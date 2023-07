Las entidades LGTBI de la ciudad de Alicante aún no conocen el recorrido para la manifestación del Orgullo, y eso que se trata de un evento que pondrá punto final a una semana de actos, entre el 8 y el 15 de julio. La reunión mantenida este lunes entre las asociaciones y el Ayuntamiento no ha servido para clarificar ni un trayecto consensuado ni tampoco dónde se celebrará la posterior fiesta, según ha confirmado el presidente de Diversitat, Juan David Santiago. Este miércoles está previsto un nuevo encuentro, al que se espera que sí acuda la titular de la recién creada concejalía de Derechos Públicos, Begoña León, donde se incluye Igualdad.

Este 3 de julio se han dado a conocer, por otro lado, los principales actos de la semana del Orgullo de Alicante que arrancará motores este sábado con una feria de asociaciones en Las Cigarreras. El próximo lunes, 10 de julio, se celebrará una mesa redonda sobre familias diversas en la librería Pynchon and Co. El martes será el turno de una charla-coloquio sobre el "papel de los personajes homosexuales en la historia del cine", prevista también en Las Cigarreras. El miércoles habrá otra charla-coloquio sobre derechos humanos y defensa de los derechos del colectivo LGTBI, en esta ocasión en Casa Mediterráneo. Para el mismo día también está prevista la presentación del libro "Los elegidos" en la Casa del Libro y la representación de la obra de teatro "Llévame a Benidorm", en Las Cigarreras. El jueves habrá microrrelatos en Las Cigarreras y una charla-coloquio en El Portalet, mientras que el viernes, jornada previa al día grande del Orgullo en Alicante, se celebrará una charla-coloquio de "homenaje a los mayores LGTBI", también en El Portalet.

El sábado es el día de la manifestación. Se prevé para las 19 horas, pero aún no tiene recorrido. Las entidades LGTBI quieren, al menos, completar el trayecto habitual, saliendo desde Luceros y llegando a la plaza del Ayuntamiento, donde pretenden realizar la fiesta posterior.

Por ahora, no se conocen las intenciones del Ayuntamiento de Alicante, que ya adelantó el Coso Multicolor de las Hogueras para que no obligara a cortar Alfonso el Sabio tras el cierre al tráfico del eje Marvá-Gadea. A esa afección a la circulación, desde este lunes se ha añadido la de Mártires de la Libertad, lo que impide circular por el frente litoral.

Frente al ruido político que se ha generado en municipios y comunidades autónomas con motivo del Día del Orgullo, que oficialmente fue el 28 de junio, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró que en la ciudad no habrá problemas para que los colores arcoíris se luzcan en el balcón del Ayuntamiento, así como tampoco para que se celebre la tradicional manifestación y la posterior fiesta. "No vamos a generar ninguna polémica. Nosotros no colgamos bandera, sino una pancarta y la previsión va a seguir igual, como todos los años. El acto principal se celebrará el día 15 de julio y sobre la fiesta en plaza del Ayuntamiento, por supuesto. Vamos a intentar que el recorrido sea el de todos los años, aunque las obras trastocan", explicó Barcala, a preguntas de los periodistas.

Sin área LGTBI en el Ayuntamiento

A solo 48 horas de ser nombrado de nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, desveló el reparto de competencias entre sus 14 concejales (a uno de la mayoría absoluta) con los que pretende gobernar en solitario durante los próximos cuatro años.

Entre las principales novedades, el PP creó el área de Mayores y elimina la Concejalía de Igualdad para impulsar la de Derechos Públicos (en la que englobará sus competencias junto con las de Cooperación e Inmigración). Además, también desapareció el área LGTBI, que si bien no era una concejalía en sí misma, sí estaba contemplada como un apartado con presupuesto específico en el gobierno con Ciudadanos.