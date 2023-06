Frente al ruido político que se ha generado en municipios y comunidades autónomas con motivo del Día del Orgullo, sobre todo tras la negativa de colgar banderas LGTBI por llegada de Vox a los gobiernos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que en la ciudad no habrá problemas para que los colores arcoíris se luzcan en el balcón del Ayuntamiento, así como tampoco para que se celebre la tradicional manifestación y la posterior fiesta. "No vamos a generar ninguna polémica. Nosotros no colgamos bandera, sino una pancarta y la previsión va a seguir igual, como todos los años. El acto principal se celebrará el día 15 de julio y sobre la fiesta en plaza del Ayuntamiento, por supuesto. Vamos a intentar que el recorrido sea el de todos los años, aunque las obras trastocan", ha explicado Barcala, a preguntas de los periodistas, en el Día del Orgullo, que en Alicante se celebra tradicionalmente el tercer sábado del mes de julio.

El PP cuelga la bandera del Orgullo en un lado del Ayuntamiento de Elche y sin la presencia de Vox En las organizaciones, en cambio, existen recelos, ya que a apenas dos semanas de la fecha todavía no tienen claro, oficialmente, ni el recorrido de la manifestación, que es habitual que recorra Alfonso el Sabio, que actualmente es una vía clave para el tráfico ante las obras de reurbanización, ni tampoco la ubicación de la posterior fiesta. Las cuatro entidades tienen previsto reunirse con el Ayuntamiento este viernes, 30 de junio, para concretar todos los aspectos de la celebración. "El Ayuntamiento nos tiene que facilitar los trámites, y todavía no tenemos nada cerrado. No sabemos ni por dónde irá la manifestación ni si habrá fiesta posterior", ha explicado el presidente de Diversitat, Juan David Santiago, quien espera que el Ayuntamiento no se acoja a la nueva ordenanza del ruido, aprobada inicialmente pero que todavía no ha entrado en vigor, para poner trabas a la celebración posterior a la masiva manifestación del sábado 15 de julio. "Tememos tener problemas por las obras en el centro de Alicante y también con la ordenanza. Intuíamos que quieren que se hagan varias fiestas para separarnos", ha añadido Santiago. El pasado año, Alicante tuvo dos manifestaciones por la división entre las entidades. El 2 de julio, convocados por el colectivo Diversitat y con la colaboración de más de 25 entidades, medio millar de personas, según fuentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y unas 2.000, según la entidad convocante, participaron en el recorrido. Dos semanas después, el colectivo LGTBI volvió a manifestarse en Alicante en la segunda concentración, la de carácter oficial, que fue más masiva que la primera, con unas 20.000 personas, según los organizadores, y unas 12.000 personas, en las estimaciones policiales. Iniciativa al Pleno El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que los partidos políticos deben luchar para que la ciudad sea cada vez más diversa. "Hoy, Día del Orgullo, las fuerzas políticas tenemos que garantizar que no vamos a dar ni un paso atrás en la construcción de una ciudad de Alicante diversa. En el primer pleno ordinario vamos a proponer a los partidos políticos un pacto por la diversidad y la libertad, que esperemos firmen todos. Un pacto para evitar recortes en materia de igualdad y LGTBI, evitar que se tumbe el plan LGTBI y declarar la fiesta del Orgullo como fiesta de interés social", ha señalado Mas, quien ha añadido que "será una hoja de ruta para saber qué Partido Popular gobierna la ciudad: el que pacta con los ultras reaccionarios y recortan en derechos o el partido europeo moderno que quiera seguir avanzando por una sociedad alicantina más diversa y libre".