dejado a medias. Quiero que la gente sepa que hay tratamientos que existen y que no nos están ofreciendo, y que si se buscan la vida lo van a encontrar. Habrá gente que tenga dinero y se lo pueda pagar, o ir a otro hospital y se lo puedan hacer bien pero yo no voy a llegar ya. Es una terapia médica, no de curanderos, y se está haciendo desde 2016. Existe y quiero que se dé a conocer. La gente con cáncer de ovario, gástrico y de colon no la conoce, y quiero que tengan posibilidad de hacerlo, qué sentido tiene si no hacer esos ensayos. ¿Por qué no nos mandan? ¿Por qué nos dejan morir con quimioterapia sistémica en vena?

¿Está tratándose ahora?

Ahora con nada. Estoy esperando a morirme cuando fui a buscar un ensayo aprobado desde hace años, que no es un fármaco experimental. Que la gente sepa lo que es. Estoy enfadada porque necesito que la gente llegue a tiempo. No busco una guerra pero el trato que nos dan a los pacientes terminales de cáncer es una porquería. Esto es un infierno y yo ya no voy a perder nada.