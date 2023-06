Un sencillo tweet que lleva más de medio centenar de “me gusta” y que ofrece algunas maravillas paisajísticas y arquitectónicas del Mediterráneo… eso sí, unas más cerca que otras. El debate, como siempre servido en la red del pajarito, ha “enfrentado” a Grecia con la provincia de la forma más inesperada (aunque para muchos, halagadora) y es que no hace falta irse muy lejos para contemplar grandes paisajes, playas y callejuelas “made in Mediterranium” de lo más fotogénicas.

Imágenes de Altea, Calp o la capital de la provincia han servido para hacer la competencia a la imagen de Santorini que compartía un tuitero con un mensaje simple y directo: “Quiero ir a Grecia”. La respuesta de Carlos, el usuario “hacedor” de la polémica se ha hecho rápidamente viral… ¿seguro que un viaje a las islas griegas merece la pena teniendo tan cerca Alicante? Carlos replicó el tuit con un “¡Tenéis Alicante más cerca! Un besazo”.

La influencer y bloguera de viajes portuguesa Sara Pinto también lo tuvo claro hace unos días: Alicente es “demasiado bonito” y así lo hizo saber a sus miles de seguidores en sus stories.

A pesar de la publicación y lo bonito de las imágenes, Twitter no se conoce sobre todo, por su carencia de “ofendiditos” y así se ha demostrado una vez más en esta publicación: “que ninguna de esas fotos sea Alicante es parte de la gracia”, replica un “sabio” usuario que no reconoce, entre ellas, las míticas escaleras del barrio de Santa Cruz de Alicante, una de las ubicaciones más emblemáticas de la capital alicantina. Aún así, el tuitero decide no entrar al trapo e incidir en que ubicaciones como Calp, Altea o Moraira sí pertenecen a Alicante, concretamente a la provincia.

“Necesito ver esto en persona” o “Dios, es precioso” son algunos de los comentarios que se han podido leer a posteriori del rifi rafe entre Alicante provincia versus, Alicante ciudad. Con respecto a la batalla “Alicante contra Grecia” todo el mundo parecía no discutir, en ningún momento, la especial belleza de nuestras costas y nuestros paisajes, incidiéndose muchísimo en la masificación de ciudades como Santorini que, en redes sociales, “están mucho más vacías que en la realidad”.

Una polémica no exenta de dos grandes verdades: que ambas ciudades son un tesoro y que, por proximidad y en el caso de no conocerlas, las ciudades y pueblos de la provincia alicantina son un “must” que debes conocer antes de coger cualquier avión a un país más lejano.