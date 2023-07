El estudio tiene por objeto el desarrollo de textos digitales inteligibles, sencillos y accesibles por todos los colectivos, publicados por las administraciones locales. Y todo ello a través de la concienciación de todos los actores implicados en el proceso: administración pública, empresas creadoras de software y personas afectadas.

¿Podría explicarnos qué se entiende por «Procesamiento del Lenguaje Natural»?

Supone dotar a las máquinas de la capacidad de entender nuestra lengua, y en el caso concreto de este proyecto, el texto escrito. Es decir, que podamos hacer con ese texto un tratamiento, en este caso lo estamos orientando a la simplificación. Una vez que está entendido por un ordenador ya se pueden realizar procesos automáticos.

Para desgranar el significado del proyecto, ¿a qué se refiere con simplificación automática del contenido digital?

Cualquier persona, independientemente de su nivel de capacidad intelectual, debe ser capaz de comprender lo que está leyendo. El estado en el que se encuentran actualmente las técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural, dentro del mundo de la inteligencia artificial, nos permite poder afrontar esta tarea de forma automática, y así podemos generar una primera versión revisada del texto en cuestión.

La forma de trabajar es detectar obstáculos a diferentes niveles (lingüísticos, sintácticos, semánticos y léxicos). Por ejemplo las palabras que son muy largas, de uso poco frecuente, frases largas, subordinadas o en pasiva son obstáculos que, dependiendo de las personas que vayan a leer el texto, puede ser un problema. Detectamos estos impedimentos y se genera una versión nueva del texto donde la palabra complicada es sustituida por una de uso más frecuente, la palabra larga por una más corta que sea sinónimo, una oración subordinada se divide en dos...

¿Qué objetivos tiene el proyecto?

Buscamos aumentar el grado de concienciación para proporcionar una versión del texto simplificada o de lectura fácil, y que así la información pueda ser accesible para muchas más personas. Actualmente, a nadie se le ocurre construir un edificio que no tenga rampas o ascensor. Sin embargo, la sociedad de la información en la que vivimos no nos prepara para que cualquier texto publicado en Internet, especialmente la administración pública que pretende tener una comunicación con la ciudadanía, sea entendido por todos. No se está dotando de los medios para hacer que esa información sea accesible.

Lo primero que pretendemos es concienciar de que esta situación existe, y fomentar un acercamiento entre administración, organizaciones y empresas. Para cumplir con este objetivo nos hemos reunido con diferentes asociaciones de Alicante, como la ONCE, APSA, Alinur y Aspali, con el fin de detectar las necesidades reales de sus personas usuarias.

¿Cuáles han sido estas necesidades?

Ellos trabajan con personas de distintos niveles de discapacidad pero todos coinciden en la necesidad de disponer de herramientas de estas características. Para la ONCE es importante disponer de novelas en versión de lectura fácil que permita acceder a su contenido a determinadas personas, como por ejemplo las personas sordociegas. En APSA trabajan para simplificar textos, incluso el material de las oposiciones de sus usuarios.

En el caso de las otras asociaciones, estas se enfocaron en la presentación para que sea más visual, así como que haya un feedback cuando se está rellenado un formulario, para que sepan si lo están haciendo bien o cuánto les queda para terminar. Cuando hablas con las personas interesadas vas recogiendo cuáles son las necesidades reales. Qué mejor que hablar con el usuario final, que es quien realmente dicta los obstáculos que tienen.

¿Por qué se ha puesto el foco en la administración pública, en concreto los ayuntamientos?

Hay muchas comunicaciones que realiza la administración pública en sus páginas webs y al ser municipales la relación es mucho más cercana, y eso nos ha permitido establecer un contacto más directo para el diálogo. Hemos puesto la atención en la administración pública porque todos, en algún momento, tenemos que leer información o acceder a contenido publicado por ellos y hay un sector de la población que se está quedando fuera.

¿Qué papel cumplen las empresas?

Las empresas son la tercera pata de este proyecto. Lo que pretendemos es concienciarlas de este nicho para que trasladen lo que en investigación se está viendo a herramientas realmente utilizables y factibles. En concreto nos dirigimos a empresas creadoras de software y de mantenimiento del mismo. A partir de septiembre u octubre iniciaremos la relación con ellas para establecer esos vínculos y que entre todos (administración, empresas y personas afectadas) se consiga obtener lo que realmente se necesita.

¿Cómo se va a aplicar la Inteligencia Artificial (IA) para cumplir con los retos del proyecto?

A la Inteligencia Artificial tenemos que proporcionarle información para que aprenda y sepa cómo lo tiene que hacer. Trabajamos en qué información le tengo que dar y cómo se la tengo que dar para generar ese aprendizaje. Una vez que la máquina ha aprendido y tiene el modelo de lenguaje que le permite simplificar textos entonces puede haber herramientas que utilicen la IA. Y es aquí donde entran en juego las empresas creadoras de software. Mi grupo de investigación se dedica a generar un modelo y las empresas utilizarán ese modelo para crear las herramientas.

¿En qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto?

El siguiente paso sería obtener un decálogo en el que se expongan las 10 operaciones básicas que deberían hacerse desde la administración cuando publican un texto. Al menos que haya una mínima versión facilitada de los textos. Después, realizar ese contacto con empresas para que pongan este foco de interés en este tipo de herramientas y ayudar a que tengamos esas «rampas» a la información. Nuestro objetivo se habrá visto cumplido cuando consigamos que todos los colectivos implicados sean conscientes de la necesidad de abordar este asunto.